Koje su najveće financijske greške mladih ljudi?

I s malo novaca se može puno ako znaš kako – ovo je nešto što sam više puta čula od ‘nekih tamo‘ iskusnijih (da ne kažem starijih) ljudi. Pa iako to mnogima (posebno mladima) danas zvuči čudno, jer smo više navikli pričati o tome kako nemamo, nego što možemo, puno je toga što svatko može popraviti u osobnim financijama.

Općenito, mladi danas troše i razmišljaju puno drugačije no što je to bilo uobičajeno prije. Za većinu mladih danas bi se moglo reći da imaju tanke novčanike, skup ukus, puno želja i velike ambicije. A slagali se ili ne s njihovim navikama, kako mladi počinju činiti sve veći dio potrošačkog stanovništva, postaje i sve važnije to kakve su njihove navike, ali i financijsko znanje.

Od kriptovaluta, kartičnog plaćanja, korištenja online trgovina, reklama na društvenim mrežama… sve su to stvari koje čine dio financijskog života mladih ljudi danas, no pitanje koje ostaje nevezano u kojem trenutku povijesti živjeli jest – znaju li mladi s novcima? Koje su najveće greške koje mladi rade s financijama i što mogu popraviti?

Financijske greške

1. Želje vs. potrebe

Na prvo mjesto na nepopularnoj listi financijskih grešaka Toni Vitali, popularni financijski bloger, smjestio je nedostatak razlikovanja želje i potrebe. Za razliku od nekih koji bi u trenutku primanja plaće prvo izdvojili za ono nužno, a tek onda vidjeli što im je ostalo za gušt, mladi to često rade obrnuto.

A zašto je tome tako? Već smo spomenuli da mladi danas žele puno, a u formiranju tih želja na njih na njih često utječe to što vide na raznim platformama. Društvene mreže pune su ‘imanja‘, a ne ‘nemanja‘, zbog čega si mnogi pokušavaju priuštiti ono što ne mogu.

– Lako je uhvatiti se u zamku veće potrošnje zbog utjecaja okoline, a za mlade ljude su to ponajprije društvene mreže – objasnio je Vitali.

2. Bez plana i razmišljanja

‘Naći će se nešto‘ i ‘novac dođe, novac ode‘ – nisu nimalo nepopularne izreke. Vitali navodi da je drugi veliki problem u financijama mladih izostanak dugoročnog razmišljanja i planiranja – to dvoje su dominantni uzroci, a posljedice su izostanak praćenja troškova, štednje, investiranja, itd.

3. Neznanje o investiranju

No, kad smo već spomenuli investiranje, što je s njime? Ulaže li se? I ako imaju neki ‘pinku‘, znaju li mladi uopće gdje i kako investirati?

Vitali ističe da mladi ljudi ne investiraju uopće niti imaju osnovno znanje o investiranju.

– Od onih koji investiraju čini mi se da najveći udio investira u izrazito rizične investicije kojih danas u svakom slučaju ne manjka. Ako je pak prisutno znanje o osnovama investiranja, onda su najčešće greške psihološko-emocionalne prirode poput straha i pohlepe – objasnio je Vitali.

4. Odgađanje štednje

Također, od niza problema, vrijedi spomenuti i ‘život od plaće do plaće‘ bez definiranog plana štednje. Pa, iako dobar dio nedostatka štednje mladi u Hrvatskoj duguju premalim plaćama koje im ne ostavljaju prostora, važno pronaći način da se barem nešto redovito ‘ostavi sa strane‘.

Što prije netko počne štedjeti, to je bolje – jer početi štedjeti kada nam štednja treba je prekasno. Upravo zato mnogi stručnjaci savjetuju mladima da svaki mjesec izdvoje najmanje 10 posto svojih neto prihoda.

Nedostatak financijske pismenosti

No, u čemu je zapravo problem? Zašto uopće pričamo o financijskim greškama i kako njima možemo stati na kraj? Pojednostavljeno, odgovor je nedostatak financijske pismenosti.

Pa iako kaže da ne treba generalizirati, Vitali, ističe da nije pretjerano reći da mnogi mladi (a i ponešto stariji) imaju problema u upravljanju svojim financijama. A ti problemi, kao što je za pretpostaviti, dolaze iz nedostatka financijske edukacije, ali i nedostatka dijaloga o financijama u obitelji i društvu te zbog mnogih financijskih mitova.

– Mislim da bi osnovna financijska pismenost trebala biti uz bok osnovnom poznavanju rada na računalu ili engleskom jeziku. Dakle, to su danas neophodne vještine u modernom društvu. Dok god udio mladih koji nije barem načelno upoznat s osnovnim financijskim pojmovima nije blizu 90-95 posto, mislim da ne možemo govoriti o tome da mladi dovoljno znaju o osobnim financijama i investiranju. Definitivno mislim da se ne educiraju dovoljno o tim temama, ali nisu većinom mladi krivi, već sustav koji im to ne omogućava od najranije dobi. Jednostavno je odgovornost na njima samima (i svakome od nas) da se samostalno educira o tim temama – zaključio je Vitali.