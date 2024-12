Kompanije na Zagrebačkoj burzi od Nove godine čeka trošak viši za 20-ak posto

Za izdavatelje u Vodećem tržištu minimalna i maksimalna naknada poskupit će između 27 i 43 posto. Nešto blaže poskupljenje, između 21 i 23 posto, očekuje izdavatelje u najnižoj kotaciji, a poskupit će i održavanje uvrštenja obveznica

Kompanije čije su dionice uvrštene na Zagrebačkoj burzi i od početka iduće godine dočekat će skuplje naknade za održavanje uvrštenja. Zagrebačka burza uputila je u javno savjetovanje prijedlog novoga Cjenika usluga koji će stupiti na snagu s prvim danom 2025. godine. U novome cjeniku Burza prvenstveno cilja naknade za održavanje uvrštenje koje su poskupile i početkom ove godine.

Tako naknada za održavanje uvrštenja u najvišoj kotaciji, Vodećem tržištu, i najnižem razredu, Redovitom tržištu, ostaje ista, 0,03 posto od tržišne kapitalizacije, ali se mijenja minimalni i maksimalni iznos, Za izdavatelje u Vodećem tržištu umjesto sadašnjih sedam tisuća do 14.600 eura kretat će se od deset tisuća do 18.500 eura. Drugim riječima, minimalna i maksimalna naknada u tom burzovnom segmentu poskupit će između 27 i 43 posto.

Minimalna cijena i za obveznice

Nešto blaže poskupljenje, između 21 i 23 posto, očekuje izdavatelje u najnižoj kotaciji. Za kotiranje na Redovitom tržištu od 1. siječnja plaćat će od 3500 do najviših devet tisuća eura, umjesto sadašnjih minimalnih 2900 i maksimalnih 7300 eura. Naknada za održavanje uvrštenja na Službenom tržištu pada sa 0,035 na 0,03 posto tržišne vrijednosti, a iznosit će od 7000 do 18.500 eura. Sada kompanije čije su dionice u toj kotaciji plaćaju između 5800 i 14.600 eura, što znači da se naknade povećavaju između 21 i 27 posto. Naknada za održavanje uvrštenja investicijskim fondovima čijim se udjelima trguje na burzi (ETF) i dalje ostaje 220 eura.

Poskupit će i održavanje uvrštenja obveznica. Do sada je naknada na Redovitom i Službenom tržištu bila fiksna, 2200 eura, dok je na Vodećem tržištu iznosila 2900 eura. Prijedlog novoga Cjenika uvodi naknadu na Redovitom i Službenom tržištu od 0,0005 posto od tržišne kapitalizacije, uz minimalni i maksimalni iznos. U nižoj kotaciji taj će raspon iznositi od 2500 do četiri tisuće eura, a u višoj od tri tisuće do 5700 eura.

U obrazloženju prijedloga novoga Cjenika ističe se kako unatoč nastojanjima Burze u 2023. godini da uskladi porast troškova poslovanja s godišnjom stopom inflacije, i dalje bilježi smanjenje prihoda od naknada za održavanje uvrštenja. - Kako bi unaprijedila korisničko iskustvo, Burza je u proteklom razdoblju kontinuirano radila na poboljšanju kvalitete usluga, kao i na proširenju pomoći i edukacije koje pruža izdavateljima. S ciljem održavanja ovih poboljšanja i osiguravanja dugoročne održivosti, Burza je odlučila prilagoditi cijene svojih usluga. Predloženo povećanje cijena odnosi se na naknade za održavanje uvrštenja za dionice, obveznice i ostale financijske instrumente s dospijećem dužim od godinu dana, osim ETF-ova, stoji u obrazloženju.

Manje uvrštenih, manji prihod

Podaci iz izvješća Zagrebačke burze za treće tromjesečje pokazuje da je Burza u prva tri tromjesečja ove godine zabilježila ukupno 1,53 milijuna eura poslovnih prihoda što je za 6,6 posto više nego u istom lanjskom razdoblju. Najviše su porasli prihodi od provizija i članarina, za gotovo 19 posto na 438 tisuća eura, ponajviše zbog značajno snažnijih prometa vrijednosnim papirima u usporedbi s istim periodom lani. Podsjetimo, do kraja rujna ove godine promet unutar knjige ponuda dosegao je značajnih 255 milijuna eura, što je osam posto više. Još je snažnije skočio ukupni promet od 316 milijuna eura, za 21,5 posto.

No, prihodi od održavanja uvrštenja u prva tri kvartala spustili su se na 502.600 eura što je jedan posto manje u odnosu na isti period lani. - Unatoč tome što su cijene održavanja uvrštenja povećane od 1. siječnja 2024., radi manjeg broja uvrštenih društava prihodi od održavanja uvrštenja i dalje stagniraju – stoji u izvješću Zagrebačke burze. Podsjetimo, tijekom ove godine s burze je otišlo pet kompanija: Sunce hoteli, šećerana Viro, Bilokalnik-IPA, Varteks i Hoteli Haludovo. U prvih devet mjeseci Zagrebačka burza zabilježila je mali gubitak od 1900 eura, no prošle je godine to razdoblje zaključila s dobiti od 108 tisuća eura.