Kristina Ercegović: Velik broj mikropoduzetnika ne bi ušao u vlastiti biznis da su mogli svoje ideje ostvariti na radnom mjestu

Hrvatska udruga banaka (HUB) i Europska investicijska banka (EIB) ove su godine pokrenule program dvogodišnje edukacije ‘Financije za nove generacije‘.

Projekt je namijenjen mladim poduzetnicima, profesorima i učenicima srednjih škola, a dizajniran je u cilju jačanja financijske pismenosti među mladima te poticanja mladih poduzetnika koji su na početku svoje karijere. Projekt, među ostalim, uključuje i specijalizirane besplatne radionice za mlade poduzetnike pod nazivom ‘Ja sam svoj šef‘ koje se organiziraju u suradnji s portalom mojnovac.hr. Sve radionice se snimaju i redovito objavljuju na YouTube kanalu HUB-a kako bi materijali ostali trajno dostupni za sve zainteresirane poduzetnike.

O samom programu edukacije i radionica te o iskustvima poduzetnika smo popričali s poduzetnicom i osnivačicom portala mojnovac.hr Kristinom Ercegović, kao i s dvije poduzetnice koje aktivno sudjeluju na navedenim radionicama.

Koliko su poduzetnici koji tek pokreću svoj biznis educirani i upoznati sa svim važnim elementima poslovanja? Smatrate li da se u Hrvatskoj u biznis ulazi zbog uočene prilike ili zbog nužde?

Poduzetnici početnici nažalost ne znaju da ne znaju, i zato su ovakve radionice pravi dijamant za njih jer tu zapravo dobivaju odgovore na pitanja za koja nisu znali ni da ih trebaju postaviti. U Hrvatskoj kreću najčešće iz nužde, no to ništa ne umanjuje niti vrijednost poduzetničkih ideja niti šanse za uspjeh. Zanimljivo je još - velik broj mikropoduzetnika mi je priznao da nikad ne bi ušli u vlastiti biznis da su mogli svoje ideje ostvariti na postojećem radnom mjestu s tadašnjim šefom. To je dobra poruka i za poslodavce, naučite voditi ljude i dajte im da ispune svoj kreativni potencijal, bit će na obostranu korist.

Nedavno je objavljen podatak da tek nešto više od polovice hrvatskih poduzeća posluje nakon pet godina od osnivanja. Koji je ključni razlog tome i odudara li Hrvatska po tom pitanju u odnosu na globalne trendove?

Ne odudara, svugdje je tako, i još je gore, 20 posto firmi opstaje nakon 5 godina. Nisu svi za poduzetnike i to moramo prihvatiti. Uspjeh isto tako nije linearan. Puno je uspona i padova. Važno je učiti iz neuspjeha.

Koliko su radionice ovog tipa važne za mlade poduzetnike? Na koji način su definirane teme koje se obrađuju i mislite li da je ovakva inicijativa iskorak za naše tržište?

Jako su važne jer povećavaju šanse za uspjeh. Teme sam posložila na temelju 22 godine poduzetničkog iskustva od čega 15 godina savjetovanja pa znam što sve malima treba i u kojoj fazi i kojim redom.

Koji bi bili vaši ključni savjeti mladim poduzetnicima koji tek ulaze u svijet biznisa? Na što bi posebno trebali obratiti pažnju?

Na mentalni sklop i networking. Sve Vam je to u glavi, iliti makni se sam sebi s puta. Za uspjeh je presudno kako razgovaramo sami sa sobom, samopouzdanje je ključno, a samokritičnost će nas ‘ubiti‘. Trebamo sebi biti navijač i podrška. Networking je najbolje čuvana tajna i prečica do uspjeha. S kim si takav si je istina. Međutim što se u praksi događa, ljudima je networking tlaka, tamo neka dodatna obaveza izvan posla i radnog vremena pa ako stignu budu. Ali ne, networking je obavezni dio, moramo se njime aktivno baviti, networking nije gubitak vremena, nemojte juriti s evenata i ručkova u ured da bi radili, networking je isto posao, i to obvezni dio posla, posebno za male poduzetnike on je važan segment rada na biznisu.

Što kažu polaznici

Polaznice edukacija i radionica Snježana Piršl (Khalas nekretnine) i Ana Hrgovčić, (Biljke Plants) su ispričale svoje dojmove s radionica.

Do sada je održano 7 od 13 radionica u sklopu kampanje ‘Financije za nove generacije‘. Kakav je Vaš dojam nakon održanih radionica i mogu li vam te vještine i znanja pomoći u svakodnevnom poslovanju?

Piršl: Raspored i teme radionica su iznimno dobro posložene i obuhvaćaju sve teme koje su poduzetniku važne. Ja sam ovu priliku zaista iskoristila na način da sam nakon svake odslušane teme uzmem vremena i naučeno primijenim u svom poslovanju. Sad puno više pažnje obraćam na način kako se predstavljam, kako mogu efikasnije upravljati razgovorima i doći do željenog ishoda, na šta moram obratiti pažnju u marketingu.

Hrgovčić: Moj poslovni početak dogodio se spontano, hobi je brzo prerastao u posao još za vrijeme studiranja. Moje društvo su tada mahom bili studenti, a obzirom da mi se nitko iz uže obitelji u tom trenutku nije bavio poduzetništvo i oni mi nisu mogli biti sugovornici za poslovnu tematiku. Kada sam tek kretala sve što sam radila, radila sam “na pamet”, bez da bih znala koji su točni potezi, nisam znala ni kako se cijene formiraju niti kako pravilno napraviti web stranicu da ju ciljani kupci nađu, a kamoli kako se obraćati kupcima. Osim targetiranja kupaca, sve vezano uz financije i knjigovodstvo mi je također bila nepoznanica, a to mi je stvaralo problem jer nisam mogla sudjelovati u razgovoru s osobama koje su to znale i bilo mi je teško procijeniti stručnost istih. Financije za nove generacije odličan je skup modula koji daju detaljan uvid o tome što bi budući poduzetnik trebao znati ako želi uspjeti, povezuju te sa stručnjacima u području koje kasnije možeš tražiti pomoć. Razmak od dva tjedna između radionica je dobro koncipiran jer se stečena teorijska znanja stignu provesti u djelo. Osim stečenih znanja i vještina ovakve radionice odlične su za stvoriti krug ljudi koji dijele vaš entuzijazam, ali i istinski razumiju vaše probleme. To su ljudi s kojima možete pričati o izazovima poduzetništva, ali i tražiti savjete i iskustva kako su oni riješili određeni problem. Modul mi je na brz i jednostavan način dao informacije koje se inače stječu iskustvom i za koje nekad potrebno i par godina, a ne samo dva sata predavanja i dva tjedna provođenja ideje u djelo.

Možete li podijeliti konkretan primjer kako ste primijenili naučene vještine iz radionica u svom poslovanju?

Piršl: Teško je izdvojiti samo jedan, ali evo primjer s prve radionice. Na pitanje čime se bavim, sada je moj odgovor da pomažem ljudima da pronađu svoje domove. Puno bolje su reakcije nego kad se predstavim kao agentica za nekretnine.

Hrgovčić: Trenutno sam u izradi nove web stranice. Razlog izrade novog weba je kvalitetnija optimizacija stranice za bolje rangiranje na Google tražilici te rješavanje sitnih poteškoća koje trenutna stranica ima. Jedan od konkretnih savjeta koje sam naučila na radionici i koje sam odmah primijenila na izradi novog weba vezana je direktno uz optimizaciju web stranice, načine pisanja tekstova i odabira fotografija. Konkretno, fotografije za web stranicu se trebaju imenovati s povlakama (-) između riječi jer na taj način google prepoznaje svaku riječ pojedinačno, a ukoliko se fotografije imenuju “svakariječzajedno” google tražilica to prepoznaje kao jednu nesuvislu riječ.

Kakvi su vaši planovi za budućnost vašeg poslovanja i kako vidite razvoj svoje tvrtke u narednih 5 godina?

Piršl: Ja sam u svojoj novoj agenciji sada sama, a za 5 godina se svakako vidim s timom zadovoljnih zaposlenika koji će s ponosom reći da rade u Khalas nekretninama, jer će to ime biti sinonim za agenciju koja je prepoznata po stručnosti, dobrom okruženju za rad i puno zadovoljnih klijenata. Uz pomoć kao što su ove radionice, nemam niti malo sumnje da ću u tome uspjeti.

Hrgovčić. U idućih 5 godina vidim kontinuirani rast i razvoj firme. Trenutno je naša glavna djelatnost proizvodnja biljnih terarija te prodaja istih kroz vlastite maloprodajne poslovnice unutar Hrvatske. Naš drugi važni dio poslovanja je pružanje usluge održavanja biljaka u poslovnim prostorima te uređenje prostora biljkama. Ova je usluga, za sad, dostupna samo u Zagrebu, a u budućnosti ju planiramo proširiti i u ostatku Hrvatske, posebno u velikim gradovima u kojima imamo i maloprodaju. Radimo na tome da posao raste!