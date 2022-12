Mjenjačnice nude tečaj od 7,65 kuna za euro, veći iznosi idu i do 7,70 kuna

Mijenjate li ovih dana u mjenjačnicama iznose veće od tri tisuće eura u kune, prodajni je tečaj daleko veći od utvrđenog kojim će se mijenjati kune u eure u bankama na sami prijelaz Nove godine. „Za veće iznose tečaj na upit!“, vabe vlasnike eura, valute koja će uskoro postati i domaći novac, mjenjačnice koje po nekima upuštaju u opasnu arbitražu: kupovinu i preprodaju novca za koje ne postoji pisani trag o podrijetlu. Iako treba biti jasan i reći da mjenjačnice nikada nisu tražile dokaze o tome odakle je novac koji se kod njih preprodavao.

A nije lako danas vlasnicima mjenjačnica u Hrvatskoj. Sve su to odreda privatni poduzetnici koji su pred dilemom, ugasiti svoj posao i okrenuti se nečem novom i potpuno drugačijem ili nastaviti raditi u godini u kojoj će Hrvatska uvesti euro i vidjeti kako će se posao odvijati tek za 12 mjeseci ili samo do kraja iduće sezone. Nisu to male dileme, pogotovo ne u mjesecu u uoči samog uvođenja eura. Za koji tjedan bit će „biti ili ne biti situacija“. Mnogi su pred zatvaranjem, mnogi tu odluku tek trebaju donijeti, ispričao nam je Gábor Sőregi, predsjednik Udruge hrvatskih mjenjača i direktor Exclusive Change lanca mjenjačnica u Hrvatskoj.

- Mjenjačnice po zakonu mogu raditi samo s fizičkim osobama i preprodavati isključivo i samo novac koji je njima netko prodao i trenutačno su se, recimo to tako, prilagodile tržištu. Kako ni mjenjačnice ne mogu osigurati onoliku količinu eura koliku imaju potražnju, gotovinu u toj valuti plaćaju skuplje nego prije – ne čudi se Sőregi.

A veliki interes klijenata za gotovinom u valuti euro, nikoga ne bi trebao čuditi, tim više što svi sad već znaju da postoje određeni izazovi sa količinama gotovine u eurima koji se uoči konverzije mogu nabaviti u poslovnim bankama. Nitko ne želi na prvi dan nove godine ostati bez mogućnosti da plaća karticom, makar i na svega par sati, što banke već sad najavljuju svojim klijentima, a ne žele si ni ljudi dozvoliti da budu bez gotovine. Pogotovo ne bez gotovine u eurima. Kuna se treba riješiti pod hitno, a kad eura, ni kovanica ni manjih apoena gotovine, nema dovoljno u poslovnicama banaka i drugih financijskih institucija, ne čude ni veliki redovi pred hrvatskim mjenjačnicama od samog jutra.

- Tko prvi, njegova djevojka. Odnosno tko prvi dođe, može si kupiti određenu količinu eura, već do 10 sati prodamo sve zalihe te valute – ispričala je Lideru djelatnica u jednoj mjenjačnici u Novom Zagrebu.

Sőregi potvrđuje da je trenutačno slab otkup eura jer ljudi naprosto uoči uvođenja nove valute ne trebaju više toliko kune i zadržavaju eure, a potražnja je sasvim očekivano jako velika.

- I ja sam čuo da pojedine mjenjačnice nude tečaj od 7,65 kuna do čak 7,70 kuna za veće iznose, što samo znači da je potražnja jako velika. Sve što se otkupi jako se brzo preproda – rekao je Sőregi i dodao da ljudi koji ne mogu prebaciti kune u eure kupuju pojačano i druge valute.

- Trenutno se jako puno kupuje američki dolar i švicarski franak. Kad nema dovoljno eura, bitno je samo kune zamijeniti za bilo koju valutu koja neće s prvim danom iduće godine nestati – naglasio je Sőregi.