MOON lansirao rješenje za jednostavnije i praktičnije upravljanje zelenim voznim parkom

Inovacija MOON e-charge omogućava praktično punjenje, jednostavnu administraciju i bolju kontrolu troškova

Do 2030. Europska će unija sa 60 milijuna električnih vozila na cesti biti globalni lider elektrifikacije voznog parka. S tim trendom korak love i domaće kompanije čiji vlasnici i direktori prepoznaju prednosti zelene flote. Osim što električna vozila znače i niže operativne troškove, ona su pametan izbor i za okoliš (smanjenje ispušnih plinova i onečišćenja bukom), a kompanija tako pokazuje da posluje održivo i brine se o budućim generacijama. No, unatoč sve jasnijim prednostima, upravljanje električnim voznim parkom sa sobom nosi i pokoji izazov. Naime, e-vozila se ne pune prema principu ‘tank do kraja‘ već je često riječ o manjim i učestalijim nadopunama kapaciteta baterije. Limeni ljubimci pune se uz pomoć uigranog sustava punionica, naplate i softverskih rješenja tako da neki korisnici na svojim pametnim telefonima imaju više različitih aplikacija, nerijetko moraju unaprijed rezervirati sredstva na računu i procijeniti svoju potrošnju, a ovisno o tome gdje se vozilo napaja električnom energijom, taj će ponuđač dostaviti svoj račun. I dok se ti procesi kod privatnih korisnika ne čine kao prevelik bauk, situacija je znatno kompleksnija u poslovnom sektoru, kompanijama koje upravljanje zelenom flotom žele učiniti jednostavnijim i održivijim. Da bi doskočio potonjim izazovima, brend Moon, koji posluje u sklopu grupacije Porsche Croatia, lansirao je novu uslugu namijenjenu isključivo poslovnim korisnicima i kompatibilnu sa svim markama i modelima, neovisno o proizvođaču e-vozila.

S aplikacijom MOON e-charge Hrvatska možete… • Bolje planirati putovanje – prikazuje punionice duž vašeg puta te tako olakšava planirane vožnje. • Dobiti uvid u cijene – prati cijene punjenja e-vozila, što pomaže u boljem upravljanju troškovima. • Pregledati povijesti punjenja – prikazuje pojedinosti svakog pojedinačnog zapisa o punjenju (vrijeme, datum, lokacija, cijena…).

Olakšana evidencija

Inovacija MOON e-charge Hrvatska dio je njegovih cjelovitih rješenja za e-mobilnost, a osim što omogućava jednostavno i praktično punjenje, skraćuje vrijeme potrebno za administraciju i znatno pojednostavnjuje evidenciju. Naime, korisnici MOON e-chargea BEV/PHEV vozila pune uz pomoć jedinstvene RFID kartice i mobilne aplikacije MOON e-charge Hrvatska, a vlasnici/upravitelji voznog parka, odnosno kompanije, umjesto pojedinačnih transakcija i računa za svako punjenje, dobivaju jedan mjesečni račun (R1) koji im izdaje Porsche Croatia. Uz račune prilaže se specifikacija svih punjenja u prethodnom mjesecu, što jamči transparentnost i bolju kontrolu troškova. Također, integracija rješenja MOON e-charge, odnosno njihova koncepta ‘Jedna tvrtka – jedan R1 račun‘ smanjuje administrativno opterećenje i štedi vrijeme zaposlenicima zaduženim za upravljanje vozilima i troškovima, koji sad umjesto nekoliko desetaka različitih računa koje dostavljaju zaposlenici/vozači dobivaju – samo jedan.

Prednosti za kompanije • ‘Jedan račun – jedna tvrtka‘ – umjesto pojedinačnih transakcija i računa za svako punjenje, dobiva se jedan mjesečni račun (R1) za cijeli vozni park koji im izdaje Porsche Hrvatska. • Smanjenje administrativnog opterećenja.

Praktično punjenje

Osim evidencije, MOON je praktičnim i učinkovitim učinio samo punjenje i to prema vrlo sličnom principu. Jedan korisnik tako ima samo jednu RFID karticu/aplikaciju, koja mu omogućava punjenje na više od tisuću javnih priključaka diljem Hrvatske uključujući ELEN, Ionity, T-HT, HEP, Petrol, Qelo i MOON punionice. Punjenje se aktivira odabirom priključka unutar aplikacije i/ili prislanjanjem RFID kartice na sam punjač, prema preferenciji korisnika. Zahvaljujući toj usluzi, korisnik ne mora upravljati različitim aplikacijama, upisivati dodatne podatke, a niti rezervirati sredstva na svom ili računu kompanije. No, ta praktičnost nije jedina prednost. Naime, aplikacija MOON e-charge Hrvatska donosi interaktivnu kartu uz pomoć koje korisnik može uoči ili tijekom putovanja locirati dostupne punionice, njihove karakteristike, ali i cijenu punjenja. Aplikacija arhivira zapise o punjenju (vrijeme, datum, lokacija, količina isporučene energije, cijena, ušteda CO2), što također olakšava praćenje. To rješenje iza kojeg stoji stručni MOON-ov tim, najnovije je, ali ne i jedino koje nudi poslovnim korisnicima. Naime, kompanijama nudi uslugu ugradnje vlastitih punionica za njihov vozni park, ali i podizanje sustava javne naplate.

Prednosti za korisnike • Korisnici BEV/PHEV vozila na 1000+ priključaka pune uz pomoć jedinstvene RFID kartice i mobilne aplikacije MOON e-charge Hrvatska. • Aktivacija je moguća jednostavnim odabirom priključka u aplikaciji ili prislanjanjem RFID kartice na punjač, prema preferencijama korisnika.

Drugim riječima, kompanije vlastita vozila pune vlastitom energijom, a uključivanjem punionica u sustav javne naplate uslugu mogu ponuditi ostalim sudionicima na tržištu te tako ostvarivati prihod. Na taj način kompanije stvaraju vlastiti ekosustav – imaju vlastitu punionicu i vlastitu karticu, a prodajom usluge punjenja drugim korisnicima i dodatan prihod.

Sadržaj nastao u suradnji s MOON-om.