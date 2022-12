Može i gore: Ove zemlje imaju troznamenkastu stopu inflacije

Dvije godine pandemije, poremećeni opskrbni lanci, lockdowni, smanjena proizvodnja,tiskanje ogromnih količina novca a zatim i rat u Ukrajini doveli su do toga da gotovo polovica zemalja trenutno ima dvoznamenkastu stopu inflacije, a neke čak i veću, piše Visualcapitalist. Uz nove makroekonomske sile koje oblikuju globalno gospodarstvo, donosimo podatke o inflaciji koristeći statistike statističkog portala Trading Economics.

Dvoznamenkasta inflacija u 2022

Kao što pokazuje tablica u nastavku, nebrojene zemlje bilježe rekordno visoke razine inflacije a neke se čak suočavaju s troznamenkastom stopom inflacije. Među takvima su Zimbabve, Libanon i Venezuela. Dok pritisci na cijene rastu, gotovo su sve središnje banke povećale kamatne stope, što je najveće povećanje u zadnja dva desetljeća, a predviđa se da će se ovaj trend nastaviti i početkom 2023. godine.

Uloga cijena energije

Potaknuta ratom u Ukrajini, energetska inflacija povećava troškove života diljem svijeta. Od listopada 2020. indeks globalnih cijena energije—sastavljen od sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i propana—drastično je porastao. U usporedbi s prosjekom 2021. godine, cijene prirodnog plina u Europi su porasle šest puta dok su europske cijene električne energije za kućanstva porasle za ogromnih 78 posto. cijena plina je porasla još i više, na 144 posto u usporedbi s 20-godišnjim prosjekom.

Predviđanja za iduću godinu kažu, kako će se usred globalne konkurencije za zalihe ukapljenog prirodnog plina, pritisci na cijene nastaviti. Druge štetne posljedice energetskog šoka uključuju volatilnost cijena, ekonomski pritisak i nestašicu energije.

Dvoznamenkasta inflacija: hoće li potrajati?

Ako je povijest primjer, kroćenje rastućih cijena moglo bi potrajati barem još nekoliko godina. Uzmimo vrtoglavu inflaciju 1980-ih. Italija, koja se uspjela izboriti s inflacijom brže od većine zemalja, spustila je inflaciju s 22 posto 1980. na 4 posto 1986. Ako bi globalne stope inflacije, koje se kreću oko 9,8 posto u 2022., slijedile ovaj smjer, trebalo bi najmanje do 2025. da razine dosegnu cilj od 2 posto.

Iako Federalne rezerve predviđaju da će inflacija u SAD-u pasti bliže svom cilju od 2 posto do 2024., put koji je pred nama mogao bi postati još ‘grbaviji‘ nego li je to bilo do sada.