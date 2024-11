Najveće grupacije u Hrvatskoj: Vujnovčeva Fortenova preskočila Vujnovčevu energetiku

Na rang-listi najvećih konsolidiranih grupacija i samostalnih tvrtki 137 ih je 2023. ostvarilo više od milijardu kuna prihoda, a 15 među njima ulazi u klub eurskih milijardera. Energetske grupacije Pavla Vujnovca zbog unutarnjeg su preustroja i pada cijena plina na svjetskom tržištu skliznule s prvoga mjesta na četvrto, pa je vrh preuzela njegova druga kompanija – Fortenova

Brojevi su, poput vatre, dobar sluga, ali mogu biti loš gospodar, pogotovo ako ih se pogrešno tumači. To dobro ilustriraju rezultati poslovanja kompanija koje su prošle godine ostvarile prihode veće od milijardu kuna, odnosno 133 milijuna eura. U obzir smo uzeli konsolidirane podatke svih grupacija koje se sastoje od više tvrtki, u Hrvatskoj i inozemstvu, a na popisu su i one kompanije koje ne konsolidiraju rezultate jer posluju samostalno. Tih 138 grupa i tvrtki prošle je godine ostvarilo rast prihoda od samo 3,5 posto, što u prvi mah upućuje na iznimno lošu godinu za najveće igrače jer su izgubili bitku čak i s 4,5-postotnom inflacijom. Osim toga, 1000 najvećih tvrtki lani je povećalo prihode za 8,7 posto, a ostatak gospodarstva ostvario je dvoznamenkasti rast – od 11 posto.

Međutim, taj nerazmjer ima jednostavno objašnjenje: riječ je o obračunskom velikom padu ENNA grupe, koji smo dobili zbrajanjem konsolidiranih rezultata Energije naturalis i Blue Horizona (tvrtki okupljenih oko PPD-a). Prihodi tih dviju grupacija, koje svaka zasebno konsolidiraju rezultate poslovanja, bili su više nego upola manji nego 2022., prije izdvajanja PPD-ovih tvrtki u zasebnu cjelinu. Taj manjak iznosi iznenađujućih 4,36 milijardi eura. Kad se promatra rang-lista bez te grupacije, ostale kompanije ostvarile su rast prihoda od 10,9 posto, što je logično i uklapa se u prošlogodišnje trendove.

Veća dobit uz manje prihode

Brojevi kao gospodari sugeriraju veliki pad u poslovanju kompanija Pavla Vujnovca, zbog čega je, uostalom, njegova grupacija pala s prvog mjesta na rang-listi na četvrto, no podaci i ovdje mogu zavarati. U kolovozu prošle godine iz ENNA grupe izdvojila se dotadašnja perjanica i primarni nositelj prihoda PPD kao grupacija Blue Horizon i počela je priprema kompanije za prvu javnu ponudu dionica na tržištu kapitala (IPO). To je i razlog velikih razlika. Naime, ENNA grupa je za 2023. obuhvatila financijske podatke PPD Globala za prva tri mjeseca 2023. te ostalih članica PPD Grupe (PPD, PPD BIH, PPD IT, PPD HU, PPD SLO) za prvih sedam mjeseci, a godinu prije obuhvaćala je podatke za cijelu godinu svih tih društava. Istodobno je Grupa Blue Horizon za 2023. obuhvatila financijske podatke PPD Grupe (PPD, PPD BIH, PPD IT, PPD HU, PPD SLO) od kolovoza do prosinca, stoji u odgovoru iz kompanije koja je još u svibnju predstavila odlične rezultate poslovanja u sve tri divizije: energiji, hrani i logistici. Ipak, iz ENNA grupe dio pada prihoda objašnjavaju cijenama energenata. U kolovozu je zabilježena rekordna cijena plina od 350 eura po megavatsatu, a lani je pala sa 75 na 30 eura. Osim toga, iz ENNA grupe upozoravaju na smanjenu potrošnju plina na inozemnim tržištima zbog toplije zime, ali i zbog velikog pada industrijske potrošnje u Europi.

I uza smanjenje prihoda ENNA grupa ostvarila je rast dobiti od čak 78 posto. I za tu naizgled matematičku nelogičnost iz kompanije imaju objašnjenje: kad su cijene energenata visoke, prodaje se manje robe, a potrebna su golema obrtna sredstva; kad su cijene energenata niže, prodaje se više robe, ali potrebna su manja obrtna sredstva. Zato je u razdobljima nižih cijena dobit u relativnom iznosu (u postotku) veća, a u apsolutnome manja. Ta logika potvrđuje se i na primjerima većine kompanija u energetskom sektoru: sve su smanjile prihode i znatno povećale dobit, prije svih trgovci plinom MVM Energy Croatia i MET Croatia Energy Trade. Iznimka je Ina, ali ona nije samo trgovac.

Najveća sinergija i prijetnja

Vratimo se još malo Vujnovčevoj grupaciji. On je većinski vlasnik i Fortenove (65,66 posto) iako smo te dvije grupacije i ove godine promatrali odvojeno. Međutim, Vujnovčev portfelj raste na 9,6 milijardi eura. To je više nego dvostruko do sljedeće kompanije – HEP grupe – i gotovo šest posto prošlogodišnjih ukupnih prihoda u hrvatskome gospodarstvu. Osim toga, ENNA je najveći pojedinačni dioničar Luke Ploče (43,49 posto), a ENNA Logic ima 49 posto udjela u projektu Rijeka Gateway. Iz toga su jasne ambicije u logistici, koja se razvija i na regionalnoj razini – od prošle godine željezničkim prijevozom i u Srbiji, a ove je godine na redu Slovenija. U energetici se, osim osnovne trgovine plinom, mnogo pozornosti posvećuje obnovljivim izvorima, od solara do geotermalne energije. Raste i treći krak poslovanja povezan s hranom. Tu je i najveća sinergija s Konzumom kao partnerom, ali i rizik zbog utega od 1,22 miliajrde eura, koji dolazi na naplatu do kraja prvoga kvartala 2026.