Očekuje se velik rast potražnje za faktoringom

Zbog inflatornih pritisaka mnoge tvrtke ne mogu u kratkom roku podmiriti povećane troškove poslovanja pa prodajom svojih potraživanja prije roka dospijeća skraćuju ciklus naplate

Na hrvatskom tržištu faktoringa, odnosno naplate potraživanja i otkupa dugova, spremni su za poslovanje u uvjetima inflacije, iako se tržište u ovim posebnim okolnostima poslovanja nije širilo. Naime, višak likvidnosti u gospodarstvu kao i visoka razina neizvjesnosti uslijed koronakrize nisu pogodovali snažnijem rastu tržišta faktoringa, ističe Raiffeisen Hrvatska, a faktoring u Hrvatskoj s ostvarenim obujmom od procijenjenih 1,1 milijardu eura u 2021. godini ima mnogo niži udio u BDP-u u odnosu na prosjek europskih zemalja od 11 posto. U Hrvatskoj su ujedno aktivna četiri faktorinška društva, ali najveći obujam faktoringa ostvaruje se preko poslovnih banaka.

Bolje od klasičnoga kredita

U vrijeme trenutačnih visokih stopa inflacije, taj način kratkoročnog financiranja još više dobiva na važnosti te u Raiffeisenu očekuju intenziviranje potražnje za faktoringom. Objašnjavaju da uslijed inflatornih pritisaka brzog porasta cijena sirovina i energije mnoga poduzeća ne mogu u kratkom roku podmiriti povećane troškove poslovanja te da prodajom svojih potraživanja prije roka dospijeća skraćuju ciklus naplate i poboljšavaju likvidnost. To se osobito odnosi na mala i srednja, kao i brzorastuća poduzeća, istaknuli su, koja posluju s kvalitetnim kupcima. Ali, nastavljaju, uslugama faktoringa podjednako se koriste i velike tvrtke, koje imaju veliku ulogu u podršci dobavljačima iz vlastitoga opskrbnog lanca.

– Putem faktorinškog aranžmana dogovorenog s bankom kupac omogućava svojim dobavljačima da se u slučaju potrebe, povremeno ili kontinuirano, koriste prijevremenom naplatom potraživanja. Budući da se takav posao zasniva na bonitetu kupca, takvo financiranje za manje dobavljače vrlo često znači i povoljnije cijene od onih koje bi mogao ostvariti putem klasičnoga kreditiranja. Za razliku od klasičnih kredita uz ugovorenu varijabilnu kamatu, kod kojih se u trenutačnoj situaciji rasta kamatnih stopa povećava kreditna obveza, trošak faktoringa u pravilu se usteže od isplate prilikom otkupa, stoga naknadni porast kamatnih stopa neće povećati trošak otkupljenog potraživanja. U situaciji velikog pritiska na strani rasta troškova proizvodnje te neizvjesnosti u pogledu budućih kretanja cijena, kao i poremećaja u opskrbnim lancima, posebno je važno da poduzeće ima na raspolaganju dodatne izvore financiranja – naglasili su u Raiffeisenu.

Nema spornih potraživanja

Također, podsjećaju da je faktoring oblik kratkoročnog financiranja putem prodaje kvalitetnih nedospjelih potraživanja, nastalih na osnovi isporučene robe i obavljenih usluga. Banka, dodali su u Raiffeisenu, prodavatelju (dobavljaču) isplaćuje otkupljeni iznos potraživanja prije njegova dospijeća, umanjen za iznos obračunate kamate i naknade, a na dan dospijeća dužnik (kupac) izvršava plaćanje u korist banke, čime se podmiruju otkupljena potraživanja.

– Prodavatelj svoje potraživanje može prodati sa ili bez prava regresa, odnosno sa ili bez prava naplate banke od prodavatelja u slučaju insolventnosti kupca. U Hrvatskoj, kao i na drugim europskim tržištima, prevladava bezregresni faktoring, čiji udio u ukupnim faktorinškim transakcijama stalno raste. Domaći faktoring čini najveći dio u ukupnom obujmu faktoringa, ali u Hrvatskoj se sve više koriste i izvozni i uvozni faktoring. Iako se faktoring katkad netočno spominje u smislu naplate spornih potraživanja, to mu nikako nije svrha. Faktoringom se koriste poduzeća kao jednim od načina financiranja unutar redovnoga operativnog tijeka poslovanja. U poslovima bezregresnog faktoringa rizik naplate potraživanja je na kupcu, stoga se njime mogu koristiti i dobavljači koji nemaju dostatna vlastita kreditna ograničenja ili ne žele dodatna zaduženja ili imaju brzi rast poslovanja koji je potrebno adekvatno pratiti pravodobnim financiranjem. Dodatno, u slučaju bezregresnog faktoringa poduzeća se štite i od rizika naplate od kupca – napominju u Raiffeisenu.

Udar na male i srednje

Budući da Uxor grupa već dulje, čak prije gospodarske krize izazvane širenjem koronavirusa, posluje u režimu povećanih cijena izazvanim ponajprije poremećajima u ponudi, za rizik i temu inflacije imali su se vremena pripremiti, rekla je Sandra Pezdevšek, članica Uprave Uxor grupe Ltd. za faktoring. Njihova testiranja kamatnih i tečajnih pariteta, dodala je, već dulje ne podržavaju u svim parovima razine kamata i tečaje valuta prisutne u hrvatskom gospodarstvu. Ti testovi sugeriraju joj da kamatne stope na hrvatskom tržištu ne odražavaju adekvatno premije rizika u hrvatskom gospodarstvu.

– Inflacija stavlja negativne pritiske na cijelo gospodarstvo, iznimno na srednje i malo poduzetništvo, koje je ciljna skupina klijenata faktorinških društava. Kao i u svakoj gospodarskoj krizi, mali i srednji poduzetnici su prvi kojima financijske institucije uskrate ili ograniče financiranje. Srednji i mali poduzetnici koje već pritišću poskupljenja energenata i radne snage bit će suočeni i sa skupljom cijenom kapitala uključujući faktoring. Efekt na tržište faktoringa bit će povećana potražnja za faktorinškim uslugama koju faktorinška društva izvjesno neće moći zadovoljiti. U uvjetima inflacije dužnik je motiviran plaćati što sporije, a vjerovnik je motiviran naplatiti što brže, te je faktoring most koji spaja te dvije strane s različitim interesima – objašnjava Pezdevšek.

Alat protiv inflacije

U posljednje dvije godine na tržištu je kontinuirano prisutan povećan interes za uslugom faktoringa, a posljednjih nekoliko mjeseci potražnja je dodatno intenzivirana, ponajprije zbog ubrzane inflacije u odnosu na prosjek u posljednjih 25 godina, ocijenio je Andrijano Jelavić, direktor direkcije za faktorinško poslovanje u Erste&Steiermärkische Banku. Iako zbog trendova na tržištu nije bilo potrebe za većim prilagodbama, nastavlja, zbog kratkoročnoga karaktera faktorinških proizvoda spremi su prema potrebi svoje poslovanje vrlo brzo prilagoditi svim tržišnim promjenama.

– S obzirom na to da kod ubrzane inflacije cijene mnogih proizvoda i usluga rastu u vrlo kratkim razdobljima, alati za ubrzavanje likvidnosti kao što je faktoring klijentima su itekako korisni. Ponajprije se to odnosi na činjenicu da se tim alatom naplaćuju odmah, odnosno nisu izloženi gubitku vrijednosti svog novca zbog proteka vremena tijekom čekanja isteka redovne valute dospijeća svojih potraživanja. U skladu s time, očekujemo se da će trenutačna situacija na tržištu, odnosno ubrzana inflacija sve snažnije utjecati na rast tržišta faktoringa. U odnosu na klasična zaduženja, faktoring je vrijedan alat za klijente koji se njime koriste kako bi se financirali na temelju svojih potraživanja. Međutim, s obzirom na to da tvrtkama omogućava trenutačno unovčenje njihovih potraživanja, u uvjetima ubrzane inflacije faktoring postaje izrazito moćan alat za borbu protiv negativnih utjecaja inflacije – očekuje Jelavić.