Omiljeni Excel edukator kroz čije tečajeve je prošlo više od 35 tisuća ljudi

Poznavanje i korištenje Office programa danas je neophodno u gotovo svim sektorima. Ovaj trend je još prije 12 godina predvidio tada osamnaestogodišnji Luka Kobeščak, koji je danas najistaknutiji edukator Excela kroz čije programe svake godine prolaze tisuće polaznika, te autor triju knjiga za automatizaciju procesa s pomoću digitalnih alata koje predaje.Kao vrhunski stručnjak, poznat i pod nadimkom "Excel čarobnjak", svojim polaznicima nudi raznovrsne edukacije – od osnovnih do naprednih – pomažući im da ostanu u korak s vremenom na tržištu rada. Uz svoja tri priručnika i mnoštvo besplatnih video materijala, dijeli svoja znanja i iskustva putem portala excel-kobescak.hr.

Kroz svoje dugogodišnje iskustvo, Kobeščak je prepoznao glavne potrebe korisnika Excela, te ističe tri ključne skupine polaznika: one koji traže posao i žele se pripremiti za testiranje, zaposlene koji žele olakšati svakodnevne zadatke, te one iskusne koji žele unaprijediti svoje znanje i pratiti nove funkcionalnosti.

Njegove reference su i mnoge velike kompanije u Hrvatskoj, ali jedno je zajedničko svim polaznciima – to su pojedinci željni napretka – bilo da su studenti, poduzetnici ili zaposlenici. Njegovi klijenti najčešće su tvrtke koje započinju edukacije zaposlenika od osnovnih do naprednih nivoa, a zatim surađuju u procesu automatizacije specifičnih zadataka. Uz to, e-učenje postaje sve popularnije, omogućujući zaposlenicima da uče putem video lekcija bilo kada i bilo gdje.

Osim edukacija, Kobeščak je lansirao platformu za testiranje znanja iz Office programa, posebno korisnu za tvrtke i odjele ljudskih resursa, jer pojednostavljuje i automatizira proces provjere znanja kandidata.

Excel i ostali Office alati ne pomažu samo poslovno, već i u svakodnevnom životu, primjerice u vođenju kućnih financija ili izradi CV-a. Kobeščak naglašava kako i dalje nastavlja učiti i otkrivati nove načine korištenja tih alata, te ističe kako njegovi polaznici cijene što su smanjili stres rada u Excelu i bolje razumiju njegovu logiku.

Kao predavač i osoba koja uživa u radu s ljudima, Kobeščak je sretan što je izgradio karijeru koja odgovara njegovim interesima i karakteru. Njegova prisutnost na društvenim mrežama također je ključna za širenje znanja i brendiranje, gdje je stekao reputaciju "Excel influencera".

Uz brojne savjete koje dijeli, Kobeščak mladima poručuje da pronađu strastveni projekt u kojem će uživati, da budu uporni i da se svakodnevno usavršavaju. Također, naglašava važnost izlaska iz zone komfora, jer je to ključ za uspjeh.