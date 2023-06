Ondřej Peterka i Anja Haramija,odvjetničko društvo PETERKA & PARTNERS: Poslujemo ujednačeno i na temelju istih principa u osam zemalja regije CEE

Sva odvjetnička društva PETERKA & PARTNERS imaju istu kulturu poslovanja, jedan IT, jedan način provođenja kontrole sukoba interesa, istu politiku naplate svojih usluga, jedno upravljanje, jedan odnos s klijentima i jedan program zadovoljstva klijenata, što im omogućava pružanje ujednačenih pravnih usluga trgovačkim društvima u centralnoj i istočnoj Europi. Od ožujka PETERKA & PARTNERS ima ured u Zagrebu

Hrvatska je zemlja s dinamičnim po­slovnim okružjem i snažnim gospo­darskim potencijalom u kojoj vrata otvara sve više svjetskih kompanija koje žele proširiti svoje poslovanje i stvoriti nova radna mjesta. S obzirom na to da za ra­zvoj i širenje poslovanja nije dovoljno samo imati dobru ideju, već i dobar uvid u zakonski okvir države te sposobnu odvjetničku ekipu, odvjetnička društva PETERKA & PARTNERS već godinama uspješno posluju u zemljama regije CEE, a u Hrvatskoj je odvjetničko društvo osnovano u savršeno vrijeme. O razvoju njegova po­slovanja u zemlji razgovarali smo s Ondřejem Peterkom, managing partnerom i osnivačem odvjetničkih društava PETERKA & PARTNERS, te Anjom Haramijom, odvjetnicom i glavnom kontakt-osobom hrvatskoga odvjetničkog društva.

Kako ste došli do ideje da otvorite odvjetnički ured u Hrvatskoj?

– Ondřej: Za to postoji nekoliko razloga. Prije svega, tijekom godina primili smo brojne zahtjeve klijenata da pokrijemo i područje bivših zemalja Jugoslavije, a Hrvatska je jedno od najvećih tržišta ovog dijela Europe i zbog toga ima smisla da koordiniramo pružanje pravnih usluga za ovaj dio Europe upravo iz Zagreba. Drugi razlog je taj što naši interna­cionalni klijenti već posluju u Hrvatskoj ili po­kazuju interes za to, a s obzirom na to da s njima radimo u ostalim zemljama, odlučili smo tu po­nudu obogatiti. Naposljetku, proširili smo pružanje pravnih usluga i na Hrvatsku budući da postoji velika povezanost iz­među Češke, Poljske, Slovačke i Hrvatske, s mnogo prekograničnih ulaganja u Hrvatskoj u sektoru nekretnina, ali i ostalim sektorima.

Možete li objasniti kako funkcioniraju odvjetnička društva PETERKA & PARTNERS?

– Ondřej: Odvjetnička društva PETERKA & PARTNERS, čiji sam ve­ćinski vlasnik, posluju ujednačeno i na temelju istih principa, a što je posebno važno za naše klijente. Prisutna su u ukupno osam zemalja u Europi i to u Češkoj, Bugarskoj, Polj­skoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Ukra­jini i Hrvatskoj. Sva odvjetnička društva PETERKA & PARTNERS imaju istu kulturu poslovanja, jedan IT, jedan način provođenja kontrole sukoba interesa, istu politiku naplate svojih usluga, jedno upravljanje, jedan odnos s klijentima i jedan program zadovoljstva klijenata. Klijenti su uglavnom glo­balne ili europske multinacionalne kompanije.

Koje su prednosti takve organizacije koja pruža pravne usluge klijentima?

– Ondřej: Jedna kontakt-točka u regiji, jedna me­todologija, jedinstven odnos s klijentom i isti principi naplate usluga. Kada naši klijenti šire svoje poslovanje, naši odvjetnički uredi dijele znanje i funkcioniraju usklađeno pa zbog toga kompanije ne trebaju gubiti vrijeme na dodatnu komunikacija kako bi dobile tražene pravne usluge.

U ožujku je otvoren ured PETERKA & PARTNERS u Zagrebu. Kako je teklo poslovanje u ova dva mjeseca?

– Anja: Tako je, ured smo otvorili 1. ožujka ove godine i zasad smo iznimno zadovoljni poslovanjem, klijentima pružamo pravne usluge od prvog dana budući da velik broj klijenata odvjetničkih društava PETERKA & PARTNERS posluje i u Hrvatskoj te su sa zadovoljstvom primili vijest da postoji odvjetničko društvo PETERKA & PARTNERS i u Hrvatskoj. Ured uglavnom pruža pravne usluge inozemnim korporacijama, ali s obzirom na specifičnost tržišta također i velikom broju klijenata koji kupuju nekretnine na području Hrvatske.

Gdje je lociran te koliko zaposlenih ima ured u Hrvatskoj?

– Anja: Hrvatski ured zapošljava tri odvjetnika i jednog office managera, a nalazi se u najljepšem zagrebačkom parku – Zrinjevcu, gdje zauzimamo uredski prostor veličine 150 m2. Cilj nam je proširiti tim na deset odvjetnika, od kojih će svaki biti specijaliziran za određeno pravno područje.

Hrvatski bi ured osim pružanja pravnih usluga u Hrvatskoj trebao biti kontaktna točka za koordinaciju pravnih usluga za zemlje regije. Kako namjeravate ostvariti taj plan?

– Anja i Ondřej: Tako je, naš cilj je da ured u Zagrebu bude kontaktna točka za koordinaciju pravnih usluga zemalja bivše Jugoslavije, s obzirom na to da su naši klijenti velike internacionalne kompanije koje posluju i u susjednim zemljama poput Sr­bije, Slovenije i Bosne i Hercegovine te je vrlo čest slučaj da rad na određenom projektu za klijenta uključuje pružanje pravnih usluga u svim tim zemljama. Koordiniranjem pravnih usluga koje pružaju odvjetnički uredi u regiji štedimo dragocjeno vrijeme svojih klijenata budući da sva pravna komunikacija ide preko samo jedne kontakt-osobe. Na taj način naši klijenti ne moraju biti u komunikaciji s brojnim odvjetnicima iz različitih zemalja, a što sasvim sigurno zna biti frustrirajuće. Iako smo počeli raditi prije samo tri mjeseca, iza nas je već jedan regionalni projekt u kojemu je hrvatski ured djelovao kao koordinator pravnih usluga za sve zemlje bivše Jugoslavije.

