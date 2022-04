Identity Consortium pokrenuo web portal za jednostavno i brzo elektroničko potpisivanje

Hrvatski tehnološki start-up Identity Consortium danas lansira Identyum NOW web portal koji tvrtkama i građanima omogućava jednostavno korištenje osnovnih funkcionalnosti Identyum platforme, i to sa potpuno automatiziranim procesom registracije te bez potrebe za integracijom pozadinskih IT sustava tvrtke sa Identyum platformom.

Za korištenje Identyum NOW web portala nisu potrebni posebni tehnički preduvjeti ni tehnička znanja, sučelje je jednostavno i prilagođeno korisnicima, što je i njegova najveća prednost.

Prilikom prve prijave na Identyum NOW portal, korisnici trebaju izraditi svoj Identyum ID Wallet - osobni i snažno zaštićeni digitalni novčanik, tj. podatkovni prostor za pohranu osobnih podataka. Za izradu Identyum ID Walleta, korisnicima je potreban samo uređaj s Internet preglednikom i vezom na Internet.

- Naša programska rješenja tvrtkama omogućuju potpunu digitalnu transformaciju njihovih komunikacijskih kanala prema krajnjim korisnicima. To znači udaljenu, automatiziranu i zakonski valjanu elektroničku identifikaciju i autentikaciju drugih osoba (KYC) u kombinaciji s funkcionalnostima zakonski valjanog udaljenog elektroničkog potpisivanja dokumenata i elektroničku i automatiziranu provjeru financijskih parametara druge strane kao što je provjera vlasništva nad određenim IBAN-om ili provjera financijskog kapaciteta - kaže Robert Ilijaš, CEO Identyuma.

Trenutno kroz Identyum NOW portal tvrtke i građani mogu koristiti Identyumov servis Sign koji omogućuje zakonski valjano udaljeno elektroničko potpisivanje dokumenata (PDF-ova) i slanje dokumenata drugim osobama na elektronički potpis. Za razliku od većine drugih rješenja za potpisivanje na tržištu, Sign omogućava da korisnik pošalje PDF na potpis bilo kojoj drugoj osobi, pri čemu ta druga osoba ne mora imati nikakvo postojeće sredstvo za elektroničko potpisivanje ni certifikat za izradu potpisa, jer joj Identyum platforma (kroz postupak izrade Identyum ID Walleta) omogućava jednostavno i automatizirano dobivanje certifikata i izradu elektroničkog potpisa bez potrebe za fizičkim odlaskom u registracijski ured, čitačima pametnih kartica, USB uređajima, instalacijom dodatnih aplikacija i slično.

Elektronički potpis izrađen kroz Sign zakonski je valjan i vjerodostojan na bilo kojem sudu u EU, zahvaljujući eIDAS Uredbi br. 910/2014. Elektronički potpis je čvrsto vezan uz identitet potpisnika, čime potpis dobiva višu razinu vjerodostojnosti, posebice u slučaju eventualnog sudskog postupka i potrebe za dokazivanjem potpisa. Prilikom samog potpisivanja, izrađuje se standardni SES ili napredni AES eIDAS potpis, koristeći standardni i/ili napredni certifikat (ovisno o potrebama potpisnika) koji se nalazi u Identyum ID Walletu svakog korisnika. Oba certifikata izdaju se i dodaju u Identyum ID Wallet potpuno automatizirano i udaljeno.

- Identyum smo razvili na način da tvrtke dodatno imaju mogućnost odrediti interna prava korištenja pojedinih Identyum servisa, odnosno mogu odrediti koji njihovi djelatnici smiju koristiti koje servise na web portalu - dodaje Zvonimir Popovčić, CTO u Identyum-u.

Daljnji planovi razvoja Identyum NOW platforme uključuju mogućnost korištenja servisa Identify za zakonski valjanu udaljenu elektroničku identifikaciju drugih osoba i FinCheck za vjerodostojnu elektroničku i automatiziranu provjeru financijskih parametara druge strane te razvoj mobilne aplikacije.

Identity Consortium je hrvatski tehnološki start-up osnovan 2018. godine fokusiran na digitalnu transformaciju društva uz istovremeno poštivanje prava na zaštitu osobnih podataka građana.