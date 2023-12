SELECTIO: Kako zadržati kvalificirane stručnjake u Hrvatskoj?

Kako bi osnažili poslodavce u tim izazovima, stručnjaci iz SELECTIO Grupe, među ostalim, educirali su više od 15.000 voditelja koji razvijaju angažirane i motivirane timove u velikom broju tvrtki u Hrvatskoj, primjenjujući suvremene liderske vještine

Od prve licencirane agencije za zapošljavanje do najtraženijeg mjesta za sve HR usluge u Hrvatskoj – SELECTIO Grupa danas povezuje profesionalce iz cijele Hrvatske s nekim od najuspješnijih organizacija u regiji, a u zadnjih nekoliko godina sve više ulaže u programe za razvoj organizacija i menadžera.

U dvadeset godina poslovanja SELECTIO razvija više od pedeset projekata koji pozitivno utječu na razvoj tržišta rada te predstavlja Hrvatsku potencijalnim ulagačima, upravljajući svim fazama u dolasku inozemnih tvrtki na hrvatsko tržište. Od ove godine, kao preferirani partner tvrtke Jabil, zapošljava više od 1500 radnika u Osijeku, čime pomaže zadržavanju radne snage u Slavoniji.

– Stavimo na stranu već poznate izazove u potrazi za sezonskim radnicima; u Hrvatskoj se suočavamo i s nedostatkom kvalificiranih stručnjaka zbog sve većeg odljeva mozgova. S jedne strane imamo poslodavce u Hrvatskoj koji moraju uložiti dodatne napore u angažiranje i razvijanje talentiranih radnika te u stvaranje privlačna i zdrava radnog okružja, a s druge strane radnici moraju znati prepoznati kvalitetna poslodavca zbog kojeg vrijedi ostati u Hrvatskoj – ističe Aleksandar Zemunić, direktor SELECTIO Grupe.

Kako bi osnažili poslodavce u tim izazovima, stručnjaci iz SELECTIO Grupe educirali su više od 15.000 voditelja koji razvijaju angažirane i motivirane timove u velikom broju tvrtki u Hrvatskoj, primjenjujući suvremene liderske vještine. Također, SELECTIO je pokrenuo četiri certifikata koja uručuje tvrtkama koje ulažu velike napore u izgradnju sve kvalitetnijih radnih okružja.

Četiri certifikata tvrtkama za izgradnju kvalitetna radnog okružja

Poslodavac partner: Najpoznatiji certifikat kojim SELECTIO već osamnaest godina prepoznaje tvrtke s najvišom kvalitetom u upravljanju ljudskim potencijalima zove se Poslodavac partner. Putem tog projekta dosad je provedeno više od 20.000 evaluacija HR sustava te je digitalizacijom evaluacijskog procesa uvedeno nekoliko novih pokazatelja koji svakoj organizaciji omogućuju usporedbu s drugim tvrtkama iz iste industrije. Svake se godine za taj prestižan certifikat prijavljuje stotinjak uspješnih organizacija iz čak deset tržišta, a među nositeljima certifikata neke su od najuspješnijih globalnih organizacija, kojih je svakom godinom sve više. Cilj projekta je, zajedno s nositeljima certifikata, kontinuirano podizati kvalitetu upravljanja ljudskim potencijalima i pokretati pozitivne promjene u sve većem broju radnih okružja.

Above and Beyond: Certifikat Above and Beyond predstavlja najboljih 10% poslodavaca partnera, pa se za tu titulu mogu prijaviti samo one tvrtke koje su već dokazale najbolju kvalitetu upravljanja ljudskim potencijalima. Kategorije u kojima se dodjeljuje najprestižniji certifikat u HR svijetu su: Impact, Satisfaction, Inclusion, Innovation i Future.

Future Resilience: Future Resilience potvrđuje brigu poslodavca za dobrobit zaposlenika. Certifikat se uručuje svakoj tvrtki koja se uključi u program Future Resilience, koji sustavnim radionicama, edukacijama i savjetovanjem jedan na jedan dugoročno gradi mentalno zdravlje zaposlenika i uči ih kako razviti veću otpornost na stres i izazove u poslovnom i privatnom okružju. Ove godine kroz program prolazi čak 800 zaposlenika.

Equal Pay Champion: Od samih početaka SELECTIO ima aktivnu ulogu u promicanju ravnopravnosti žena u biznisu. Najpoznatiji je SELECTIO Indeks žena, koji svake godine donosi najnoviju statistiku o ženama na rukovodećim pozicijama, a ovogodišnja novost je Equal Pay Champion – prvi certifikat koji će biti dodijeljen tvrtkama koje ulažu najveće napore u smanjenje razlike u plaćama. Taj certifikat predstavlja ključni korak prema ostvarivanju ravnopravne plaće na radnim mjestima diljem Hrvatske te se za njega mogu prijaviti sve tvrtke, bez obzira na veličinu i tip djelatnosti. Očekuje se da će taj inicijalni korak u mnogim tvrtkama potaknuti veći napredak u postizanju privlačnija i ravnopravnija poslovnog okružja.