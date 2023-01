Sporazum HBOR-a i 15 banaka o subvencioniranju kamata za poduzetnike

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i 15 poslovnih banaka u potpisali potpisali sporazum o suradnji na poslovima subvencioniranja kamata iz sredstava NPOO-a, pri čemu će se financijskim instrumentom vrijednim gotovo 80 milijuna eura poduzetnicima i subjektima javnog sektora kamate na investicijske kredite subvencionirati do 75 posto.

HBOR-u je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) povjerena provedba financijskog instrumenta, a poslovne banke uključene u provedbu instrumenta su Agram banka, Banka Kovanica, Croatia banka, Erste & Steiermärkische banka, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka, Karlovačka banka, Kentbanka, Nova hrvatska banka, OTP banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Slatinska banka i Zagrebačka banka.

Predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo istaknuo je da je uz pomoć tih oko 80 milijuna eura moguće potaknuti investicije od čak 400 milijuna eura. Kada su u pitanju kamatne stope one će biti smanjene u rasponu od 50 do 75 posto od inicijalne tržišne kamatne stope.

Rekao je da je taj proizvod HBOR osmislio na poticaj Vlade, program je prihvatila i Europska komisija, njime će se uz pomoć europskog novca poticati investicije, a koristi bi najviše trebali imati mali, srednji i veliki poduzetnici, pa samim time i cijelo gospodarstvo.

Pritom, projekti koji će se financirati moraju zadovoljavati i kriterij ekološke prihvatljivosti, napomenuo je Čuvalo, koji je poduzetnike pozvao da se što prije jave HBOR-u ili bankama, kako bi krenuli u realizaciju investicija.

Subvenciju je moguće dodijeliti putem kredita za ulaganja u osnovna sredstva, od pokretanja poslovanja, do modernizacije i proširenja kapaciteta. Iznos subvencije po pojedinom kreditu je ograničen na 500 tisuća eura za male i srednje poduzetnike, odnosno na milijun eura za ostale subjekte.

Subvencija do najviše tri postotna boda se dodjeljuje ovisno o namjeni i vrsti ulaganja, a može iznositi do 75 posto kamatne stope za zelenu ii digitalnu tranziciju, do 65 posto kamatne stope za ulaganja na posebna područja RH ili u istraživanja, razvoj i inovacije, kao i za ulaganja javnog sektora u ublažavanje posljedica potresa, odnosno do 50 posto kamatne stope za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost.

Članica Uprave PBZ-a Vedrana Jelušić Kašić izjavila je da će svaka banka samostalno moći, ovisno o procjeni rizičnosti samog projekta i klijenta, definirati kamatnu stopu, pri čemu klijent dobiva već navedenu subvenciju do najviše 75 posto.

Predsjednica Uprave Raiffeisen banke (RBA) Liana Keserić iznijela je procjenu po kojoj bi se kamatne stope na takve kredite trebale kretati do oko pet posto, a kada se uračuna subvencija, dolazi se do kamatne stope koja bi najviše trebala iznositi oko dva posto.

Čuvalo je izvijestio i da je HBOR u 2022. imao gotovo 30 posto veću kreditnu aktivnost, a iznosila je oko 830 milijuna eura. Bančina dobit je lani iznosila oko 185 milijuna kuna.