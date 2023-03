Toni Vitali: Preporučujem ljudima da počnu investirati, čak i neke male iznose i ako nisu potpuno sigurni

U svijetu financijskih ulaganja svi žele skočiti visoko. U tom istom svijetu nitko ne želi pričati o svojim promašajima, a on na njima kroz humor gradi svoj šarm. U ovom svijetu svi se predstavljaju da znaju sve, a on se predstavlja riječima – nisam znao ništa. Stručne termine i komplicirane financijske pojmove prevodi u svima razumljiv jezik.

Toni Vitali, bivši košarkaš, a danas popularni financijski bloger, pričat će s vama o dionicama, obveznicama, novcu... jednako jednostavno kao što vam je davno stariji brat objašnjavao kako voziti bicikl, a pritom ne raskrvariti koljena i odustati u suzama. Njegov vrlo popularni blog o ulaganjima melem je na ranu ljudima koji bi nešto uložili, ali ne znaju ni kako niti u što.

U ovom intervju, kojeg je ležerno počeo s ‘evo, sunce mi tuče u leđa, radim od doma‘ otkrio nam je kako je ‘skočio‘ iz košarke u financije, koji su njegovi planovi te kako pomaže klijentima koji od njega traže savjete gdje i kako uložiti novac.

Kako je sve krenulo? Kako ste se s košarke okrenuli financijama?

– Bio je to dalek put jer košarka i financije nisu baš srodne kategorije. Bavio sam se profesionalno košarkom jer mi je to bila strast od najmlađih dana. Svoje 20-te sam proveo najprije u Prvoj hrvatskoj ligi, a kasnije u Prvoj švedskoj ligi. Bio sam na potezu Hrvatska – Švedska nekoliko puta…

Kada sam došao u svoje kasne dvadesete, a to se u sportu već smatra starijim godinama, počeo sam se malo više obrazovati u području financija. Više iz neke vlastite potrebe tj. frustracije jer me društvo o tome nije ništa naučilo.. Moja majka je dugi niz godina radila kao osobni bankar, ali kad sam nju upitao sto ću sa svojom osobnom ušteđevinom ona mi je rekla da ju stavim na štednju u banci.

Nije savjetovala da uložite u nekretninu kao svi Hrvati?

– Ispostavilo se da čak ni osobni bankari nemaju neko široko obrazovanje ili znanje što treba malom čovjeku, što bi za njega bilo najbolje, već se više fokusiraju na ponude njihovih proizvoda i usluga. Shvativši to, odlučio sam se sam o tome obrazovati. Jako sam puno čitao i ta me tema nekako uvlačila sve dublje i dublje.

Nakon toga informacije koje sam dobivao počeo sam dijeliti sa svojom obitelji i prijateljima, tj. sa svakim koga je to interesiralo. U mom slučaju čini se da je to sve nekako organski evoluiralo, od vlastite frustracije, pomoći drugima, do pisanja prvih tekstova i objavljivanja na svom blogu, odnosno mini biznisa.

Danas živite od financijskih edukacija?

– To je dosta kompleksno pitanje. Danas studiram pola svog vremena za podatkovnog analitičara. Prva je ideja bila da se prebacim u IT sektor, jer sam oduvijek bio vrlo dobar u matematici, fizici, programiranju. Studirao sam elektrotehniku u Splitu, prije no što sam se počeo ozbiljno baviti košarkom, zbog čega sam morao prekinuti taj studij.

Posljednjih nekoliko godina sam u osobnoj tranziciji od profesionalne karijere sportaša prema ovoj tradicionalnijoj verziji vezanoj za biznis. Trenutno mi je blog sporedni biznis. Tako da trenutno kombiniram nekoliko stvari.

Dakle ne bavite se više košarkom. Biznis je pobijedio sport?

– A evo ispada tako. Prošle godine mi je bila zadnja sezona i ne bavim se više košarkom. Nekako smatram da je u životu uvijek bolje biti realan. Ako ne ideš gore, znači da ideš dolje. Umjesto stagnacije, bolje se baviti s onim što ima perspektivu. Sport naprosto ima rok trajanja.

Osim toga, koliko god ja volio sport čini se da, bar prema povratnim informacijama ljudi, kroz ovaj blog činim puno veću razliku u životima ljudi, a upravo to me motivira da idem dalje ovim putem.

Zašto ste se odlučili preseliti u Švedsku?

– Prvi put sam išao u Švedsku zato što sam dobio dobru ponudu. Svi mi imamo neku predodžbu o Švedskoj, da je to država u kojoj u potocima teku med I mlijeko… Svaka država ima svojih prednosti i nedostataka. No već od samog početka mog dolaska u Švedsku, moram reći da mi se odmah zaista svidio njihov način života.

Taj neki odnos države prema pojedincu, a i obratno, ta neka dvosmjerna komunikacija puno je zdravija no što sam je vidio u Hrvatskoj. Prvi puta sam ovdje bio godinu dana sam, ali kasnije, s obzirom na to da sam tu već imao neka prijateljstva i poznanstva, supruga I ja smo odlučili preseliti u Švedsku zajedno. Dakle, prvi put igrom slučaja, a drugi puta zajedničkim odabirom, obiteljski.

Kakav je profil ljudi koji traže financijske savjete?

– Većinom su to ljudi iz Hrvatske, ali sve je više i Hrvata koji žive i rade vani, po cijelom svijetu. Najviše ih je iz IT industrije, dakle ljudi s većim primanjima. Iako, naravno, to nije pravilo. Mnogi su kao ja, u 30-ima ili 40-ima, no ima i studenata, a i onih pred mirovinom koji kontaktiraju sa mnom radi savjeta. Većinom je riječ o ljudima s natprosječnim primanjima pa imaju ‘problem‘ što napraviti sa svojim novcem, u što ga usmjeriti.

Koja je vaša preporuka za ulaganje?

– Preporučujem ljudima da počnu investirati, čak i neke male iznose i ako nisu potpuno sigurni. Tako ćete naučiti nešto ne samo o sebi nego i o investiranju. Taj psihološki aspekt može biti važniji matematičkoga. Treba isključiti emocije i odvojiti proces odlučivanja i ishoda. Ne smatram da dobra odluka mora dati dobar ishod i obratno.

