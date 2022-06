Navike plaćanja: Privatni korisnici brže podmiruju obveze od poslovnih, posječan rok 33 dana

Piše: Anamarija Mujanović

Nešto manje od jedne četvrtine računa podmiruje se sa zakašnjenjem, a 10 posto ispitanika smatra da će se stanje naplate u budućnosti pogoršati, prikazuju rezultati godišnjeg istraživanja navika plaćanja u Hrvatskoj za 2022. godinu tvrtke EOS Matrix.

Na konferenciji za medije tvrtka je predstavila rezultate istraživanja te navodi da privatni korisnici brže podmiruju svoje obveze od poslovnih, a većina naplatu potraživanja sudskim putem vidi kao skuplju i dugotrajnu opciju.

Isto tako u segmentima B2B i B2C najveći je udio računa plaćenih na vrijeme, a prosječan rok plaćanja u 2022. godini je 33 dana, što je 4 dana manje u odnosu na prije dvije godine. Nadalje, ukupan se udio računa koji se podmiruju sa zakašnjenjem smanjio sa 22 na 19 posto, a udio nenaplativih računa je ispod pet posto i kod privatnih i kod poslovnih klijenata tvrtke.

U odnosu na 2020. godinu rok odgode plaćanja se zadržao na istoj razini te za B2B segment iznosi 30 do 39 dana nego za B2C segment koji je najčešće do 9 dana.

Nešto manje od 80 posto ispitanika ovog godišnjeg istraživanja, koje se provelo dvije godine nakon posljednjeg, kao glavne učinke uspješne naplate potraživanja izdvojili su povećanje svoje likvidnosti, 73 posto je navelo stabiliziranje poslovanja dok je 59 posto navelo povećavanje mogućnosti ulaganja. Ostali istaknuti pozitivni efekti kao što su osiguravanje dobiti, omogućavanje boljih uvjeta rada i smanjenje troškova kamata javljaju prisutni su u manjoj mjeri, a ključnim ih je smatralo tek 40 posto ispitanika.

Ovaj lider u području upravljanja potraživanjima istraživanje je proveo netom prije invazije na Ukrajinu te se vjeruje da bi trenutni rezultati bili nešto drugačiji.

Osim rezultata istraživanja tvrtka je predstavila i tri glavna trenda u upravljanju potraživanjima u sljedeće dvije godine. To su kibernetička sigurnost, automatizacija digitalne komunikacije s klijentima te mjere za unaprjeđenje zaštite podataka. Direktori EOS Matrixa Barbara Cerinski i Bernhard Melischnig predstavili su i novo lice tvrtke pod sloganom 'Changing finances for the better', kao i strategiju društveno odgovornog poslovanja koja je primarno usredotočena na zajednicu u kojoj posluje.

Kako su potvrdili iz EOS Matrixa, novi strateški cilj ove tvrtke je poboljšanje kvalitete života financijski ugroženih građana, povećanje njihove financijske pismenosti i razine svijesti o izgradnji kvalitetne financijske budućnosti.

Ovaj cilj željeli bi postići kroz niz projekata koje planiraju provesti ove godine, a to su edukativna video kampanja 'Nikad više! – Dužnički recidivizam', 'EOS škola financijske pismenosti' namijenjena mladima te 'Anti-stres protokol' koji razvijaju u suradnji s Hrvatskih psihološkim društvom.