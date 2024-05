U DataBoxu najbolje znaju kako se mjeri uspjeh

Industrija podatkovnih centara u Europskoj uniji sve više pozornosti posvećuje energetskoj učinkovitosti kako bi osigurala održivost i smanjila ekološki otisak. Podatkovni centri sa skalabilnim i fleksibilnim dizajnom bit će prepoznati kao lideri u industriji

Podatkovni centri ključna su infrastruktura za tehnološki razvoj društva. To dokazuje i činjenica da sve više hrvatskih tvrtki traži pohranu podataka i aplikacija u javni oblak kako bi se povećala razina sigurnosti i dostupnosti podataka. Zbog toga DataBox kao podatkovni centar broj jedan u Hrvatskoj bilježi znatan rast poslovanja posljednjih nekoliko godina. No s porastom potrebe za obradom podataka raste i potreba za energijom čija je potrošnja jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) podatkovnih centara.

Kako se mjeri potrošnja energije

U Europskoj uniji industrija podatkovnih centara sve više pozornosti posvećuje energetskoj učinkovitosti kako bi osigurala održivost i smanjila ekološki otisak. Ključni je pokazatelj toga PUE, odnosno power usage effectiveness, koji mjeri koliko se efikasno podatkovni centar koristi električnom energijom. Što je PUE bliže idealnoj vrijednosti od 1,0, to su manji gubitak energije i veća energetska efikasnost. Važnu ulogu u efikasnosti imaju kvaliteta i učinkovitost računalne opreme jer novija tehnologija često zahtijeva manje energije za jednak obujam obrade podataka. Inovacije u sustavima hlađenja poput korištenja vanjskoga zraka za regulaciju temperature opreme pridonose održavanju najboljih uvjeta i smanjuju potrošnju energije. Nedavno su u EU-u donesene smjernice koje zahtijevaju da vlasnici i operatori podatkovnih centara izvještavaju europsku bazu podataka o energetskoj učinkovitosti svojih objekata. To pokazuje fokus na održivost i efikasnost u industriji podatkovnih centara.

Što to znači za podatkovne centre

Uskoro će korištenje obnovljivih izvora energije postati norma, a podatkovni centri koji se okreću tim strategijama bit će ključni u smanjenju ekološkog opterećenja. Podatkovni centri sa skalabilnim i fleksibilnim dizajnom, koji omogućuju jednostavno proširenje bez znatnoga povećanja potrošnje energije, bit će prepoznati kao lideri u industriji.

O toj temi porazgovarali smo i s ​DataBoxovim izvršnim direktorom Filipom Olujićem.

– S jasno definiranom energetskom politikom i dugoročnim strategijama za smanjenje potrošnje podatkovni centri postaju ekonomičniji i aktivno pridonose održivoj budućnosti. Imaju ključnu ulogu u oblikovanju održive tehnološke budućnosti, a tim mjerama industrija ne samo da štiti okoliš već i osigurava svoju vitalnost i relevantnost u godinama koje dolaze – rekao je Olujić

Kako AI utječe na potrošnju energije

Naravno, kako to u posljednje vrijeme biva, teško je zamisliti tehnološki razgovor bez umjetne inteligencije, koja neće zaobići ni podatkovne centre. Kako će utjecati na njih, objasnio je Olujić:

– Prije svega će znatno podignuti potrošnju električne energije po čevornome metru, odnosno IT ormaru podatkovnog centra. U uvođenju IT infrastrukture potrebne za rad AI tehnologije već sada govorimo o 20 kW po IT ormaru u usporedbi s nekdašnjih pet kilovata, a u inozemstvu se od ožujka ove godine spominje i 100 kW po IT ormaru za Nvidijinu platformu Blackwell.

U prijevodu, podatkovni centri koji žele ostati konkurentni morat će uložiti u specifičnu infrastrukturu i tehnologije kako bi osigurali najbolje uvjete za rad AI infrastrukture.

Kako će se DataBox nositi s tim KPI-jem

Plan te hrvatske tvrtke vrlo je jasan: pružiti vrhunske tehničke kapacitete, sigurnost i pouzdanost, u čemu već uživa ugled, ali pritom naglasiti i energetsku učinkovitost te zaštitu okoliša. To nam je za kraj objasnio i sâm Olujić dodavši koji je KPI prioritet u DataBoxu:

– Podatkovni centri donose kvalitativnu razliku kvalitetnijim upravljanjem potrošnjom energije, dugoročnom održivosti te kratkim servisnim odzivom, no visokodostupna infrastruktura uz minimalna razdoblja nedostupnosti, odnosno bez njih, i dalje će biti glavni KPI korisnika naših usluga.