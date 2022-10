U što uložiti da biste zaradili usred porasta cijena plina i benzina?

Naftne kompanije su ključne za globalno gospodarstvo jer daju gorivo za transport i energiju. Također opskrbljuju glavne sastojke petrokemijskih proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda kao što su plastika, guma i gnojiva.

Međutim, industrija nafte je vrlo konkurentna i nestabilna. Dobit i gubici mogu se znatno mijenjati ovisno o malim promjenama u potražnji ili djelovanjima zemalja nafte kao što su Saudijska Arabija i Rusija. Njihovi interesi mogu biti u suprotnosti s interesima javnih poduzeća u industriji. Neravnoteža u ponudi i potražnji može uzrokovati velike promjene cijena nafte.

To smo vidjeli početkom ove godine, nakon sukoba između Rusije i Ukrajine, zbog čega su cijene nafte drastično porasle u troznamenkastom broju po prvi puta proteklih godina. Osim toga, ulagatelji bi trebali razmotriti posljedice klimatskih promjena na dugoročne izglede za proizvodnju nafte i plina. Energetski sektor prolazi kroz masivni prijelaz na obnovljive izvore energije. Međutim, to ne znači manje mogućnosti u sektoru nafte.

Volatilnost energetskog tržišta dovela je do neulaganja u buduću proizvodnju, koja je OPEC + prethodno krivila za visoke cijene nafte. U stvari, broj pristaša u SAD-u ponovno se smanjio, stvarajući tako probleme za buduće isporuke.

U tom kontekstu, možemo vidjeti strukturni deficit koji se ne može ukloniti ili ispuniti dovoljno brzo. S druge strane, povećanje stope inflacije, na temelju rastuće inflacije, moglo bi dovesti do scenarija usporavanja gospodarstva, što bi moglo naštetiti naftnoj cijeni, tako da se taj rizik ne bi trebao previdjeti.

Novi rekord: 101 milijun barela nafte do 2023.

Američka uprava za energetske informacije (EIA) procjenjuje da će globalna potražnja nafte 2023. godine iznositi više od 98 milijuna barela dnevno, što je rekord. Kada cijene nafte rastu, smanjuje se potražnja u razvijenim zemljama.

Međutim, očekuje se da će se potražnja od rastućih gospodarstava u usponu povećati jer se te zemlje industrijaliziraju, bez obzira na cijenu nafte. Neka gospodarstva u usponu imaju subvencije za gorivo za potrošače. No subvencije nisu uvijek korisne za gospodarstvo zemlje jer, dok nastoje poticati potražnju u zemlji, one također mogu dovesti do toga da proizvođači nafte u zemlji prodaju s gubitkom.

Stoga bi uklanjanje subvencija moglo omogućiti zemlji povećanje proizvodnje nafte, čime će se povećati opskrba i sniziti cijene. Osim toga, smanjenjem subvencija može se smanjiti bilo koji nedostatak naftnih proizvoda jer veće cijene nafte pružaju rafinerijama poticaj za proizvodnju proizvoda kao što su dizel i benzin.

Što se tiče ponude, oko 101 milijun barela nafte proizvodit će se svaki dan 2023., još jedan novi rekord, ali općenito, istraživanje nafte je u padu. Na primjer, nova rezerva za obračun pričuva 2017. bila je najniža od 1940-ih, a broj otkrivenih rezervi svake se godine smanjio od 2014., budući da su proračuni za istraživanje nafte smanjeni nakon pada cijena nafte u 2010-ima.

Jedan od glavnih izazova s kojima se suočava tržište nafte jest nedostatak visoke kvalitete, niskih emisija sumpora, niskosumporne sirove nafte, za što mnoge rafinerije moraju ispuniti stroge zahtjeve u kontekstu zaštite okoliša, posebno u SAD-u.

Čimbenik koji najviše utječe na naftnu industriju

To je razlog zašto, unatoč povećanju proizvodnje nafte u SAD-u, još uvijek moraju uvoziti naftu. Osim čimbenika ponude i potražnje, ulagači i špekulanti u ugovorima o ročnicama nafte još su jedna pokretačka sila iza cijena nafte. Mnogi veliki institucionalni ulagači koji trenutačno posluju na naftnim tržištima, kao što su mirovinski fondovi i dobrotvorne organizacije, drže ulaganja povezana s robom kao dio dugoročne strategije raspodjele imovine.

Drugi, uključujući špekulante sa Wall Streeta, trguju ugovorima za prodaju nafte na vrlo kratko vrijeme kako bi ostvarili brzu zaradu. Neki promatrači pripisuju kratkoročnu solidnu fluktuaciju cijena nafte tim špekulacijama, dok drugi vjeruju da je njihov utjecaj minimalan.

Jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na naftnu industriju jest, naravno, cijena po barelu sirove nafte. Kada cijene sirove nafte rastu, cijene nafte također rastu. Kada padaju cijene sirove nafte, tako se cijene većina zaliha nafte i plina. Razlog za to je prilično jednostavan. Troškovi vađenja nafte, prijevoza, skladištenja i rafiniranja goriva i drugih proizvoda u osnovi su fiksni. Kad se bačva sirove nafte može prodati za više od zbroja tih troškova, naftne kompanije zarađuju novac, ali kada nafta proda za manje od ovih troškova, barem neka od tih kompanija gube novac.

Važno je napomenuti da nisu sve dionice u sektoru nafte iste. U stvari, naftne kompanije mogu raditi u vrlo različitim granama industrije. Prije nego što kupite, važno je znati u koju naftnu tvrtku investirate.

1. E&P kompanije

Poduzeća za istraživanje i proizvodnju nafte i plina, poznata i kao poduzeća E&P ili jednostavno istraživanje i proizvodnju, istražuju naftu diljem svijeta i, nakon što je otkriju, stvaraju bušotine kako bi je izvukli iz zemlje ili s morskog dna. Istraživanje i proizvodnja najosjetljiviji su na fluktuacije cijena nafte. Najveće poduzeće za istraživanje i proizvodnju u SAD-u je ConocoPhillips (COP).

2. Midstream kompanije

Takozvane midstream plinske i naftne kompanije prevoze, prerađuju i skladište sirovu naftu, prirodni plin, ukapljeni prirodni plin (LNG) i rafinirane proizvode kao što su maziva. Midstream poduzeća često posluju na temelju fiksnih stopa, dugoročnih ugovora ili ugovora o preuzimanju ili plaćanju. Tako njihova profitabilnost manje utječe na fluktuacije cijena nafte. Enterprise Products Partners (EPD), opće komanditno društvo, velika je midstream kompanija.

3. Kompanije za preradu nafte

Kompanije za preradu nafte rafiniraju sirovu naftu u druge proizvode kao što su goriva ili petrokemikalije ili prodaju rafinirane proizvode potrošačima. Neki rade oboje. Operatori plinskih kolodvora i rafinerijski operatori su dvije vrste društava za rafiniranje. Cijena nafte utječe na profitabilnost rafinerija jer zarađuju kroz tzv. 'crack spread', tj. na razlici između cijene nafte i cijene rafiniranih proizvoda. Stoga su zalihe nafte često pogođene padom cijena nafte jer je niža potražnja za naftnim derivatima jedan od čimbenika koji mogu utjecati na sirove cijene. Phillips 66 (PSX) je velika kompanija za rafiniranje.

4. Integrirana društva

Integrirana društva djeluju u više od jednog od gore navedenih segmenata lanca opskrbe. Takozvane "integrirane velike kompanije", ponekad nazvane "big oil", imaju velike uzlazne i silazne operacije, kao i neke mogućnosti rafiniranja. ExxonMobil (XOM) i Chevron (CVX) su dvije velike naftne kompanije.

5. Kompanije za pružanje usluga

Kompanije za pružanje usluga na naftnim poljima pružaju opremu, operativnu potporu i usluge uzlaznim poduzećima. To se može odnositi na bušenje na kopnu ili na moru, svrdla, podvodne robote ili injekcijske ventile. Kada su cijene nafte niske, uzlazna poduzeća često pokušavaju smanjiti troškove za svoje usluge, što šteti trgovačkim društvima iz naftnih polja.

Od ključne je važnosti za ulagače da budu upoznati s volatilnošću sektora nafte. Zbog toga je najbolje usredotočiti se na poduzeća koja su strukturirana kako bi ne bi podlegli neizbježnim preokretima u tom sektoru. To znači usredotočiti se na one relativno imune na fluktuacije cijena, kao što su niskobudžetni i integrirani naftni divovi. Midstream kompanije, s njihovim ugovorima, također bi se trebale moći lakše nositi s nepovoljnim tržišnim uvjetima od drugih u opskrbnom lancu.

Najzanimljivija trgovačka društva iz sektora

1. ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP) jedan je od najvećih svjetskih proizvođača za istraživanje i proizvodnju. Kompanija je specijalizirana za istraživanje i proizvodnju nafte i prirodnog plina te posluje u više od desetak zemalja. ConocoPhillips ima koristi od razmjera i pristupa nekim od najjeftinijih svjetskih naftnih polja, uključujući i značajnu prisutnost u Permijskom bazenu. Ojačali su svoj položaj u toj regiji bogatoj naftom 2021. stjecanjem kompanije Concho Resources i Shell u tom području.

Uz prosječni trošak od oko 40 dolara po barelu, pa čak i jeftinijim resursima, može zaraditi u gotovo svim okolnostima na tržištu nafte, omogućujući društvu stvaranje velikih priljeva novca. S obzirom na neizvjesnost buduće potražnje za naftom, ConocoPhillips planira vratiti značajan dio svojeg slobodnog novčanog toka ulagačima u nadolazećim godinama.

Planira platiti sve veće dividende, otkupiti dionice i isplate varijabilnih prinosa u gotovini, ovisno o većem novcu. Naposljetku, trgovačko društvo dopunjuje svoj proračunski portfelj s bilancom prvog razreda. ConocoPhillips obično ima jedan od najvećih kreditnih rejtinga društava E&P, što je dokazano njegovim niskim omjerom duga za sektor i velika gotovinska ulaganja. Ti čimbenici čine ga jednim od najsigurnijih uzlaznih ulaganja. Obrnuti potencijal za prosječnu ciljnu cijenu od USD 125 (oko 12 posto).

2. Devon Energy

Devon Energy (DVN) je kompanija za istraživanje i proizvodnju nafte u SAD-u. Diversificira se u nekoliko niskotarifnih i naftnih bazena. Diversifikacija kompanije omogućava kompaniji da proizvede puno jeftinog ulja i prirodnog plina te da zaradi puno novca. Društvo je 2021. pokrenulo prvi fiksni i varijabilni sustav dividendi. Isplati se do 50 posto viška novčanog priljeva od svakog tromjesečja kao varijabilne dividende nakon financiranja fiksne osnovice za dividende i kapitala.

Devon Energy koristi preostali višak novčanog priljeva kako bi ojačao svoju bilancu i ponovnu kupovinu dionica. Devonova strategija isplate dividendi čini ga privlačnom mogućnošću za ulagače orijentirane na dohodak. Dobit će stabilnu temeljnu dividendu koja traje kroz ciklus cijena nafte i može primati znatne isplate u razdobljima visokih cijena. Obrnuti potencijal rasta na prosječnu ciljnu cijenu od USD 80 (oko 16 posto).

3. ExxonMobil

ExxonMobil (XOM), jedna od najvećih naftnih kompanija na planeti. Djeluje u svim segmentima naftne i plinske industrije, uključujući istraživanje i proizvodnju, prijevoz i rafiniranje, petrokemijsku proizvodnju, rafiniranje te prodaju rafiniranih i rafiniranih proizvoda kupcima. Društvo ExxonMobil nedavno se usredotočilo na smanjenje komercijalnih troškova i poboljšanje učinkovitosti. Ta će se ulaganja početi isplaćivati 2022.

Tijekom proteklih nekoliko godina, društvo je značajno smanjilo svoje troškove proizvodnje nafte usmjeravajući se na svoju najprofitabilniju imovinu i poduzimanjem koraka za bolje iskorištavanje svojih ogromnih razmjera. To im omogućuje stvaranje velikog novčanog priljeva kada su cijene nafte puno više. Taj novčani priljev trebao bi nastaviti štititi dividendu društva ExxonMobil i njegov status kao aristokrata dividendi. S obzirom na porast obnovljivih izvora energije, mnogi ulagači vole potpuno izbjegavati zalihe nafte.

Međutim, društvo ExxonMobil ulaže u izvore goriva s niskim emisijama ugljika, uključujući hvatanje i skladištenje ugljika te biogoriva. To bi mu trebalo omogućiti da godinama opskrbljuje gospodarstvo gorivom. Obrnuti potencijal rasta na prosječnu ciljnu cijenu od USD 106 (oko 11 posto).

4. Phillips 66

Phillips 66 (PSX) jedna je od vodećih rafinerija u SAD-u i Europi. Također ulaže u rafiniranje i petrokemikalije kroz svoj zajednički pothvat CPChem s Chevron (CVX). Njihov marketing i jedinstvene poslovne suradnje uz distribuciju rafiniranih proizvoda i proizvodnju posebnih proizvoda kao što su maziva čine Phillips 66 u velikoj mjeri, među rafinerije s najnižim troškovima u industriji. To je posljedica razduživanja svoje integrirane mreže prijevoza i rukovanja kako bi se proizvelo najjeftinije ulje za rafiniranje i petrokemikalije te ulaganje u projekte koji daju veće prinose na svoje proizvode.

Phillips 66 također ima snažan financijski profil koji uključuje bilancu investicijskog rejtinga s vrlo održivim dugom. Također ima puno gotovine pri ruci. Niske razine duga i velike gotovinske rezerve znači da društvo ima dovoljno kapitala za ulaganje u projekte širenja, uključujući obnovljiva goriva. Usmjerenost poduzeća na razborita ulaganja i vraćanje gotovine ulagačima trebala bi omogućiti Phillips 66 da nastavi povećavati vrijednost za dioničare u nadolazećim godinama. Obrnuti potencijal rasta na prosječnu ciljnu cijenu od USD 112 (oko 30 posto).

5. Schlumberger

Schlumberger (SLB) jedan je od najvećih svjetskih pružatelja usluga u području naftnog polja, odnosno trgovačkih društava koja posluju u naftnim poljima. SLB je najbolje rezultate ostvario u 2022. Međutim, dionice i dalje imaju privlačnu vrijednost. U stvari, dionice Schlumbergera trguju u samo 12,2 puta od predviđene zarade za 2023. Posebno je optimistično glede prisutnosti Schlumbergera na međunarodnim tržištima i potencijala za višestruki rast zarade.

Rastuća potražnja i uska opskrba stvorili su atraktivno okruženje za određivanje cijena u SAD-u za Schlumberger i ostale stokove. Kontinuirani rast bušenja i kompleksâ SAD-a (posebno privatnog sektora E & P), u kombinaciji s opskrbnim lancem i nestašicom radne snage i iznenađujuće čvrsta disciplina naftnih polja, doveo je do najsnažnijeg zamaha cijena nafte u SAD-u, što bi moglo pridonijeti povećanju rashoda za kapitalna ulaganja u iznosu od 50 posto ove godine.

Međunarodna potražnja za naftom vjerojatno će se početi povećavati u sljedećih šest mjeseci budući da Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) donosi neiskorištene platforme na internetu. U prosjeku postoji potencijal za prosječnu ciljnu cijenu od USD 49 dolara (oko 27 posto).

6. Halliburton

Halliburton (HAL) vodeća je tvrtka za usluge naftnog polja u SAD-u. Uprava Halliburtona nastoji maksimalno povećati stvaranje vrijednosti, a ne povećati svoj udio na tržištu Sjeverne Amerike u potrazi za profitabilnim rastom na međunarodnom tržištu. Hal ulazi u međunarodni ciklus s najopsežnijim portfeljem proizvoda u povijesti, dodajući mehaniziranu proizvodnju i kemikalije u svoj najnoviji ciklus i snažno ulaže u alate za bušenje, što bi mu trebalo omogućiti da profitabilno preraste tržište kao ubrzanje oporavka. Očekuje se da će prihodi porasti za 28,2 posto u 2022., a 21,1 posto 2023. godine.

Digitalna tehnologija i automatizacija Halliburtona čine njegovu opremu i usluge osjetljivije, tehnološki naprednije i isplativije nego tijekom prethodnih naftnih bušotina. Društvo se također obvezalo na financijsku disciplinu, stvaranje slobodnog novčanog toka i vraćanje kapitala dioničarima. Osim toga, višak slobodnog novčanog toka pomoći će isplatiti dug Halliburtona i poboljšati stanje bilance. Obrnuti potencijal za prosječnu ciljnu cijenu od USD 42 (oko 44 posto).

7. Maratonska nafta

Maratonska nafta (MPC) neovisna je rafinerija nafte koja se specijalizira prvenstveno na jugozapadu SAD-a, Zapadne obale i zaljeva. Očekuje se da će maraton dobiti treće i sljedeće četvrtine biti među najjačim rezultatima. Osim toga, trgovačko društvo ima znatan slobodan novčani tok i pruža bolji povrat dionica. Maraton je kupio dionice vrijedne 2,5 milijarde dolara u prvom kvartalu i plaća dividendu od 2,8 posto. Očekuje se da će novčani tok u 2022. iznositi 4 milijarde dolara, čak i nakon 1,75 milijardi EUR kapitalnih rashoda i 1,33 milijarde dolara isplata dividende.

Maraton može ponovno kupiti dodatnih 15 posto svojih dionica kao dio tekućeg poslovnog plana. Osim toga, gotovinska plaćanja od 67 posto udjela u društvu MPLX LP predstavljaju 150 posto trenutačne dividende Maratona, što upućuje na mogućnost agresivnog povećanja dividende. U kombinaciji s prekidima, koji su na kraju doveli do smanjenja kapaciteta od 10 posto u SAD-u, MPC izgleda kao ključna igra za novo 'regionalno' zlatno doba za rafineriju Sjedinjenih Država s najvećim povratkom. Obrnuti potencijal za prosječnu ciljnu cijenu od USD 121 (oko 24 posto).

8. Cevron

Cevron (CVX) jedan je od najvećih naftnih kompanija u SAD-u. Ranije ove godine Chevron je udvostručio svoju godišnju prognozu rasta od 5 milijardi dolara na 10 milijardi dolara. Čvrsta bilanca društva daje Chevron znatnu financijsku fleksibilnost kako bi se dodatno povećala kretanja, povećala dividenda za 4 posto ili čak ciljna stjecanja.

Chevron očekuje da će njegovi kapitalni izdaci i najavljena stjecanja u 2022. povećati za više od 50 posto tijekom 2021. Gledajući unaprijed, CVX-ov rast zarade, bilanca koja brzo postaje najbolja za velike kompanije, a fleksibilnost kapitala zbog Permijskog polja čini CVX teorijski obrambenim. U isto vrijeme, Chevron je dominantan uzlazni posao čini ga atraktivnim ulaganjem u višu cijenu cijena robe. Obrnuti potencijal za prosječnu ciljnu cijenu od USD 182 dolara (oko 14 posto).

Tri faktora za preživljavanje smanjenja cijena

Naftna industrija je rizična po prirodi za investitore. Iako svaki segment industrije ima specifičan skup čimbenika rizika, poslovanje s naftom je cikličko i nestabilno. Potražnja za naftom obično prati gospodarski rast. Snažno gospodarstvo može poduprijeti veće cijene nafte i profitabilnost proizvođača nafte. Međutim, geopolitika i raspodjela kapitala također igraju ključnu ulogu u industriji. Najveće zemlje izvoznice u svijetu uključuju članove OPEC-a (organizacije zemalja izvoznica nafte), zabranjenog sporazuma koji koordinira naftne politike svojih članova.

Djelovanje OPEC-a može značajno utjecati na cijenu nafte. Može obustaviti isporuku za povećanje cijena ili povećati proizvodnju da bi se smanjili troškovi. OPEC je iskoristio svoju moć tijekom godina, što je dovelo do velikih promjena cijena nafte. U međuvremenu, naftne kompanije koje djeluju neovisno o OPEC-u također mogu utjecati na cijene nafte. Ako dodijele prevelik kapital za nove projekte, oni mogu uzrokovati prekomjernu opskrbu i utjecati na cijene.

U međuvremenu, ako su previše suzdržani, mogli bi uzrokovati dramatično povećanje cijena. Budući da se tijekom dugog vremenskog razdoblja razvijaju nafta i plinska imovina, poduzeća ne mogu brzo povećati svoje zalihe kao odgovor na povoljne tržišne uvjete.

S obzirom na volatilnost cijena nafte, naftno poduzeće mora imati tri ključna faktora za preživljavanje neizbježnih smanjenja cijena u industriji:

Snažan financijski profil s rejtingom obveznica za investicijski rejting, znatnim iznosima gotovine ili širokim pristupom dostupnim kreditnim i upravljanim, dobro strukturiranim dospijećima duga. Niski operativni troškovi ili relativno stabilni novčani tokovi. Uzlazna trgovačka društva trebala bi održavati profitabilno poslovanje po cijenama nafte ispod 40 dolara po barelu. Nasuprot tome, srednja poduzeća trebala bi imati više od 85 posto svojeg novčanog toka iz stabilnih izvora prihoda, kao što su ugovori na temelju naknada. Poduzeća za rafiniranje trebala bi imati operativne troškove ispod prosjeka industrije. Diversifikacija. Naftne bi kompanije trebale poslovati u više od jednog zemljopisnog područja ili barem djelomično vertikalno integrirane, koje sudjeluju u nekoliko različitih aktivnosti. Upravljanje rizicima ključno je za ulaganje u sektor nafte. Tržište nafte može biti prilično krhko, pa čak i mala neravnoteža između ponude i potražnje često dovodi do toga da se ne bavi poslovanjem.

To je bilo dovoljno jasno početkom 2020. kada je pandemija COVD-19 uzrokovala potpuni kaos u sektoru. No suprotno je također točno - cijene nafte mogu skočiti kada se potražnja poboljša u odnosu na manjak ponude. To je bio slučaj početkom 2022., kada su se cijene nafte povećale kad se gospodarstvo počelo oporavljati od pandemije i zaliha koje su bile pod pritiskom nakon sukoba između Rusije i Ukrajine.

Zbog te dinamike, ulagači bi trebali biti oprezni pri odabiru zaliha nafte. Trebali bi se usredotočiti na poduzeća koja mogu preživjeti teška razdoblja jer će biti u boljem položaju da napreduju kada su tržišta opet zdrava.