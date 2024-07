Za dužu rasprodaju dionica još uvijek nema dovoljno jakog razloga

Objava polugodišnjih rezultata poslovanja najvećih tehnoloških kompanija rezultirala je eskalacijom ‘hlađenja‘ uzavrelih vrednovanja njihovih dionica. Iako je korekcija cijene kod nekih dionica već na pragu ‘medvjeđeg tržišta‘ (pad veći od 20 posto), financijski analitičari ocjenjuju kako se povlačenje cijelog tržišta u ponor ipak neće dogoditi. Kako je ovoga tjedna pisao Reuters, dosadašnja izvješća američkih i europskih kompanija pokazala su da su poslovni rezultati uglavnom u skladu s očekivanjima.

Podaci LSEG-a pokazuju da je kvartalna dobit po dionici (EPS) američkih kompanija koje su do sada objavile rezultate rasla 12 posto na godišnjoj razini. To je najsnažniji kvartalni rast u posljednjih deset tromjesečja. Zarade europskih kompanija ojačale su četiri posto, pokazuju dosadašnji rezultati što je nešto bolje od očekivanja analitičara. No, mnogo je važnije što je to prvi rast dobiti od 2022. godine. Međutim, za sadašnje razine cijena dionica, rezultat u skladu s očekivanjima je ustvari – razočaravajući.

‘Izvlačenje‘ na Kinu

Dio kompanija, posebno iz sektora široke potrošnje, osjeća posljedice visokih kamatnih stopa koje sve više utječu na osobnu potrošnju, ali i usporavanja kineskog gospodarstva. Primjerice, McDonald‘s je izvijestio o prvom globalnom padu prodaje nakon tri godine, od jedan posto. Za takav je rezultat ‘okrivio‘ ekonomsku slabost Kine. Na Kinu su se pozvali i Unilever, Visa i Aston Martin. S obzirom na visoke razine najvažnijih dioničkih indeksa, i najmanja naznaka usporavanja poslovanja dovoljna je za rasprodaju.

Primjerice, američki S&P 500 ove je godine ojačao 14 posto, ali je od sredine srpnja u silaznoj putanji tijekom koje je ostao bez četiri posto vrijednosti. Još je lošije prošao tehnološki Nasdaq - u odnosu na rekordnu vrijednost od 18.647 bodova postignutu 10. srpnja taj indeks danas vrijedi 17.147 bodova, osam posto manje. Što se tiče ‘starog kontinenta‘, europski indeks STOXX 600 za ovu godinu bilježi osam posto rasta, ali je u odnosu na svoju najvišu vrijednost s početka lipnja trenutno u minusu od 1,3 posto.

Marin Onorato, partner u društvu za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima Mathematica Capital Partners, u osvrtu na dosadašnje rezultate američkih i europskih kompanija kaže kako su tržišta uvijek jedan ili dva koraka ispred te su očekivanja vrlo visoka. - Za iduće se kvartale za kompanije u sastavu S&P 500 očekuje rast dobiti od preko 15 posto. Mjesečni i kvartalni podaci pokazuju kako je američka osobna potrošnja oslabila u zadnja dva kvartala, a vidljiv je i rast stope nezaposlenosti. Stoga kompanijama neće biti lako ostvarivati dvoznamenkasti rast, iako su marže na iznadprosječnim razinama - pojašnjava Onorato.

Tehnološkim dionicama novi je udarac došao u utorak, objavom rezultata Microsofta. Softverski div,, kojeg mnogi smatraju predvodnikom u utrci za primjenu umjetne inteligencije, zabilježio je pad cijene za 0,9 posto, na 422,92 dolara uoči objave tromjesečnih rezultata. Nakon zatvaranja burze, cijena dionice potonula je za sedam posto izbrisavši 340 milijardi dolara tržišne kapitalizacije. Investitore nije pritom zadovoljilo što je Microsoft izvijestio o većem prihodu od očekivanja, od 64,7 milijarde dolara ili 15 posto više nego lani. K tome, zarada po dionici dosegla je 2,95 dolara.

Bolje nije dovoljno dobro

Investitore je ponajviše razočarao prihod od najvažnijeg dijela kompanije, Intelligent Clouda, koji je generirao u drugom tromjesečju 28,52 milijardi dolara prihoda, nešto ispod očekivanih 28,7 milijardi. Razlog za zabrinutost jest i skok kapitalnih ulaganja za 78 posto na 19 milijardi dolara koje je Microsoft objasnio potrebom proširenja kapaciteta podatkovnih centara kako bi zadovoljio potražnju za uslugama umjetne inteligencije. To je pokazalo da će period povrata velikih ulaganja u umjetnu inteligenciju trajati mnogo dulje nego se prije mislilo.

Marin Onorato komentira kako se vrlo često nakon objave rezultata poslovanja cijena dionice odradi suprotno od onoga što bi bilo intuitivno zato jer su stvarna očekivanja nešto drugačija. - Dobar primjer za to su jučerašnji rezultati Microsofta koji su bili bolji od očekivanja (rast prihoda 15 posto i rast neto dobiti od 10 posto), ali je cijena dionice pala sedam posto odmah nakon objave rezultata. Tu naravno igra ulogu i opći sentiment na tržištu. Smatram da su očekivanja od tehnoloških divova viša od onih prikazanih na javnim servisima (što i pokazuju pomaci cijena nakon objava) i da moraju isporučiti još bolje rezultate kako bi opravdali trenutnu valuaciju - tvrdi Onorato.

Kako dodaje, u percepciji prosječnog investitora već skoro dvije godine dionice praktički ne mogu padati, već samo rasti. - U ekonomskim ciklusima uvijek je bilo optimističnih perioda, ali i onih preoptimističnih koja završe određenim korekcijama. Iako su velike tehnološke kompanije ostvarile odlične rezultate u posljednjih nekoliko kvartala, tako su rasla očekivanja, ali i cijene dionica. U zadnjih mjesec dana ipak smo vidjeli da cijene mogu i pasti, pa je tako najveći pobjednik ovog ciklusa, Nvidia, pala preko 20 posto od vrha i potegnula Nasdaq gotovo deset posto. Mislim da se pad može još nastaviti kako bi valuacije došle bliže povijesnim razinama, ali smatram da duži negativni trendovi na tržištu ipak moraju imati neki događaj ili seriju događaja u realnoj ekonomiji koji onda ‘ohlade‘ investitore - ocjenjuje Onorato.

Uz rezultate ostalih tehnoloških divova, poput Nvidije, daljnji smjer burzi odredit će ovotjedno zasjedanje američke središnje banke Fed. Investitori očekuju konkretnu potvrdu da u rujnu slijedi prvo snižavanje kamatnih stopa.