Zaokret u industriji trgovina za kućne ljubimce: Kako pružiti kupcima maksimalnu uslugu?

Posljednjih nekoliko godina svjedočimo ubrzanu rastu industrije kućnih ljubimaca. Ljubimci nisu više samo ljubimci – postali su dio našega poslovnog i privatnog života, članovi su naših obitelji. Promjenom svijesti u društvu veliku odgovornost zato preuzimaju vlasnici trgovina za kućne ljubimce.

Pet Home Shop ​prva je​ butik-trgovina za kućne ljubimce u Hrvatskoj. Riječ je o specijaliziranim trgovinama za kućne ljubimce sa stručnim osobljem koje će vas usmjeriti savjetom. U ponudi su hrana za vašeg ljubimca, dodaci prehrani, kozmetika i visokokvalitetna oprema te veterinarsko-medicinski proizvodi, tj. ektoparazitici.

Za ljubimca i vlasnika

Svrha je inicijative #ClanObitelji, koju provodi Pet Home Shop od otvorenja prve poslovnice, podignuti svijest o ispravnoj i kvalitetnoj brizi za kućne ljubimce, počevši od najbolje hrane i prikladne dijete pa sve do načina i stila života, jer sve su to važni faktori o kojima se treba brinuti.

Sada je fokus na sezoni buha i krpelja. U Pet Home Shopu iz svoje ponude​ s ponosom​ ističu ​Frontline kao brend ​koji žele približiti svakom kućanstvu. Voditelj maloprodaje Pet Home Shopa Hrvoje Habulin naglašava kako je mnogo truda i energije uloženo u edukaciju i osoblja njihove trgovine i vlasnika kućnih ljubimaca.

Svakoga kupca tretiraju s posebnom pažnjom u svim poslovnicama jer, ističe Habulin, 'kupac će se vratiti isključivo ako on i njegov ljubimac budu zadovoljni'. Frontline je brend kojem vlasnici vjeruju već više od dvadeset godina i Pet Home Shop planira i dalje raditi na prepoznatljivosti kvalitete i učinkovitosti proizvoda.

Pomoć i donacije

Osim što nudi stručnost i kvalitetu, Pet Home Shop nastoji poduprijeti svaki aspekt našeg društva. Primjerice, pokrovitelj je obuke ženke Jupi, terapijskog psa za djecu i mladež. Godinu dana osigurao je tom superpsu hranu i zaštitu protiv buha i krpelja Frontline Combo.

– Prilika da u vlastitoj industriji napravimo pomak i da vlastitim primjerom pokažemo da se maloprodajom može utjecati na razne aspekte društva navela nas je da sponzoriramo Jupi čim smo dobili upit njezine vlasnice Ive – kaže Habulin.

Pomažu i lokalnoj zajednici: svaka poslovnica prikuplja donacije za lokalne udruge koje se brinu o napuštenim životinjama u svojoj sredini i svaki proizvod s njihovih polica koji odlučite darovati kupujete po cijeni sniženoj 15 posto. Osim kluba vjernosti 'Član obitelji' u kojem kupci ostvaruju velike uštede prikupljajući bodove mislili su i na umirovljenike. U svim poslovnicama umirovljenik može ostvariti 10 posto popusta pri svakoj kupnji.

– Nažalost, tu mogućnost ne iskorištava mnogo umirovljenika, ali svakako planiramo to promijeniti. Umirovljenici su često vlasnici kućnih ljubimaca i naša je želja olakšati im mjesečnu košaricu – kaže Habulin.

Nagrada za web-trgovinu

Usred pandemije rodila se i web-trgovina. Fizičke poslovnice morale su se što prije preseliti na internet. Njima je to pošlo za rukom, i to sjajno, s obzirom na to da su već prve godine osvojili nagradu u svojoj kategoriji Web Retailer Award 2020, a uspjeh su ponovili i sljedeće godine. Voditelj maloprodaje Hrvoje Habulin naglašava kako se na razvoju web-trgovine radi svakodnevno i ne namjerava se usporiti taj ritam. Ako je suditi po njima, prepustiti se dobitnoj formuli za uspjeh nije dovoljno, nego je treba nadograđivati novim sadržajem.

Uza sve navedeno jako ih privlači dizajn. Prema interijeru poslovnica primjećujemo da su lijepe stvari njihova strast, zato je poslovna suradnja s prepoznatljivim hrvatskim brendom Mustrom bila logičan sljedeći korak njihova razvoja. Mustra je kreator radne odore njihovih zaposlenica i ekoloških pamučnih vrećica za višekratnu uporabu.

Osim hrvatskog dizajna, Pet Home Shop podupire i hrvatske proizvođače. Naime, šest proizvođača hrane, opreme, poslastica i ležajeva dio su ponude tih butik-pet shopova i webshopa koji ih povezuje.

Vremena se mijenjaju, ali Pet Home Shop ​uvijek je dva koraka ispred drugih.