BAT predstavio platformu koja inovativnim dobavljačima za održiva rješenja otvara interno globalno tržište

BAT je u tvornici u Kanfanaru predstavio novu platformu BeSupplier za dobavljače koja omogućuje svim lokalnim dobavljačima sa inovativnim rješenjima u održivim praksama pristup internom tržištu BAT grupe kao jedne od najvećih multinacionalnih kompanija na svijetu. Inicijativa je to za koju u BAT-u vjeruju da može ubrzati ispunjenje lokalnih ambiciozne ESG agende, ali i globalne korporativne svrhe postizanja „Boljeg sutra“ (A Better Tomorrow™) za sve dionike.

Platforma nudi svim dobavljačima na tržištima na kojima BAT posluje predstavljanje njihovih inovativnih usluga i rješenja za smanjenje otpada, kvalitetnije upravljanje vodama uz što veću stopu ponovne upotrebe, te osnaživanje kružnog gospodarstva. Na taj način te usluge i rješenja postaju vidljive svima zainteresiranima unutar BAT grupe koja globalno zapošljava preko 46.000 zaposlenika te je prisutna na preko 170 tržišta, što predstavlja veliko potencijalno tržište za domaće dobavljače.

– U Hrvatskoj imamo sjajne primjere kompanija koje na inovativan način pristupaju jačanju održivosti u svom poslovanju, a u BAT-u želimo vidjeti i razmijeniti najbolja iskustva s takvim kampanijama. Platforma BeSupplier je način za razmjenu iskustava, ali je ona i odlična poslovna prilika za sve one koji žele inovativna rješenja i usluge ponuditi BAT-u i skalirati svoje poslovanje na tržišta na kojima BAT posluje i na kojima postoji interes za njihova rješenja i usluge. S obzirom da je poslovanje BAT-a u Hrvatskoj na putu da postigne ugljično neutralno prije 2030., što je globalni cilj BAT grupe, kao i činjenice da se ističemo unutar BAT-a po nizu ESG kriterija, smatramo da će i to doprijeti kvalitetnoj vidljivosti i pozicioniranju domaćih dobavljača koje se sa svojim inovativnim rješenjima i uslugama prijave u BeSupplier platformu – izjavio je Goran Managić, Head of Procurement BAT Adria klastera.

Održivost je u samom središtu poslovanja BAT Grupe, a vrlo ambiciozni ciljevi su postavljeni ne samo kroz cijelu grupu, već i kroz čitav lanac vrijednosti. Globalna ambicija je postati ugljično neutralna kompanija do 2030. godine te osigurati da do 2050. godine čitav lanac vrijednosti globalno također bude ugljično neutralan. Hrvatska predvodi na tom putu, a tvornica u Kanfanaru je na putu da postane ugljično neutralna već 2025. godine, pet godina prije predviđenog roka. Također, tvornica već sada 100 posto električne energije koristi iz obnovljivih izvora, a jedna je od vodećih na razini cjelokupne BAT grupacije po količini reciklirane vode. Tvornica je prošle godine dobila i prestižni AWS certifikat koji se dodjeljuje za dobro gospodarenje vodom. U Kanfanaru kontinuirano smanjuju i količinu generiranog otpada, a već je dosegnut cilj od nula otpada na odlagalištu. Odlične rezultate ostvaruju i Hrvatski duhani koji posluju u sklopu BAT-a, a koji su najveći otkupljivač i organizator proizvodnje duhana u Hrvatskoj. Zbog stabilnosti i sigurnosti proizvodnje, ali i niza inicijativa, proizvodnja duhana jedna je od najodrživijih poljoprivrednih proizvodnji u Hrvatskoj, a Hrvatski Duhani su 2023. godine postali druga tvrtka u Hrvatskoj koja ima AWS certifikat.

Napori koje grupa ulaže u održivost prepoznati su na globalnoj razini pa je Financial Times proglasio je BAT jednim od lidera među kompanijama koje predvode borbu protiv klimatskih promjena.