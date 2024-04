Allianz odbio poduzetniku putno osiguranje jer je izgubio na sudu?

Poduzetnik Robert Kurpes, vlasnik i direktor Termolakirnice Zagi, nije mogao kao privatna osoba osigurati putnike u svom automobilu u Allianz osiguranju. Razlog su sudski postupci koje je kao vlasnik tvrtke vodio protiv Allianza, u kojima je tu osiguravajuću kuću i pobijedio.

Njegova je tvrtka lakirala automobile nakon prometnih nesreća i svoju uslugu naplaćivala od osiguravajućih kuća. Svih tih godina koliko posluje, a veli da je to 25 godina, uvijek je bilo natezanja s osiguravateljima oko cijene njegove usluge. Naime, osiguravatelji su smatrali da je cijena lakirnice previsoka, pa su ga na sve načine, priča Kurpes, pritiskali da snizi cijenu. U tom smislu Allianz nije plaćao usluge lakiranja oštećenih automobila koji su bili osigurani u toj osiguravajućoj kući po cijenama koje su bile u ispostavljenim fakturama, nego je sam odredio cijene i uplaćivao ih na račun Termolakirnice Zagi. Zbog toga je Termolakirnica Zagi podnijela nekoliko tužbi protiv Allianza, a sudovi su donijeli pravomoćne presude u kojima je pisalo da Allianz mora platiti razliku u cijeni rada.

– Moj sat rada platili su višestruko manje nego što je to prema mojem službenom cjeniku. Mislili su da me mogu ucjenjivati i sami određivati i nametati mi proizvoljno za koliko ja trebam raditi, no sud je potvrdio moj tužbeni zahtjev. Naredio im je da mi isplate razliku i nadoknade štetu te da plate sudske troškove. Uostalom, i prema novom Zakonu o osiguranjima osiguravatelji moraju poštovati službeno određenu satnicu, a ne proizvoljno nametati cijenu rada kako se to njima svidi. Nakon toga su došli kod mene na sastanak nudeći suradnju s ponižavajućom satnicom koja nije ni blizu našoj službenoj satnici te smo ih odbili. Tek onda kreće osveta na primitivan način, jer mi nisu htjeli produžiti privatno putno osiguranje nakon sedam godina uplaćivanja – priča Kurpes.

Bez odštetnog zahtjeva

Prema njegovim riječima, zbog toga je na crnoj listi Allianz osiguranja i tvrdi da mu je zato taj osiguravatelj odbio obnoviti policu putnog osiguranja koja stoji 70 eura. Inače je punih sedam godina sklapao osiguranje s tom kućom i dodaje da za to vrijeme nije podnio ni jedan odštetni zahtjev. Što znači da je Allianz u poslu s njim jako dobro prošao. Dodaje da mu je agent te kuće rekao da ga ne može osigurati jer je na nekakvoj crnoj listi. Kad ga je Kurpes pitao o kakvoj je to crnoj listi riječ, agent mu nije znao odgovoriti, samo mu je rekao da postoji nekakav problem između Kurpesa i Allianza te da ga ne može osigurati.

Kurpes dalje priča da je inzistirao na obrazloženju te da su mu iz osiguravajuće kuće preko agenta poručili da je krajnje rizičan te da ga kao takvog ne mogu osigurati. No ponovio je tvrdnju da u sedam godina plaćanja premije nikada nije podnio nijedan odštetni zahtjev, pa nikako ne može biti rizičan.

– Allianz sam prijavio Državnom inspektoratu i Hanfi. Slijedi i sastanak u Allianzovoj centrali u Münchenu, u gradu u kojem sam rođen, školovao sam se i stekao zanatsku diplomu te jako dobro znam njemački jezik. Objasnit ću im sramotu koju trpi taj inače svjetski brend – rekao je Lideru Kurpes.

Šutnja na upit

Poslao sam upit Allianz osiguranju sa svim navodima koje je izrekao Kurpes. Međutim, odgovor nisam dobio. Zanimljivo je da su na slična pitanja koja je postavio portal Hrvatska udruga autostruke (HUAS) iz Allianza odgovorili dosta šturo: ‘Kao kompanija ne želimo javno komentirati naše odnose s pojedinim klijentima. Naša je poslovna praksa zadržavanje visokih standarda povjerljivosti i diskrecije kada je riječ o našim poslovnim partnerima.‘

Malo je čudno da se osiguravatelj takvog renomea kakav je Allianz tako ponaša prema svojim klijentima. Riječ je inače o kući koja ima velik ugled u svijetu osiguravatelja, ali i potrošača, unatoč tomu što njegova ponuda osiguranja nije najjeftinija. Upravo zbog toga mislim da jednom takvom gospodarskom subjektu ova epizoda nije trebala.

POST SCRIPTUM

Pitao sam Allianz osiguranje može li mi potvrditi da je Kurpesu odbijeno putno osiguranje kao privatnoj fizičkoj osobi te jesu li razlog tog odbijanja sudske presude u njegovu korist, a protiv Allianza. Također sam pitao je li istina da postoje crne liste na kojima je popis osoba (pravnih i fizičkih) koje u toj kući ne žele osiguravati te postoje li i inače neki kriteriji koji omogućuju osiguravajućoj tvrtki da ne osigura nekoga. Odgovor nije stigao.