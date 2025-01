Da su ga barem zvali da vlastoručno potpiše gospodarski program

U općini Nijemci posljednjih dana dio poljoprivrednika prosvjeduje jer im državno poljoprivredno zemljište nije dodijeljeno na korištenje, smatraju da ih je općinska administracija oštetila u ocjenjivanju gospodarskih programa. Indikativan je primjer OPG-a Đurašinović

Jedna mi je stvar čudna u slučaju poljoprivrednika Ivana Đurašinovića iz općine Nijemci. Podnio je zahtjev za dodjelu poljoprivrednog zemljišta, ali u Općini su ga odbili jer mu ne valja gospodarski program. Pardon, nisam dobro napisao prethodnu rečenicu – nije do gospodarskog programa, nego do toga da ga nije potpisao on, nego njegov konzultant. Dakle, čovjeku su oduzeli hektar i pol državne poljoprivredne zemlje jer na dokumentu zvanom gospodarski program nema njegova vlastoručnog potpisa. Dva sam puta proteklih dana razgovarao s njim, jednom i s njegovim ocem Đurom, i nakon onoga što su rekli, a i zbog intonacije u kojoj se osjećala ogorčenost, ne mogu a da (i ja) po stoti put ne ponovim da će nas ubiti ta birokracija.

Ne ulazim u kvalitetu gospodarskog programa Ivana Đurašinovića, njega trebaju ocjenjivati oni koji su za to mjerodavni, ali u ovom je slučaju upitno je li ga osoba koja je zadužila taj predmet uopće i pročitala ili je najprije bacila pogled na potpis i (zamišljam tako) ozarena lica shvatila da ga nije potpisao on, nego njegov konzultant. Zbog te administrativne pogreške, ako to ona uopće i jest, osoba koja je zadužila Đurašinovićev predmet mogla je, a možda i jest, njegov gospodarski program nonšalantno baciti na gomilu drugih odbijenih zahtjeva.

Zloupotreba nereda

A bilo ih je, što potvrđuju prosvjedi poljoprivrednika u toj općini koji tvrde da su oštećeni na razne načine (vjerojatno se i njima tražila dlaka u jajetu). No zadržimo se mi na problemu vlastoručnog potpisa. Pitao sam Đurašinovića je li to zaista obveza koja se temelji na nekom aktu, ali nije mi znao reći. Pokušao sam doći do nekoga iz Ministarstva poljoprivrede, no nisam uspio, ali jedan konzultant rekao mi je da je umjesto klijenata potpisivao gospodarske programe (kao što je to napravio Đurašinovićev konzultant) i svi su bez problema prošli. Nazvao sam Roberta Ravenšćaka iz konzultantske tvrtke Ravecon, ni on nije znao (uglavnom se bavi europskim fondovima), ali ponovio mi je ono što je nedavno rekao i u intervjuu Lideru: nevjerojatan je broj raznih tumačenja nekog propisa, tu vlada nered koji k tome pojedinci zloupotrebljavaju donoseći odluke u svoju korist.

Jedna od naših najboljih stručnjakinja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić, vlasnica Geja savjetovanja, kaže da u Ministarstvu poljoprivrede inzistiraju na vlastoručnom potpisu, samo nije sigurna na temelju kojeg propisa, odnosno moguće je da se tako radi nakon što se zatražilo naknadno tumačenje provedbenih propisa. Čak ni ministar poljoprivrede Josip Dabro tijekom posjeta Đurašinovićevoj farmi nije bio siguran treba li taj stočar vlastoručno potpisati svoj gospodarski program ili vrijedi i konzultantov potpis. No s Đurašinovićima, a poslije i s konzultantom te s Blažić i Ravenšćakom, prokomentirao sam sljedeće: nevjerojatno je da takva sitna pogreška može biti odlučujući faktor za odbacivanje nečijega gospodarskog programa.

Kruti propisi

Prije svega, zašto je nužno da ga potpiše vlasnik OPG-a koji se natječe za državno poljoprivredno zemljište? Zar nije sasvim legitimno da ga potpiše i onaj koji ga je napisao (konzultant), a provedba programa isključivo ovisi o poljoprivredniku i njegovu konzultantu, pa ako se radi mimo onoga što piše, treba mu oduzeti zemljište?

Ali dobro, pustimo birokratima da uživaju u što većem broju svojih besmislenih izmišljenih uvjeta i recimo da je vlastoručni potpis poljoprivrednika nužan jer, eto, on ipak najviše odgovara za njegovu provedbu. Ni u tom slučaju nije jasno zašto se mora biti toliko krut i odmah odbaciti Đurašinovićev gospodarski program jer ga on nije potpisao. Zašto ga osoba koja je bila zadužena za njegov predmet nije nazvala i rekla: ‘Gospon Đurašinović, zaboravili ste se potpisati na gospodarski program, a prema propisu nije prihvatljiv potpis vašega konzultanta. Imate li vremena doći u općinu da samo potpišete gospodarski program, a onda ćemo ga ocijeniti?‘

Ali ma kakvi, zašto bi si birokrati uskraćivali moć?!

POST SCRIPTUM

Prosvjednici u općini Nijemci sumnjaju da su redom odbijeni kako bi jedna obitelj mogla dobiti više državnoga poljoprivrednog zemljišta. Neću u to ulaziti, no zamolio sam općinskog načelnika Vjekoslava Belajevića (koji je nagovijestio da će natječaj možda poništiti, ali je poslije zašutio) da mi odgovori koji propis nalaže da vlasnik farme (OPG-a) mora vlastoručno potpisati gospodarski program. Također sam ga pitao piše li u propisima možda da se takve sitne administrativne pogreške mogu naknadno ispraviti. Nisam dobio odgovor.