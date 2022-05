Zbog tehnološke prednosti ‘najbrži prst‘ mogao bi biti poništen

Natječaj za novac iz fondova Europske unije za komercijalizaciju inovacija završio je u nekoliko minuta iako je bilo predviđeno da traje najkasnije do 30. lipnja 2023. Pitanje je postoji li opasnost da se natječaj organiziran na taj način poništi jer neki u tome vide pravni problem

Opet bih malo o 'najbržem prstu' iako sam nedavno pisao o tome. Sad imamo konkretan primjer na što to nalikuje. Koliki je to problem, vidi se i po tome što su u Udruzi Glas poduzetnika nedavno ponovno reagirali zbog upornog forsiranja te prakse.

Čitatelj nam želi skrenuti pozornost na poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Komercijalizacija inovacija' za povlačenje novca iz fondova Europske unije. Poslao nam je i podatke o zaprimljenim prijavama s točnim vremenom prijave, tj. vremenom zaprimanja u sustav prvih 49 prijava. Piše da je natječaj otvoren točno u 11 sati, dakle u 11:00:00:000, a prva prijava zaprimljena je u prvoj tisućinki, tj. u 11:00:00:001. I sad se čitatelj pita: 'Ako za podnošenje prijave u trenutku kad se omogući njezino slanje treba kliknuti na tri različita gumba, kako je moguće da je prvi prijavitelj kliknuo tri puta unutar samo jedne tisućinke?'

Doista, kad bolje razmislim, kako je to moguće? Nisam imao iskustva s prijavama prema načelu 'najbržeg prsta' pa nisam o tome razmišljao, no to je zaista misterij. Osim ako nije riječ o robotiziranim sustavima za automatsko slanje prijave, kako su mi objasnili. U tom je slučaju to moguće, zato prijave stižu u tisućinki sekunde. Ja sigurno ne bih mogao raditi taj posao jer sam prespor za takve stvari, ali upitno je može li to uopće napraviti i neki Usain Bolt IT sektora.

Robot Usain Bolt

I tu dolazimo do mogućeg problema na koji me upozorava cijenjeni čitatelj. Riječ je o članku 10. Općih uvjeta korištenja sustava eFondovi. Objasnit ću: riječ je o sustavu čiji je vlasnik Ministarstvo financija i u sklopu kojega se 'omogućuje zaprimanje upita, zahtjeva, dokumentacije i očitovanja od nadležnih tijela, dostavljanje očitovanja na upite i zahtjeve, dostavljanje dokumentacije, sve mrežnim putem (putem interneta), putem razvijenog sučelja, na način određen ovim Općim uvjetima'. Da bi se tvrtka koristila tim sustavom, mora potpisati ugovor s Ministarstvom, no ne smije iskoristiti svoje tehnološke mogućnosti da bi ostvarila prednost na natječaju.

U natječaju piše da se 'projektni prijedlozi podnose isključivo putem sustava eNPOO'. Čitatelj citira članak 10.: 'Vlasnik sustava (Ministarstvo, nap. a.) bez upućivanja će raskinuti ugovor o korištenju sustava i onemogućiti daljnje korištenje sustava ako korisnik (tvrtka, nap. a.) koristi sustav na automatiziran, robotiziran ili sličan način u svrhu stjecanja neopravdane prednosti, a posebno ako se sustav na ovaj način koristi prilikom podnošenja projektnog prijedloga, što se smatra zlouporabom informacijskih tehnologija.'

– Prema tome, Ministarstvo financija treba isključiti takve prijavitelje iz daljnjeg postupka dodjele nepovratnih sredstava, što znači da treba poništiti stotinjak prijava u kojima su se upotrijebili nedopušteni sustavi za automatsko slanje prijave, što je dovelo u nepovoljan položaj sve ostale prijavitelje – kaže čitatelj.

Dakle, ako je netko prijavio projekt u nekoliko tisućinki sekunde, možemo biti gotovo sigurni da to nije napravila ljudska ruka, nego nekakav robot (ili što li je već), a to je zabranjeno prema spomenutim Općim uvjetima.

Godina u sekundi prođe

Ali, da ne budemo nepravedni prema prijavitelju koji je prijavu poslao za tisućinku sekunde (ne može se vidjeti tko je), ima ih još. Primjerice, sljedeći prijavitelj bio je mnogo sporiji – prijavio se za osam tisućinki. Treći je to napravio za 11 tisućinki, a četvrti pak za 13 tisućinki. Četrdeset deveti prijavitelj prijavio se tek za 146 tisućinki, što je pomalo sramotno za njega uzmemo li u obzir da je to moguće napraviti u tisućinki ili osam tisućinki sekunde. U prvoj sekundi zaprimljeno je više od 350 prijava i nakon samo nekoliko minuta više nije bilo moguće slati prijave na taj natječaj koji je službeno trebao biti otvoren godinu dana, tj. do 30. lipnja 2023. Čitatelj upozorava da bi natječaj mogao biti poništen; ako ne bude, mogao bi netko podnijeti tužbu zbog tog načina dodjele novca iz fondova EU, a to će onda stvoriti komplikacije ne samo državi nego i poduzetnicima jer sve može pasti u vodu. U svakom slučaju, primjer navedenog natječaja još je jedan razlog da se ukine famozni 'najbrži prst'. 

POST SCRIPTUM

Slučajno sam upravo na dan pisanja ovog teksta razgovarao s poduzetnikom koji se također prijavio na spomenuti natječaj. Pokazao mi je redoslijed prijave svoje tvrtke, bila je tek na tristo i nekome mjestu. Bio je prespor: njegovo je prolazno vrijeme bilo bliže sekundi. Veli mi da je natječaj besmislen, ali bio je​ prisiljen prijaviti se jer su takva pravila. Nije baš optimističan iako ima dobru tvrtku i vrijedne projekte.