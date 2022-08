Građevinci pobijedili u bitci protiv vodnjanskih gradskih otaca

Gradsko vijeće Grada Vodnjana donijelo je odluku o zabrani izvođenja svih građevinskih radova od 1. srpnja do 31. kolovoza na određenom području. Tu je odluku poništio sud zbog nevjerovatnih pogrešaka Vijeća, čime je doveden u pitanje red tijekom turističke sezone

Često se građevinari bune, pogotovo u Dalmaciji, zbog zabrane radova tijekom turističke sezone, a ulje na vatru dolijevaju lokalni vlastodršci koji prekoračuju ovlasti prilikom donošenja zabrana. Jer kako stoji u presudi Visokoga upravnog suda (VUS) vezano uza zabranu izvođenja radova u Vodnjanu, zabrana je iznimka, a ne pravilo, i nije moguće zabraniti izvođenje svih radova.

Grad Vodnjan donio je odluku o zabrani izvođenja svih građevinskih radova (naglašavam svih) – zemljanih i na konstrukciji svih vrsta građevina od 1. srpnja do 31. kolovoza 2022. godine, i to 24 sata na dan. VUS je poništio tu odluku Gradskog vijeća Grada Vodnjana prihvativši argumente tužitelja (navedeni su samo inicijali, ali pretpostavljam da je riječ o građevinskim poduzetnicima), koji su se pozvali na članak 132. Zakona o gradnji. U tom članku određene su granice ovlasti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, što znači (iako to ne treba napominjati) da te granice jedinici lokalne samouprave nije dopušteno prijeći.

Prekoračene ovlasti

U stavku 1. piše: 'Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine, odnosno grada može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine. Iz stavka 1. članka 132. ZoG-a proizlazi da se zabrana može odnositi na: zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine, određene vrste građevina, na određenim područjima, u određenom razdoblju kalendarske godine i u određenom vremenskom razdoblju.'

Da pojednostavnimo, u Odluci se moralo taksativno navesti koji će se radovi zabraniti.

I sve je u skladu sa ZoG-om kad je riječ o odluci Gradskog vijeća Vodnjana, osim jedne stvari – Odluka propisuje da se radovi obustavljaju na svim vrstama građevina, a u Zakonu piše da se mogu obustaviti za određene vrste građevina. Upravo takvo zakonsko rješenje, što je zaključio i VUS, pokazatelj je da je namjera zakonodavca bila ta da zabrana izvođenja radova bude iznimka, a ne pravilo. Zato u presudi kojom se poništava Odluka Gradskog vijeća Vodnjana piše da je to tijelo, propisavši zabranu navedenih radova na svim vrstama građevina, prekoračilo zakonom dobivene ovlasti, zbog čega Sud osporavanu Odluku ocjenjuje nezakonitom.

Nepostojeći Naputak

Osim toga, Gradsko vijeće je prilikom donošenja odluke o zabrani izvođenja radova napravilo još jednu nevjerojatnu stvar – pozvalo se na već odavno nevažeći Zakon o građevinskoj inspekciji u dijelu kažnjavanja onih koji prekrše odluku i nastave izvoditi radove. Naime, dok je taj zakon bio na snazi, Ministarstvo graditeljstva donijelo je Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari, ali kad je Zakon prestao važiti, automatski je prestao važiti i Naputak. Usprkos tome, u Odluci Gradskog vijeća Vodnjana pozvali su se na taj naputak, što je bio još jedan argument tužitelja za ukidanje odluke, a što je VUS prihvatio.

Takav nemar, prije svega pravne službe Gradskog poglavarstva, a onda i vodnjanskih gradskih otaca stvorio je pravni vakuum i Vodnjani se sada mogu pozivati samo na Odluku o komunalnom redu te Zakon o zaštiti od buke. U svakom slučaju, takva odluka nije bila dobra za građevinska poduzeća jer bi im u potpunosti zamrla aktivnost dva mjeseca, ali s druge strane nepostojanje reda mnogim Vodnjanima i turistima može prisjesti. Kompromis između turističkog i građevinskog sektora mora postojati, a VUS-ova presuda pokazuje što se može dogoditi ako gradski oci protežiraju samo jednu stranu.