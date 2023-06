Kad ludilo preuzme institucije, a pamet ušuti, počinje totalitarizam

Projekt ‘dekolonizacije matematike‘ o kojem se raspravlja u kandskoj pokrajini Ontario zoran je primjer onoga što se događa kada dopustite ludilu da bez otpora preuzima institucije – jer ste mislili da je smiješno, da je nevažno, da je daleko, da je preludo da bi postalo moguće…

U kanadskoj pokrajini Ontario (glavni grad Toronto) ovoga se proljeća ponovno rasplamsala obrazovna rasprava: je li učenje matematike u njihovim školama i na fakultetima rasistička, europocentrična rabota? Sad vi mislite da se to možda dogodilo 1. travnja? E, nije. Mislite da je to dovoljno ezoterično, da ne kažem ludo, i dovoljno daleko da se vas i nas to uopće ne tiče? E, pa tako su i u Ontariju prije dvije-tri godine mislili oni koji su vjerovali da je matematika toliko egzaktna da je nikakvi progresistički pokreti ‘buđenja‘, ‘otkazivanja‘ ili ‘transrodnosti‘ ne mogu dovesti u pitanje. Jer 2 + 2 = 4. I točka. E, pa u Ontariju više nije tako. I samo je pitanje vremena kad će (i) ta inovacija prijeći na europsku stranu Atlantika. A odande do nas kratak je europski put.

‘Previše bjelački nazivi‘

Mladi obojeni (ako je dopušteno primijetiti) profesor matematike i aktivist progresivnih pokreta Jasson To zbog svoje je online prezentacije ‘Bijela supremacija u učenju matematike‘ (2020.) postao guru dekolonizacije nastave matematike u Ontariju. Utemeljenje za svoju tezu pronašao je u naoko bezazlenu i banalnu članku Rachel Crowell, američke novinarke koja piše o znanosti za različite stručne časopise.

Nakon ‘buđenja‘ i ‘otkazivanja‘ povijesti, umjetnosti i kulture, nakon prezira prema nacionalnom identitetu i relativizacije biološkog spola – relativizacija matematike, koja je uznapredovala u Ontariju, napad je na jedan od posljednjih temelja zapadne civilizacije kakvu smo dosad poznavali

Tražeći temu, freelancerica Crowel pronašla je neko istraživanje provedeno na jednom (1) američkom sveučilištu prema kojem su manje od jedan posto doktoranada matematike studenti crne boje kože. Statistiku je, kao kuriozitet, prenijelo više američkih mainstream medija, uključujući New York Times, i izazvala je više ili manje ozbiljne analize uzroka takva stanja, prijedloge kako učiniti matematiku zanimljivijom i dostupnijom svim društvenim slojevima… No profesor Jasson To otišao je korak dalje predloživši kao rješenje pravu antirasističku i dekolonizacijsku revoluciju u učenju matematike. Naime, ustanovio je da ‘zabrinjava način na koji matematički fakti korespondiraju s rigidnim pogledom na rase i rod, a sve to da bi dali legitimnost rasizmu i izbrisali transrodne osobe‘ te da ‘modeli i teoremi koji se uče imaju previše bjelačke i europske nazive, a pouka nije prilagođena socijalnom statusu studenata‘.

Dakle, treba mijenjati matematiku kako bi se uskladila sa zahtjevima i ciljevima woke, cancel i transgender-pokreta. Dakako da je prijedlog Jassona Toa izazvao komentare oponiranja i nevjerice među profesorima matematike. Sve se događalo online, u prvoj godini pandemije korone i u dubokoj izolaciji. No Jasson To nije bio samo profesor matematike nego i aktivan član (danas je predsjednik) utjecajne Udruge koordinatora matematike Ontarija (OMCA), cehovske udruge koja se bavi poučavanjem matematike u srednjim školama i na fakultetima i u kojoj su posljednjih godina dominantan utjecaj preuzeli profesori aktivisti progresističkih pokreta. I, korak po korak, u sjeni korone, projekt dekolonizacije matematike počeo se primjenjivati od ljeta 2020. te je ugrađen u pokrajinski kurikul matematike. Nakon pobune i prosvjeda profesora i roditelja, u lipnju 2021. pokrajinsko ministarstvo obrazovanja izbrisalo je dekolonizaciju matematike iz kurikula, a sâm pokrajinski premijer Doug Ford, kako bi smirio strasti, pozvao je ‘da se u matematici držimo matematike‘.

Dio većeg projekta

No tu nije kraj. OMCA, koja se predstavlja kao glas progresivne struke nasuprot političkim natražnjacima, nastavlja promicati dekolonizaciju matematike. A pojedini neumreženi profesori koji se kao individualci tomu suprotstavljaju, dok većina i dalje šuti, postaju predmet njezinih istraga, pod optužbama za rasizam i bijeli supremacizam. Zapravo, događa se ono što se uvijek događa kada dopustite ludilu da bez otpora preuzima institucije – jer ste mislili da je smiješno, da je nevažno, da je daleko, da je preludo da bi postalo moguće… A uopće nije smiješno. Tako počinju totalitarni poredci: kad ludilo preuzme institucije, a pamet ušuti.

Nakon ‘buđenja‘ i ‘otkazivanja‘ povijesti, umjetnosti i kulture, nakon prezira prema nacionalnom identitetu i relativizacije biološkog spola – relativizacija matematike, koja je uznapredovala u Ontariju, kao dio većeg projekta napad je na jedan od posljednjih temelja zapadne civilizacije kakvu smo dosad poznavali, u kojoj je uvijek 2 + 2 = 4. I to za sve jednako, bez obzira na rasnu, klasnu, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Ako i to postane relativno, manjinski, rasno ili klasno uvjetovano, više nema čvrste točke na koju se možete osloniti u obrani svoje slobode. Bilo da plovite na velikome kanadskom brodu. Ili u maloj hrvatskoj barci.