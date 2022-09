Kraljica je svoju dionicu odradila maestralno i ostavila velik ekstraprofit

Na stvaranju i razvoju brenda britanske kraljice mogu učiti svi koji se bave ili se žele baviti ozbiljnim brendiranjem. Ali ga, sigurno, nikad ne mogu dostići ili prestići. A Elizabeta II. sjajno je nosila tu ulogu u svim fazama razvoja brenda, u sedamdeset godina svojega kraljevanja

Kraljica je ovih dana globalna medijska tema broj 1. I tako će ostati sve do njezina pogreba – koji će sigurno biti globalni društveni događaj broj 1 ove godine. Dakle, dva tjedna nakon sasvim obične smrti u dubokoj starosti jedna osoba s titulom koja je u javnoj percepciji već odavno dio duboko prošlih vremena dominira globalnim medijskim prostorom.

I ma koliko vam se to činilo ispraznim i dalekim od fokusa vašeg interesa, vjerojatno ste ovih dana pročitali barem nešto na temu 'Kraljica i kraljevska obitelj': Kraljičin život u riječi i slici, razvoj odnosa između prijestolonasljednika Williama i odbjeglog princa Harryja uz neizostavnu 'kraljicu intriga' Meghan Markle, o tome tresu li se ruke novom kralju Charlesu III. zbog bolesti ili radnog stresa, kako će izgledati pogreb stoljeća i tko dolazi…

Sve to samo potvrđuje – britanska kraljica postala je najjači brend na svijetu. Kad se govorilo Kraljici, znali ste da nije riječ ni o švedskoj ni o nizozemskoj ili španjolskoj kraljici. Postojala je samo jedna Kraljica i niz ostalih kraljica. Na stvaranju i razvoju brenda britanske kraljice mogu učiti svi koji se bave ili se žele baviti ozbiljnim brendiranjem. Ali ga, sigurno, nikad ne mogu dostići ili prestići. A Elizabeta II. sjajno je nosila tu ulogu u svim fazama razvoja brenda, u sedamdeset godina svojeg kraljevanja.

Simbolična skrbnica imperija

Kao sasvim mlada kraljica uspjela je, uz pomoć Commonwealtha, postati simbolična poveznica britanskoga kolonijalnog imperija u raspadu. Na prvi pogled to je u to doba izgledalo kao nemoguća misija. Pomalo perverzno izgleda i sama ideja da u vrijeme završnog raspada britanskoga kolonijalnog imperija i državnog osamostaljenja bivših kolonija, koje su u tom trenutku bile nabijene nacionalnim ponosom i idejom neovisnosti, nasuprot svemu što simbolizira britanska kolonijalna vlast, pokušaš od tada mlade britanske kraljice stvoriti simboličnu skrbnicu raspalog imperija.

To je nešto čemu se mogla domisliti samo najdublja britanska duboka država. Ali uspjelo joj je. Zajednička Kraljica postala je simbolična poveznica bivšega kolonijalnog imperija. A prilagodba novom poretku i vješto upravljanje elitama iz bivših kolonija omogućilo je Velikoj Britaniji da zadrži utjecaj ondje gdje je izgubila imperij. Kraljičin brend uspio je nadživjeti i sve modernizacije i progresivne trendove u politici u posljednjim desetljećima, sve dvojbe o tome čemu uopće danas služi Kraljica.

Eto, služi i tome da je Velika Britanija već dva tjedna globalna medijska tema broj 1, i to s vijestima proizvedenim u Londonu. A te vijesti obrađuju tako silno važne teme poput one kako je princ William zaštitnički pružio ruku svojoj pomajci i novoj kraljici supruzi Camilli ili kako je Meghan Harryja čvrsto držala za ruku dok je Kate, nova princeza od Walesa, hodala uz Williama slobodnih ruku…

Jedna od najvećih podvala Kraljičina brenda bila je stvaranje iluzije da je ona bila iznad politike: supruga, majka, baka i prabaka koja obožava konje i pse. No to je vrijedilo unutar Ujedinjenoga Kraljevstva. Izvan granica UK-a Kraljica je bila esencija britanske državne politike, samo bez izravna političkog izričaja. Primjerice, njezin posjet Sloveniji ujesen 2008. ostao je upamćen po tome što je postala kuma jednom konju lipicancu u lipičkoj ergeli. Gotovo u sat možete mjeriti kako je nakon toga 'kumstva' slovenska politika inzistiranjem na razgraničenju u Piranskom zaljevu postala produžena ruka britanske politike u blokadi hrvatskog pristupa Europskoj uniji.

Zadaci za buduće čuvare brenda

Jedan od najtežih zadataka Elizabete II. i tvoraca njezina kraljevskog brenda bio je ipak u brend uklopiti i kontrolirati vlastitu obitelj. U ranoj fazi brend je trebao pokriti nimalo kraljevska partijanja i buran ljubavni život kraljičine sestre, princeze Margaret. Zatim je trebao izdržati bračne turbulencije Charlesa i Diane, Dianinu smrt pod čudnim okolnostima, a razvedenu i izgledom prilično muževnu Camillu prihvatiti kao buduću kraljicu suprugu.

No sve je to kamilica prema kušnjama koje su brendu posljednjih godina priredile kraljičin sin, princ Andrew sa svojom povezanošću s Epsteinovim lancem prostituiranja maloljetnica i globalno prepoznatljivi odbjegli princ Harry s Meghan Markle i njihovim tell-all projektima koji su izravno usmjereni protiv Tvrtke. Odnosno Kraljevstva. No to su zadaci za buduće čuvare brenda. Kraljica je svoju dionicu odradila maestralno. I iza sebe ostavila velik ekstraprofit.