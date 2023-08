Kritika čitatelja moje kritike Vlade zbog zabrane rada nedjeljom

Iako odredbe Zakona o trgovini kojima se zabranjuje rad nedjeljom nisu savršene, ističe čitatelj, smeta ga razina promatranja teme i spominjanje katoličanstva u tom kontekstu. Čitatelj na vrlo pristojan način iznosi svoje stajalište o cijelom problemu

Uvaženi čitatelj reagirao je na moj tekst u ‘Pravdi‘ od 28. srpnja u kojoj sam kritizirao izmjene Zakona o trgovini kojim je zabranjeno raditi trgovcima nedjeljom izuzev 16 nedjelja koje sami odaberu. Ne sporim da je moja kritika bila oštra, ali smatram da ima opravdanja za to. No čitatelj smatra da sam ipak u krivu.

Inače, moram to naglasiti, čitatelj je (ime i prezime poznato redakciji) na jedan jako pristojan način iznio svoje stajalište o mom pisanju i stvarno mi je drago da mi se javio. Mislim da je to primjer kako treba razvijati diskusiju o nekoj temi jer je svačije mišljenje dobrodošlo. Riječ je inače o Liderovom pretplatniku i, kako se izrazio, ‘pratitelju vaše kvalitetne kolumne‘, ali u vezi sa spomenutom zabranom rada nedjeljom morao je ‘podijeliti svoja razmišljanja‘ sa mnom.

Eksplozija i implozija

U nastavku čitatelj konstatira da se slaže ‘da zabrana rada nedjeljom ima svoje nedostatke, kao i svaki zakon ili mjera koji se bez dubinske analize nameću i implementiraju te su kao takvi nedorečeni‘. Dodaje da je apsolutno suglasan s mojim stajalištem glede malih poduzetnika, ali to ulazi, naglašava, u nesavršenost Zakona, koji treba mijenjati i dopunjavati, poput primjerice Stečajnog zakona. Budući da je Udruga Glas poduzetnika (UGP) podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutih zakonskih odredbi (što mi je bio povod za tekst), čitatelj ističe da on podržava rad UGP-a jer je i njegova tvrtka član te udruge, iako nije suglasan sa svima što i kako rade. Vezano uz moj tekst, smeta ga ‘razina promatranja teme i spominjanje katoličanstva u tom kontekstu‘. Velika većina ljudi, nastavlja, zna što predstavlja termin ‘eksplozija‘, a za termin ‘implozija‘ niti su čuli niti ga stvarno mogu objasniti. Također malo ljudi zna da i implozija rezultira energijom. Promatramo li navedene termine u ekonomiji, mogli bismo ih nazvati ‘rast‘ i ‘smanjenje aktivnosti‘. Dobro znate da, ponekad, smanjenje aktivnosti nosi veću profitabilnost, a rast nikada ne ide u nedogled.

I u nastavku ću prenijeti u cijelosti što je napisao uvaženi čitatelj, čisto da slučajno ne bih nešto krivo interpretirao. Tako piše da su nastavno na navedeno ‘razni mediji puni zelene agende, održivosti resursa planeta i sl., gdje se navodi kako je bilanca resursa koje iskorištavamo svake godine sve ranije u minusu (ove godine u svibnju?!). Kako mislite da će se postići održivost ekonomije i života na zemlji? Konzumerizmom i stranom hiperprodukcijom?

Nije li licemjerno prosječnom čovjeku indirektno govoriti da sve može i pritom povezivati (ocrnjivati) pripadnike jedne religije (usprkos ogradi da je riječ o članovima partije)? Zašto se ne osvrnete na radne dane trgovačkih centara (koji su u RH skoro pa u većinskom stranom vlasništvu i stvaraju malu dodanu vrijednost) u zemljama iz kojih ti centri dolaze? Kada biste to učinili, došli biste do zaključka o licemjerstvu vlasnika i zemalja iz kojih dolaze ti centri, naspram građana Hrvatske i poglavito prema našem poreznom sustavu. Da ne spominjemo njihov podcjenjivački nastup.

Već viđena agenda

Također bilo bi dobro osvrnuti se na običaje drugih religija u tom kontekstu pa tako obraditi temu rada trgovačkih centara u npr. Izraelu, Indoneziji, Maleziji i dr. Osim toga, bilo bi dobro navesti koji su to katolici (u Vladi) ili ini pridonijeli donošenju Zakona? Možda sindikalni članovi ili... Nažalost, ovaj vaš članak pridonosi agendi već viđenoj između dva svjetska rata, sada ponovno aktualnoj. Navedena nije ništa dobro donijela građanima i državi. Nadam se da ćete pronaći snagu i izdignuti ili izmaknuti se iz takvog djelovanja te nastaviti povezivati ljude ukazivanjem i rješavanjem problema.‘

Tako je napisao čitatelj i, još jednom, hvala mu na kritici. Ukratko ću odgovoriti ovako: možda bih sad iz teksta izbacio dio razloga za donošenje zabrane rada nedjeljom i to dio koji govori o lažnom katoličanstvu. Duboko se ispričavam ako sam nekog uvrijedio, to mi nije bila namjera, ako ništa, tim prije jer su dva člana moje uže i šire obitelji katolici. No posljedice zabrane nedjeljom ostaju one o kojima sam pisao i te su odredbe Zakona o trgovini, smatram, loše. 

POST SCRIPTUM

Ne mogu reći da čitatelj nije u pravu i kad govori od prekomjernom konzumerizmu i ostalim stvarima, ali ovdje je kritika bila na one koji su donijeli spomenuti propis. No isto tako se potvrdilo koliko je teško pisati o tim temama spominjući religiju. Možda je ipak najbolje to ubuduće izbjeći.