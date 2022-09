Licemjerje naše svagdašnje na primjeru Sanne Marin i Silvija Berlusconija

Osim po sklonosti opuštenim zabavama, mlada Sanna i vremešni Silvio slični su i po tome što su te njihove, poglavito privatne, sklonosti politički potpuno podijelile javnost na progresivnu i konzervativnu, pokazujući koliko su, zapravo, licemjerna mjerila kojima mjerimo svoje omiljene i svoje omražene političare

Još se europska medijska javnost nije zasitila vijesti o rasplesanoj finskoj premijerki Sanni Marin (36) i rasprave o tome koje su (danas) granice primjerena ponašanja jednog premijera/premijerke, a s europskog juga, iz Italije, kao kandidat na talijanskim parlamentarnim izborima i vjerojatni poslijeizborni kingmaker, onaj presudni igrač pri sastavljanju buduće vlade, na europsku je političku pozornicu ušetao novi/stari zabavljač.

Dakako, riječ je o Silviju Berlusconiju (85), političkom influenceru prije influencera, Trumpu prije Trumpa, najdugovječnijem i, na kraju, uspješnom talijanskom premijeru, koji je u politici ipak ostao najviše upamćen po bunga-bunga zabavama s mlađahnim hostesama za uvažene političke i ine goste. Slična sudbina 'smiješi se' i Sanni Marin. Da je ne pamte po tome što je kao najmlađa premijerka u povijesti Finske iskoristila geopolitički trenutak i uvela zemlju u NATO, o čemu se njezini prethodnici, pritiješnjeni stalnom ruskom prijetnjom i zapadnom politikom izbjegavanja izravna sukoba s Moskvom, nisu usudili ni razmišljati.

Nije Sanna stvorila taj jedinstveni geopolitički trenutak, ukazao se nakon ruske invazije na Ukrajinu, ali spremno ga je i najbolje iskoristila. No ples nakon proslave ulaska u NATO i nakon koje čašice više ono je po čemu je Sanna ovih dana postala globalno poznata i prepoznatljiva.

Politički 'influenceri'

Osim po sklonosti opuštenim zabavama, mlada Sanna i vremešni Silvio slični su i po tome što su te njihove, poglavito privatne, sklonosti politički potpuno podijelile javnost na progresivnu i konzervativnu, pokazujući koliko su, zapravo, licemjerna mjerila kojima mjerimo svoje omiljene i svoje omražene političare. Isti oni, mahom iz konzervativnoga političkog spektra, koji ovih dana ne prestaju kritizirati Sannu, jer da se pristojna premijerka ne bi trebala tako izvijati na podu niti tako stisnuto plesati s popularnom finskom glazbenom zvijezdom koja joj nije muž, a k tome ima prijateljice koje golim sisama mašu brodovima na Jadranu, skloni su sve oprostiti Berlusconiju. Jer, on je takav: bogat, zabavan, zaigran, voli žene… I obratno.

Svi oni, mahom iz lijevoga progresističkog spektra, srčano brane Sannu jer je mlada, jer je to njezin život i ima pravo veseliti se. A i čime bi drugim, ako ne sisama, njezine prijateljice mahale brodovima? Neće valjda zastarjelim zastavama. Istodobno se užasavaju nad vazda veselim Silviom. Jer je pohotan, nemoralan, iskorištava žene, bavi se sumnjivim poslovima… Treća je sličnost između Sanne i Silvia u tome što im osporavanja protivnika samo dodatno podižu rejting među simpatizerima. I četvrta: oboje su zapravo – politički influenceri.

U svemu su ostalome Sanna i Silvio različiti. Različite su dobi: on vremešan, ona mlađahna. Različitih su političkih svjetonazora: on politički konzervativni Talijan, ona politički lijeva, progresivna Finkinja. Različitih su ukusa: on predstavlja socijalni establišment, obožava talijanski dizajn i TV hostese.

Ona je 'revolucionarna' na finski način, 'otkvačena' premijerka u bajkerskoj kožnatoj jakni i naginje punku. On je self-made politički influencer, koji je to postao dva desetljeća prije nego što je uopće izmišljen taj pojam stvorivši medijsko carstvo da bi s pomoću njega mogao osvojiti željenu političku moć i naposljetku vlast. Ona je suvremena politička influencerica novog vala, stvorena u finskim političkim laboratorijima, po mjeri mlađe biračke publike.

Česta pojava u suvremenoj politici

Influenceri na oba, međusobno suprotstavljena, pola političkog spektra česta su pojava u suvremenoj politici. Možemo tu ubrojiti i bivšega britanskog premijera Borisa Johnsona i aktualnoga francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, osobito njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock… No ono što ih čini relevantnima ipak nije njihov živopisni politički izričaj, nego ozbiljnost njihovih političkih poteza u duhu državnih interesa.

Tako su se naoko naivne i 'zelene' Marin i Baerbock najodlučnije suprotstavile Vladimiru Putinu i, na iznenađenje mnogih (pa i moje), iz temelja počele mijenjati finsku odnosno njemačku vanjskopolitičku orijentaciju. S Berlusconijevim povratkom na pozornicu Italija se, očito, priprema za desni zaokret i etapu nacionalnog jačanja u podjeli interesnih sfera nakon rusko-ukrajinskog rata. Imaju li iza sebe ozbiljnu državu, politički influenceri zbilja su – influenceri. U protivnome ostaju tek samodopadni okidači selfieja i zvijezde Instagrama.