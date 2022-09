Marihuana kao lijek može se uvesti iz inozemstva

Čitatelj se liječi marihuanom, ima svu propisanu medicinsku dokumentaciju, ali žali se da je do tog lijeka vrlo teško doći u domaćim ljekarnama. Dio problema leži u tome što mnogi liječnici marihuanu nerado propisuju kao lijek, pa je ni ljekarne ne naručuju

Čitatelj mi želi predložiti nekoliko tema za 'Pravdu', a kao prvi prijedlog zamolio me da se raspitam kako bi riješio svoj problem kupnje lijekova. Naime, kako je naveo, za njegovo liječenje potrebna mu je marihuana, koje, čini se, nema ni za lijeka. Potražio sam odgovore u nekim institucijama, no javili su mi se samo iz MUP-a, a neslužbeno sam razgovarao i s jednom osobom visokopozicioniranom u drugoj instituciji.

Čitatelj se pita zašto u Hrvatskoj marihuana za korištenje u medicinske svrhe nije dostupna oboljelima iako je legalizirana na osnovi četiriju dijagnoza; čak je, navodi, legalizirana i sadnja indijske konoplje. Pritom ga zanima hoće li nabava i unos marihuane kao lijeka iz zemalja članica Europske unije biti lakši kad sljedeće godine Hrvatska postane dio šengenskog prostora.

Kupujte slobodno

Prije svega, mogu odmah navesti da marihuanu i sada pacijenti koji je upotrebljavaju kao lijek mogu uvesti iz zemalja članica Europske unije bez problema, neovisno o tome jesmo li s ove ili one strane Schengena, jer je i Hrvatska članica te integracije. Kad postanemo dio Schengena, više neće biti policije na granici, pa će protok svega i svih biti brži. Dakle, tu se ništa ne mijenja. U MUP-u su bili zaista ažurni i odgovorili su na upit za razliku od Ministarstva zdravstva, odakle odgovor još nije stigao.

U MUP-u potvrđuju da je marihuanu proizvedenu za medicinske svrhe moguće kupiti u drugim zemljama EU i donijeti je u Hrvatsku, što je regulirano Zakonom o suzbijanju zloporabe droga. Podsjećaju da je Pravilnikom o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept Ministarstva zdravstva iz 2015. omogućeno da lijekove koji sadržavaju THC (tetrahidrokanabinol glavna je psihoaktivna komponenta kanabisa) može propisati mjerodavni liječnik za ublažavanje tegoba kod multiple skleroze, karcinoma, epilepsije i AIDS-a. U MUP-u naglašavaju da lijek koji sadržava drogu (pa i THC) ljudi mogu posjedovati pri ulasku u Hrvatsku na temelju potvrde koju je na propisanom formularu izdao ovlašteni liječnik i na temelju medicinske dokumentacije te u količini nužnoj za osobnu uporabu. Pritom treba napomenuti čitatelju da je svatko dužan prijaviti se carini pri prelasku granice. U svim se ostalim slučajevima droga, tj. lijek, oduzima i propisana je kazna od tisuću do deset tisuća kuna.

Liječnici se nećkaju

I sad dolazimo do mogućega dodatnog problema. Naime, kako nam je neslužbeno potvrđeno u jednoj ustanovi, liječnici inače nerado propisuju marihuanu kao lijek jer navodno mnogi od njih, najblaže rečeno, sumnjaju da je efikasna protiv bolesti koje smo spomenuli. To bi mogao biti jedan od razloga zašto je marihuanu kao lijek dosta teško naći u našim ljekarnama. Sugovornik ne isključuje mogućnost da je, osim sumnji u neučinkovitost marihuane kao lijeka, u pitanju i predrasuda nekih liječnika jer je ujedno riječ o drogi i smatra da bi se liječnici trebali više educirati o primjeni marihuane u medicinske svrhe. Ipak, dodaje, u Hrvatskoj postoji distributer marihuane kao lijeka i dobit će je svaki pacijent koji pokaže recept i ostalu medicinsku dokumentaciju u ljekarni. Doduše, nerijetko će morati čekati nekoliko dana da naručeni lijek stigne jer mnoge ga ljekarne zaista nemaju u trenutačnoj ponudi.

Ono što je najvažnije za čitatelja, a i druge pacijente koji upotrebljavaju marihuanu kao lijek, mogu je legalno kupiti u zemljama članicama EU i šengenski režim s tim nema veze. Iako mi je zaista neugodno bilo što pametovati liječnicima jer nisam kompetentan za njihov posao, možda bi bilo dobro da malo više porazgovaraju među sobom i posavjetuju se je li marihuana dobar lijek protiv nekih bolesti ili nije. Jer, kako kaže i naš sugovornik, zna neke pacijente koji taj problem rješavaju na crnom tržištu, ako neće liječnici.

POST SCRIPTUM

Kao što je navedeno u glavnom tekstu, MUP je podsjetio da su doneseni određeni pravilnici o propisivanju i izdavanju marihuane na recept. No nisu doneseni svi pravilnici. Naš čitatelj kaže da je još prije dvije godine Vladi, odnosno Ministarstvu zdravstva, postavljen zakonski rok od šest mjeseci da se donese pravilnik o tome tko, kako i pod kojim uvjetima smije saditi marihuanu u Hrvatskoj. To se do danas, upozorava čitatelj, nije dogodilo. Pretpostavljam da bi i čitatelj želio saditi marihuanu, a sigurno ih ima još koji su zainteresirani. Možemo razumjeti da su u prethodne dvije godine u Ministarstvu bili fokusirani na rješavanje pandemijskih problema, ali bojim se da je kašnjenje u donošenju propisa u našoj zemlji pretpandemijska boljka.