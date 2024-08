Miodrag Šajatović: Debele cerade, ravni krovovi i privatne vatrogasne cisterne

Klimatska neutralnost postala je tema kojom se danas bavi svaka ozbiljnija kompanija. To je za svaku pohvalu. Ali za biznis je jednako važno prilagođavati se učincima klimatskih promjena. Potražnja za prilagođenim proizvodima i uslugama raste dramatično brzo

Nudimo cerade napravljene od višeslojnog materijala s ušivenom tvrdom spužvom na području haube, krova i prtljažnika radi ublažavanja padanja leda/tuče po vozilu – to je samo jedan od oglasa koji ciljano na internetskim platformama bombardiraju vlasnike vozila koji nemaju garažu. Je li ih otkrila neka inačica umjetne inteligencije ili ne, činjenica je da oglasi iskaču pri svakom narančastom ili crvenom upozorenju meteorologa o mogućem velikom nevremenu.

Ne ulazeći u rasprave je li i koliko čovječanstvo krivo za globalno zagrijavanje i njegove posljedice, ovo žarko dugo ljeto s ekstremnim vrućinama i učestalim nevremenima samo najzagriženije ‘ravnozemljaše‘ ostavlja ravnodušnima. Pokret za klimatsku neutralnost uzeo je maha. Kad je o biznisu riječ, solari su, primjerice, postali standard na krovovima ozbiljnijih tvrtki. Izvještavanje o klimatskoj neutralnosti polako se spušta s velikih na manje kompanije. Medijski je taj dio priče itekako ekstenzivno pokriven.

Prilika za Gorski kotar

To je za svaku pohvalu. Treba mijenjati svijet nabolje. Ali poduzetnici, menadžeri i potrošači trebaju i djelovati u danim okolnostima. Pa je sve važnije pitanje kako lepezu proizvoda i usluga prilagoditi novonastalim okolnostima. Koje se neće preko noći vratiti na staro. Što bi rekli estradnjaci, the show must go on. Poduzetnički projekti koji će se baviti samo ispunjavanjem kriterija za neutralnost bit će u opasnosti da im promijenjena potražnja kupaca koju će konkurenti brže prepoznati i prilagoditi joj se ugrozi poslovnu održivost. Službeno se to zove ‘prilagodba učincima klimatskih promjena‘.

Proizvođači automobilskih cerada koji ušivaju sve deblje slojeve amortizirajuće spužve nisu jedini. Dalekovidni developeri već razmišljaju o gradnji apartmanskih naselja i vila u Gorskom kotaru i Lici, gdje noćne temperature nisu 25, nego podnošljivih 19 stupnjeva. Kad se ekipa već voli kupati u bazenima, a ne u moru koje je pedeset metara udaljeno od vile, onda je i bazen u šumi Gorskoga kotara jednako atraktivan. Iskrene priče onih koji su prema starim navikama odlučili ljeto provesti u vikendicama ili apartmanima na moru navode na prognozu da će za nekoliko godina cijena takvih nekretnina početi padati zbog klimatskih razloga.

Portali su puni oglasa u kojima se nude automobilske cerade otporne na led veličine teniske loptice. Nakon izvještaja o klasičnim krovovima s kojih je vjetar odnio crijep ravni krovovi sve su poželjniji. A i privatna protupožarna cisterna mogla bi postati standard u Dalmaciji

Kad je već o građevinama riječ, javlja se dilema treba li u sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji ubuduće graditi kuće s tradicionalnim kosim krovovima prekrivenima crijepom. Svako nevrijeme uništi desetke takvih krovova. Ako su crjepovi i pravilno postavljeni pa ih vjetar ne odnese, sve veće kugle leda teško ih ​oštećuju. Pa će u budućnosti bolje proći vlasnici kuća s ravnim krovovima. Bez crijepa. Možda u ovom trenutku izgleda pretjerivanje, ali kako je krenulo, osiguravatelji bi mogli imati različite premije za kuće s crijepom i bez njega.

Pojedine lokalne zajednice počele su ostvarivati projekte kojima povećavaju otpornost na klimatske promjene. Ekstremne količine kiše koje sve češće padaju uzrokuju bujične poplave. Tu već postoje specijalizirane konzultantske kuće koje u suradnji sa specijaliziranim izvođačima nude rješenja. Pa je, primjerice, u Puli realiziran projekt kišnih vrtova, zapravo infiltracijskih sustava ‘koji s pomoću prirodnih struktura štite od poplava u slučaju obilnih kiša i istodobno rasterećuju mješovite sustave sanitarne odvodnje te prihranjuju podzemne vode‘.

Bazen i cisterna

Biznis-prilike dakle nisu samo u zadovoljavanju uvjete smanjenja stakleničkih plinova. Jednako ih je, ako ne i više, u potražnji za prilagodbom klimatskim promjenama. Mašti koja bi mogla postati standard nema granica.

Prije desetak dana izbila je velika afera kad je plasirana informacija da je predsjednik uprave i istaknuti HDZ-ovac Nediljko Dujić, nakon što je vatra zaprijetila njegovoj kući, tražio da se vatrogasna cisterna parkira u njegovu dvorištu. Ministar unutarnjih poslova Božinović brzo je demantirao takve informacije, a vatrogasni su zapovjednici na terenu, čini se, po zapovjednoj odgovornosti zašutjeli. Naravno da je etički i politički neprihvatljivo zahtijevanje pomoći preko reda. Ali uz malo mašte moglo bi se zamisliti da će se za nekoliko godina u oglasima za iznajmljivanje vila i apartmana naći i informacija da ‘objekt ima i vlastitu protupožarnu cisternu‘. Pa bi proizvođačima takvih uređaja bilo mudro promisliti da počnu osmišljavati ponudu ne samo za DVD-ove nego i za iznajmljivače po Dalmaciji.