Miodrag Šajatović: Izbori? Što prije, to bolje

Preduge predizborne kampanje opasne su za biznis-zajednicu. Nervozni političari na vlasti, u želji da maksimiraju broj glasova na izborima, redovito pojačavaju ionako veliku torturu nad najvećim dijelom gospodarstva. Populistički izborni intervencionizam biznis-zajednica skupo plaća

Počelo je zveckanje izborima. Predsjednik HSLS-a i član vladajuće HDZ-ove koalicije Dario Hrebak najavio je mogućnost da se parlamentarni izbori održe već ovog proljeća. Reagirao je premijer Andrej Plenković izjavom da se o tome nije razgovaralo. Pri čemu treba primijetiti da nije rekao kako ranijih izbora neće biti, nego samo da se o tome nije razgovaralo.

Sljedeća, 2024., trebala bi biti godina triju izbora: u svibnju za Europski parlament, u srpnju ili u ranu jesen za Sabor, a potkraj godine za predsjednika države.

Kad je o interesima poslovne zajednice riječ, iskustvo kaže da bi bilo najbolje da se parlamentarni izbori zaista održe ovoga proljeća. Predizborno vrijeme uvijek je opasno za poduzetnike i menadžere. Nervozni političari na vlasti, u želji da maksimiraju broj glasova na izborima, redovito pojačavaju ionako veliku torturu nad najvećim dijelom gospodarstva. Populistički intervencionizam na razne načine plaća biznis-zajednica.

Stranka žrtava inflacije

Izgledi da se premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ipak odluči za prijevremene izbore nisu mali. Vladajućoj garnituri, bar se tako sada čini, prijetnja nisu parlamentarne oporbene stranke. Najveća opasnost prijeti od neformalne ‘stranke‘ u osnivanju. Koja bi mogla imati skraćenicu SŽI. Bila bi to virtualna, ali opasna Stranka žrtava inflacije. Koliko se god Plenković brinuo da najvažnijem dijelu glasača indeksacijom primanja nadoknadi pad kupovne moći izazvan inflacijom većom od deset posto, to na dulji rok neće postići dovoljne efekte. Inflacija je uvijek brža. Nakon nekog vremena i najpovlašteniji slojevi osjete pad realnog standarda i nezadovoljstvo može narasti do neizlaska na izbore. A to je do sada bila jedina pojava na kojoj je oporba, ne svojom zaslugom, dobivala izbore u posljednjih trideset godina.

Jednako tako, ako se inflacija ne počne brzo smirivati, a izgledi za to nisu veliki, oktroiranje cijena energenata i pritisci na poduzetništvo da ne diže cijene bez obzira na gubitke teško mogu funkcionirati još godinu dana.

Prije desetak dana ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Daniel Markić dao je veliki intervju Večernjem listu. Iznenađujuće, nabrajajući prijetnje nacionalnoj sigurnosti, nije spomenuo inflaciju. A povijest je puna primjera kako je upravo nezadovoljstvo padom standarda zbog rasta cijena bilo detonator ozbiljnih prijetnji sigurnosti neke države. Ili, možda preciznije, sigurnosti vladajuće stranke za opstanak na vlasti.

HDZ se ne mora bojati klasičnih oporbenih stranaka. Najveća je prijetnja ‘Stranka žrtava inflacije‘. Inflacija neće nestati do jeseni 2024. Indeksacija državnih plaća na dulji rok ipak gubi utrku s inflacijom. A i zamrzavanje cijena ima rok trajanja. Pa se mogu očekivati raniji izbori za Sabor

Signala da su se političke strukture uzbunile i da se računa na prijevremene izbore u 2023. ne manjka. Dobar su primjer najave iz HDZ-ovih Banskih dvora da se braniteljske mirovine dižu za deset posto i da se sprema emisija narodnih obveznica na kojima građani mogu dobro zaraditi.

Najveselija inicijativa ipak stiže iz Istre. Ondje je ekipa iz IDS-a krenula u borbu protiv bespravne gradnje. IDS-ovo vodstvo čak predlaže da se bespravna gradnja proglasi kaznenim djelom. Veselje je u tome što se bespravna gradnja Istrom proširila baš u vrijeme apsolutne vladavine IDS-a.

Inovativni Puljak

I u Zagrebu je čelnik vladajuće stranke Možemo!, gradonačelnik Tomislav Tomašević, iskoristio saniranje štrajka radnika Čistoće tako što je poput nekad Milana Bandića odjenuo smetlarsko zaštitno odijelo i išao ubacivati otpad u kamione. Populizam je ipak neizostavan dio predizbornog folklora. A ekipa iz Mosta je napokon, pola godine nakon najave, pokazala svoju deklaraciju.

Čak i uspavano SDP-ovo vodstvo osjeća da se izbori približavaju. SDP-ovci se drže dokazano neuspješnih predizbornih poteza – iritiraju svoje preostale birače dosadnim raspravama hoće li u koaliciju ili će sami izići na izbore. A desne se stranke sa SDP-om nadmeću u neinventivnosti.

Živost unose tek Ivica Puljak i njegova do sada regionalna stranka Centar. Najavio je snažan iskorak na nacionalnu scenu. Pa je u Zagrebu održana inventivna konferencija ‘Opasne ideje – sve dobro što ste oduvijek željeli Hrvatskoj, a nitko se nije usudio provesti‘. Centar je dao priliku da ideje izloži tridesetak neovisnih stručnjaka.

U nadi da će, ako već nema većih izgleda za izlazak iz gliba, izborni folklor što brže proći, iskusniji vlasnici tvrtki na nacionalnoj i lokalnim razinama u financijskim planovima za ovu i sljedeću godinu rezervirali su dio sredstava. Političari, skupljači ‘dobrovoljnih‘ priloga, samo što nisu zakucali na vrata.