Miodrag Šajatović: Recept za jesen 2022.: Sljubljivanje snalažljivosti s procedurama

Jesen i zima bit će šokantne za mnoge hrvatske tvrtke. U ovdašnju poslovnu genetiku ugrađena je sposobnost snalažljivosti i improvizacije. Ali tek njihovo brzo prevođenje u pripremljene procedure jamčit će opstanak

Priča prva: poznanikov sin, talentirani mladi košarkaš, našao se u prilici da završne razrede srednje škole pohađa u SAD-u i da bude dio intenzivna košarkaškog programa. Na pitanje što mu je bilo najteže kad je o košarci riječ, žalio se na inzistiranju američkog trenera da se šablonske akcije i na utakmicama moraju odigrati dokraja. Kad bi naš dečko nakon dva dodavanja uočio slobodnog igrača u dobroj poziciji i dodao mu loptu, bez obzira na to što je uslijedio koš, talent iz Hrvatske, za kaznu jer nije poštovao proceduru dokraja, završio bi na klupi.

Priča druga: Menadžer iz Francuske nekoliko godina radio je u Njemačkoj, a onda nekoliko godina u Hrvatskoj. Više mu se svidjelo u Hrvatskoj. Objasnio bi: 'Vi u Hrvatskoj ste kao i mi u Francuskoj. Kad treba stići od točke A do točke B, a putem se pojavi neočekivan problem, Nijemci će se vratiti na početak i osmisliti kako u novim okolnostima stići od točke A do točke B. Kod nas i kod vas, međutim, ako se na putu pojavi problem, tražimo zaobilazne ili nove putove do željene točke B. Kreativni smo, improviziramo. Ne vraćamo se na početak.'

Mediteransko-balkanska podvrsta

Razlike u pristupu bavljenju biznisom (ili košarkom) nisu novost. Zna se da Amerikanci i Nijemci, uz neke nijanse, inzistiraju na procedurama. A da Mediteranci (dobro, budimo iskreni, mi smo mediteransko-balkansko-srednjoeuropska podvrsta) preferiraju kreativnost, improvizacije i pristup izvan okvira, out of the box. U normalnim vremenima, tko ima bolje procedure i striktnije ih se drži, ostvaruje veće pobjede. U nenormalnim vremenima, koja u svjetskoj ekonomiji i biznisu traju posljednje tri godine, a sada se s globalnim usporavanjem dodatno intenziviraju, veliki su izgledi da će češće opstati i pobijediti oni koji nađu najbolju kombinaciju procedura i nekonvencionalnih poslovnih odluka.

Za poduzetnike i menadžere u Hrvatskoj to u prijevodu znači da će sudbina njihovih tvrtki ovisiti o tome koliko su im kvalitetne procedure i operativni procesi.

Za snalaženje, improvizacije, inovacije, kreativnost i nekonvencionalna rješenja ne treba se previše brinuti. Koliko god na sceni bile nove poduzetničko-menadžerske generacije, školovane na prestižnim svjetskim faksovima, naslijeđeni poslovni genski kôd, u koji se desetljećima ugrađivalo preživljavanje u nemogućim, pa i apsurdnim okolnostima, još nije oslabio.

Menadžeri iz Hrvatske koji su se našli u nekoj multinacionalnoj kompaniji često postaju interni junaci. Kad se pojavi problem koji za procedure i discipliniranost 'izdrilani' zapadni menadžeri ne uspijevaju riješiti, kao posljednja šansa zovu se 'naše gore listovi'. I najčešće, vrlo brzo, neortodoksnim rješenjima svladaju drugima nepremostivu zapreku.

Problem nastaje kad je riječ o ovdašnjim tvrtkama. U mnogima se zanemaruju procedure u koje će se ugraditi ono što u kriznim situacijama smisle poduzetnici fantasti. Improvizacije imaju ograničene domete. Osamdeset posto vremena, recimo to tako, nužno je držati se procedura. Ali ne onih 'ma, mi to tako radimo godinama', nego operativnih procesa koji su osmišljeni, raspravljeni, testirani i zapisani u dobrim vremenima. Kad je za to, objektivno, bilo vremena i sredstava.

Dokaz iz NBA lige

Globalna kriza i mogućnost recesije još nisu udarile svom snagom. Još ima vremena da se tvrtke, uprave i zaposlenici pripreme spremno dočekati udar ekonomskog cunamija. Htjeli to priznati ili ne, biznismeni i na godišnjim odmorima vrte svoje poslovne priče. Ovoga ljeta, nastojeći da im obitelji to ne primijete, razmišljaju o cijenama, dobavnim lancima, stanju na računima. Mudro bi bilo napraviti internu inventuru kako im tvrtke stoje s procedurama. Ako ih zapravo nemaju, još se može nešto izgraditi 'nabrzaka'. A ako su uvedene, oprez! Treba ih provjeravati. Nezgodno je ako naiđe žestoka kriza pa se ispostavi da su pravila samo na papiru, a da u praksi, po odjelima, radi tko se kako sjeti. Kreativnost i procedure ​dobitna su kombinacija u ovome ludom i nepredvidljivom svijetu.

Dokaz? Naravno, iz američke košarke. NBA liga najbolja je na svijetu. Fizičke predispozicije američkih igrača, disciplina u napadu i obrani, do savršenstva izvježbani pucači trica vrijedni su poštovanja. Ali, gle čuda, najveće zvijezde, među kojima su i proglašavani najkorisniji igrači NBA lige (MVP-ovi), dolaze iz razbarušenoga dijela Europe. Luka Dončić (Slovenija), Nikola Jokić (Srbija) i Giannis Antetokounmpo (Grčka) primjer su lidera koji su spojili urođenu kreativnost, lepršavost, inteligenciju i improvizaciju sa američkim procedurama. Ako vrijedi za sport, sigurno vrijedi i za biznis. Natjecanje je i jedno i drugo.