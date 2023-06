Možda će Hrvatska jednog dana biti kao Nizozemska

Čitateljica je studirala i živjela u Nizozemskoj i ondje je iskusila što znači sređena država. Ipak, nije ni slutila o kakvoj je sređenosti riječ dok nije odgledala jednu televizijsku emisiju koja je pokazala kako funkcionira sustav tamošnje uprave. U Hrvatskoj je doživjela sasvim suprotno

Javila mi se pismom čitateljica iz Dalmacije u kojem mi je ispričala svoje iskustvo funkcioniranja upravnog sustava u Nizozemskoj i Hrvatskoj. Iako pogađate da je ono nemjerljivo bolje u Nizozemskoj, mislim da će vam biti zanimljivo na što sve paze Nizozemci dok s druge strane u našoj zemlji nije moguće riješiti neke očite probleme s kojima se suočavaju građani i poduzetnici.

Čitateljica, koja je molila da ne objavimo njezino ime, priča kako je živeći u Nizozemskoj gledala televizijsku emisiju o remećenju reda i mira u zgradi. Student je unajmio stan da bi mogao u miru učiti i polagati ispite. Međutim, susjedova djeca u stanu do njegova pravila su veliku buku, što mu je smetalo za učenje. Nekoliko puta je neuspješno kucao na susjedova vrata moleći ga da djeca ne galame. Buka je bila, kako je ispričao u emisiji – nepodnošljiva. Iz očaja je otišao u mjesni ured toga kvarta s molbom mogu li oni nešto učiniti jer on ne zna što napraviti kako bi urazumio susjede. Ili barem da mu daju savjet što napraviti.

I sada slijedi nešto što je kod nas nezamislivo. Saslušavši ga, gospodin zadužen za taj kvart rekao mu je: ‘Mi ćemo intervenirati kod vlasnika zgrade da napravi bolju izolaciju stana kako bismo vas zaštitili od buke. Istodobno ćemo tražiti da vam se smanji vrijednost stanarine, a za susjede koji prave buku tražit ćemo da plate 500 eura kazne jer narušavaju red i mir u zgradi. To ćemo učiniti putem suda i bit će jako brzo riješeno jer ćemo odmah intervenirati.‘

A sada – Hrvatska

Čitateljica koja je i sama studirala u Nizozemskoj i tamo iskusila kako funkcionira pravna država, bila je zadivljena dok je gledala tu emisiju. Kaže da je riječ o uređenoj državi koja štiti svoje građane. Nizozemske bi se sjetila sa sjetom kad god bi pomislila na svoj slučaj u Hrvatskoj koji joj se čini nerješiv. Naime, njezin susjed na moru prodao je kuću s okućnicom (300 kvadrata) osobi koja je tu kuću namijenila za iznajmljivanje turistima, što joj je novi vlasnik i nagovijestio.

Pitao ju je može li napraviti bazen tik uz njezin zid (među), koji je od susjedove kuće udaljen tri metra, što bi joj platio jer je svjestan da prema propisima ne smije graditi bazen odmah do međe, već najmanje dva metra od nje. Čitateljica je njegov prijedlog odbila ne želeći da joj itko remeti mir. Unatoč tome, susjed je uspio ishoditi dozvolu za rekonstrukciju zgrade na osnovi nacrta koji je odnio u mjerodavni ured, a na kojem je vidljivo da planira graditi bazen od 15-ak kvadrata. Jednog je dana počeo kopati tik uza zid rekavši joj da će tu biti jaccuzi, a da će osim toga uz postojeću ogradu (zid) staviti neku zaštitu od dasaka ili plastike kako bi njegovi gosti imali privatnost i ujedno ne bi gledali u njezinu kuću.

Možeš i do ‘maršalata‘

Čitateljica navodi: ‘Sve sam slikala pa sam otišla u ured koji mu je izdao dozvolu za rekonstrukciju zgrade i pitala šeficu ureda kako mu je mogla dati dozvolu premda je to suprotno propisima.‘ Zatim ju je upitala što joj je učiniti, a šefica ureda joj je odgovorila: ‘Možete se žaliti nama, ali ja vam odmah kažem, vašu ćemo žalbu odbiti, a vi se onda žalite na Ministarstvo graditeljstva, pa dokle stignete. Možete i na sud.‘

Nije bazen bio jedini problem. Čitateljica je opisala i problem gradnje stepenica blizu zida (također u suprotnosti s propisima), za koje je dozvolu izdao mjerodavni ured, ali nemamo prostora da sve opišemo. Poanta je jasna – usporedba nizozemskog i hrvatskog upravnog sustava pokazuje koliki je jaz među članicama EU-a i koliko smo još daleko od bilo kakvog reda i poštovanja privatnosti. U Nizozemskoj to rješava nižerangirani činovnik, u Hrvatskoj možeš ići, kako se to nekad zvalo, do ‘maršalata‘, sve je uzalud. Zato mi je ova priča bila zanimljiva jer na najbolji mogući način pokazuje gdje smo mi u odnosu na Zapad.

POST SCRIPTUM

Čitateljica navodi još jedan primjer koji zorno pokazuje kako se kod nas drži do nereda. Naime, njezina susjeda ima problem zbog susjedove septičke jame koja se redovito prelijeva. Nastojala je to riješiti privatno, ali uzalud, susjed ju je ignorirao. Pozvala je inspekciju, no inspektor nije reagirao odgovorivši joj da oni nemaju pravo ulaziti u tuđi privatni posjed. Ako želi riješiti problem, rekao joj je inspektor u tom dalmatinskom mjestu, mora privatno tužiti susjeda. S obzirom na to da joj je poznato kako se rješavaju sporovi na sudu, gospođa je odustala od svega.