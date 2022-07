Na sljedećim parlamentarnim izborima možemo očekivati ponavljanje njemačkog modela

Najvažnija poruka splitskih izbora jest ona za Andreja Plenkovića i HDZ. Stranka koju Plenković vodi na istovjetan način na koji je njegova politička mentorica Angela Merkel vodila CDU na sljedećim izborima završit će, po svoj prilici, onako kako je CDU završio na prošlim njemačkim izborima

Za komentar rezultata izvanrednih gradskih izbora u Splitu ne treba mnogo riječi. Vrlo je jednostavno. Ukratko, splitska se ljevica listom svrstala uz dosadašnjega i očito budućega gradonačelnika Ivicu Puljka prepoznavši u njemu potencijal pobjednika, a u njegovoj stranci Centar neki novi SDP, na lokalnoj splitskoj razini.

Nije im pritom smetao ni njegov bivši i očito budući zamjenik Bojan Ivošević, koji bi u politički imalo korektnijem i pristojnijem okružju bio isključen iz političkog života zbog grubih antisemitskih ispada, prijetnji novinarima i općenito agresivne komunikacije. No u očima splitske ljevice to mu je samo donijelo simpatije za osebujan temperament, učinilo od njega u komunikacijskom smislu svojevrsnoga lijevog Keruma, a seks-afera s maloljetnicom iz Srbije (očito pozadinski upravljana i praćena) u očima njegovih birača donijela mu je status naivne žrtve pokvarenog establišmenta. HDZ-ova, dakako, jer u očima Puljkovih i Ivoševićevih birača HDZ je krivac za sve. To je početak i kraj njihova političkog programa, koji u Splitu u ovom trenutku donosi uvjerljivu izbornu pobjedu.

Kadrovska potrošenost HDZ-a

Splitski je HDZ pak i na izvanrednim gradskim izborima pokazao koliko se potrošio kao stranka – i programski i kadrovski. Toliko je sadržajno potrošen da ne uspijeva na biralište izvesti čak ni svoje članove i njihovu najužu obitelj, čak ni ljude koji u klijentelističkome modelu upravljanja vrlo izravno egzistencijalno ovise o gradskoj administraciji. A kadrovsku potrošenost pokazalo je i samo HDZ-ovo vodstvo izborom nestranačkoga kandidata dr. Zorana Đogaša, uglednoga splitskog liječnika i sveučilišnog profesora. Kao da je htjelo poručiti: 'Nakon poraza našega šatrodoktora Vice Mihanovića na sljedeće izbore protiv dr. Puljka idemo s pravim doktorom, ali na posudbu, jer mi takvoga u stranci nemamo.' Ukratko, današnji splitski HDZ stranka je spremna za gubitak izbora, a uložio je i dodatni napor da ih izgubi, da njegovi nekadašnji glasači odluče – ne sudjelovati.

Rezultati izvanrednih splitskih izbora zanimljiviji su kao test za sljedeće parlamentarne izbore negoli zbog sebe samih. Najvažnija poruka splitskih izbora jest ona za Andreja Plenkovića i HDZ. Stranka koju Andrej Plenković vodi na istovjetan način na koji je njegova politička mentorica Angela Merkel vodila CDU na sljedećim izborima završit će, po svoj prilici, onako kako je CDU završio na prošlim njemačkim izborima. Pritom u CDU-ovu modelskom slučaju uopće nije najvažnije to što je izgubio izbore. Velike ih stranke u ciklusima dobivaju i gube. Najvažnije je to što je CDU postao neprepoznatljiv kao stranka, s upitnim kapacitetom za oporavak, što je ostvario najlošije rezultate u svojoj povijesti i što ga je, upravo zbog njegovih slabosti, porazila stranka koja je bila u još većoj krizi 'odumiranja' (njemački SPD) i stranka koja to tek nastoji postati (Zeleni). Na kraju, svođenjem jedne velike stranke poput CDU-a na formulu 'Angela i njezini patuljci', programskim 'uletima' u ideološko-političko područje ljevice (odnosno SPD-a) i forsiranjem koalicija prirodnih političko-ideoloških suparnika Merkel je 'udavila' i razdrobila ukupnu političku scenu u Njemačkoj, oduzela politici eros, strast i istinsku utakmicu. Istina, u tom je razdoblju učinila Njemačku ekonomski vrlo uspješnom, učinila ju je praktički ekonomskom i političkom gospodaricom EU. Ali svi su ti uspjesi postali dvojbeni s prvim danima Putinove invazije na Ukrajinu. A politički devastirana Njemačka u novim okolnostima nema snagu očuvati svoju vodeću ulogu. Pitanje je može li CDU kao dosad stožerna stranka njemačkog razvoja s novim vodstvom ponovno postati velika. SPD to, izgledno, ne može; Zeleni, izgledno, nemaju tu političku dubinu…

Ima li pilota u avionu?

Preslikano na hrvatsku političku stvarnost, splitski izbori pokazuju da je ponavljanje njemačkog modela na sljedećim hrvatskim parlamentarnim izborima prilično izgledno. Kao i Merkel, i Plenković se može pohvaliti uspjesima na europskom planu (uključujući i eurozonu i Schengen), stabilizacijom države i financija. Ali, prema dosad viđenome, ne vjerujem da može vratiti strast i istinsku utakmicu u politiku i zaustaviti sadržajno i personalno rasulo HDZ-a.

Uz već rasuti SDP širom su otvorena vrata novim puljcima i tomaševićima, ali i ivoševićima kao njihovim džokerima s viškom strasti. A onda više zbilja ne znate ima li pilota u avionu u vrijeme kad se svijet trese.