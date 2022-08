Nije ovo Nizozemska pa da predvidimo slabosti administracije

Čovjek iz Nizozemske gradi vikendicu u Dalmaciji i uzrujava se zbog prespore procedure izdavanja građevinske dozvole. Kao da je zaboravio odakle je došao pa ne može shvatiti kako je moguće da Nizozemci za takve situacije imaju rješenje, a mi u Hrvatskoj nemamo

Neki dan razgovarao sam s rođakom koji je na privremenom (čitaj: zauvijek) radu u inozemstvu, točnije u Nizozemskoj. Gradi vikendicu na moru, u Dalmaciji. Čeka još neke dozvole od lokalne administracije pa mi se žali kako sve to presporo ide. Savjetujem mu poput nekog mudraca da se ne sekira, da je to jednostavno tako i da ništa ne može napraviti, no od mojih mudrih i originalnih savjeta samo mu skače tlak pa me blago povišenim, 'umilnim' tonom – zbog kojeg sam malo udaljio telefon od uha – upita: 'A kako može u Nizozemskoj, što mi tu sad i ti muljaš?!'

Naljutio se na mene kao da sam ja kriv zbog sporosti administrativnog aparata, ali s obzirom na to da smo bliski rođaci, ne naljutih se ja na njega, a odljutio se brzo i on. Put za tolerantan dijalog bio je deblokiran pa mi on stade govoriti kako je to u 'lijepoj njegovoj'.

Za razliku od Lijepe Naše, gdje ljudi dozvole čekaju mjesecima, ponegdje čak i godinama, u Nizozemskoj je ta procedura mnogo brža – dobiju se za mjesec ili dva, u nekim sredinama i u manje od mjesec dana, što je za nas zaista znanstvena fantastika. Što bi naši ljudi dali da imaju takvu lokalnu administraciju kao što je imaju Nizozemci i svi oni koji su shvatili da je u toj zemlji pravi život, poput mog rođaka?

Međutim, mili moji čitatelji, nemojte misliti da je i ondje sve bajno. Ta u pitanju je administracija, zar ste zaboravili? I ondje se zna dogoditi da poneko 'zaspi' na poslu i zaboravi riješiti neki predmet. Štoviše, kaže rođak, ima gnjavaža poput one da nedostaje ovaj ili onaj papir, da se nije poštovala procedura. Dakle, znaju i ondje administrativci ići na živce lokalnim ulagačima (građanima i tvrtkama), ali ipak mnogo manje nego kod nas na Balkanu. Pa ako i gnjave, ljudi donesu potrebne papire i stvar se uglavnom riješi.

Ne trpe drugi zbog nemara

Ali, kao što sam naveo, ima i takvih situacija da administrativni radnik lokalne uprave malo 'zaspi' na poslu pa fizička osoba ili tvrtka čekaju i čekaju… Ha, i Nizozemci su ljudi od krvi i mesa, a tko zna, možda se i neki naš Balkanac zaposlio u lokalnoj samoupravi pa donio sa sobom naše navike. U svakom slučaju, pisci tamošnjih propisa znali su da administracija ima slabosti, predvidjeli su i takve mogućnosti, zato su našli najbolje moguće rješenje: ako tko, primjerice, podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a mjerodavno lokalno tijelo u roku od tri mjeseca ne donese rješenje (pozitivno ili negativno), smatrat će se da je građevinska dozvola izdana (pozitivno riješen zahtjev) i fizička osoba ili tvrtka može početi graditi objekt.

Riječ je o tzv. šutnji administracije, koja se u Nizozemskoj tretira na taj način. Dakle, nizozemske lokalne uprave rješavat će pitanje nerada svoje administracije i donositi odluke o posljedicama za pojedince koji rade kako rade. Ali, ono što je najvažnije, dok se provodi postupak zbog utvrđivanja krivnje administrativnog radnika, ne trpe fizičke osobe i tvrtke koje su podnijele zahtjeve za dozvole. Drugim riječima, tako je u Nizozemskoj spriječeno iživljavanje administracije nad građanima i tvrtkama.

Sve bismo mogli fino prepisati

E, sad, pitam ja lijepo naše pisce zakona, podzakonskih i inih propisa: zašto mi ne bismo fino prepisali sve to od Nizozemaca kad su oni to tako lijepo smislili, da ne moramo razbijati glavu o tako teškim temama? Zamislite da u Hrvatskoj imamo propis koji nam omogućuje dobivanje građevinske dozvole ako administracija o podnesenom zahtjevu šuti tri mjeseca. Ili barem šest mjeseci, jer u Nizozemskoj je sve sređeno. Primjerice, zemljišne knjige čitkije su od naših, i tako redom. Ali hajde da barem oni koji su povezani s takvim poslovima malo razmisle i rasprave o tome zašto se takvo što ne bi uvelo i kod nas. Puno bi nam olakšalo, a i meni posljednjih dana, da zbog šutnje hrvatske administracije moj rođak ne viče na mene.

POST SCRIPTUM

Još jedan razlog zbog kojega bi bilo dobro uvesti institut šutnje administracije čija bi posljedica bila automatsko prihvaćanje zahtjeva za građevinsku (ili neku drugu) dozvolu jest taj što bismo tako znatno suzbili korupciju. Javna je tajna da ima i onih u lokalnoj administraciji koji zloupotrebljavaju svoj položaj ucjenjujući fizičke ili pravne osobe brzinom izdavanja dozvole ne bi li na taj način iznudili mito. Naravno, problem korupcije tako ne bismo iskorijenili, ali takvom mjerom ipak bismo ga suzbili. Pitanje je pak, kad bi vlastodršci donijeli takve zakonske odredbe, bi li se dio administracije (ima, sigurno, i poštenih u njoj) dignuo na stražnje noge izmišljajući razloge da se takvo što kod nas ne može uvesti.