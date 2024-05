Obrtnike pri registraciji obrta treba upozoriti na varalice

Pretražujući nešto po Facebook-stranici Udruge Glas poduzetnika, pročitao sam priču obrtnika Luke Vukmirovića. Priča je stara tri godine, ali mogla bi biti korisna za obrtnike, ali i za Hrvatsku obrtničku komoru i sve mjerodavne za registraciju poduzeća. Vukmirović je tada tek bio otvorio obrt i, naravno, kako to uvijek biva posljednjih desetak i više godina, odmah su se na njega, kao i uvijek na takvu neiskusnu nejač, sjatili jastrebovi ponudivši mu upis u svoj famozni registar, od čega obrtnik nema nikakve koristi. Nažalost, nije jedini koji je nasjeo, no bio mi je zanimljiv jer se na kraju ipak izvukao (vratio je novac), ali, kako sam naveo, mjerodavnim ustanovama predložio je jednu stvar koja bi mogla biti korisna, da se barem suzbije ta pošast.

U svojoj objavi Vukmirović navodi da je dobio dva dopisa, od tvrtki Gospodarski popis i Aktivni registar. Za njih tvrdi da ‘mogu poslovati legalno jedino na prostorima Republike Hrvatske‘ i da ‘nitko od mjerodavnih službi ne želi napraviti apsolutno ništa‘. U nastavku piše da ga je Gospodarski popis nasamario jer je nakon otvorenja obrta uplatio 50-ak eura kako bi bio upisan u njegov tzv. gospodarski registar. Uplatnicu je dobio već dan nakon otvorenja obrta, kaže da je dva puta pročitao taj dokument i platio. Zaključio je da to mora napraviti jer se nigdje ne spominju opcije ili bar ponuda u popratnom pismu uz tu uplatnicu. Međutim, tri dana poslije dobio je još jednu uplatnicu, taj put za upis u Aktivni registar, i to od tvrtke koja se tako i zove. Tek je ​tada ​shvatio da je nasamaren jer je i od nje dobio gotovo jednaku ponudu.

Nečasni posao

Riječ je o šabloni koje se drže sve takve tvrtke koje se bave tim legalnim, ali nečasnim poslom, koristeći se vrlo jeftinim trikom da ljude poput našeg obrtnika navuku sadržajem ‘ponude‘ u popratnom pismu. Naime, u predmetu pisma ne piše ‘ponuda za upis…‘, nego samo ‘upis u registar gospodarstvenika‘ ili nešto slično, što primatelja navodi na pomisao da je riječ o nečemu obveznom.

Dalje, pismo ne počinje s ‘nudimo Vam uslugu‘ ili slično te ‘ako ste zainteresirani, molimo Vas da se javite‘, nego počinje time da se upis provodi u skladu s Općim uvjetima (na poleđini popratnog pisma), što bi manje pažljivog čitatelja moglo navesti na pomisao da je riječ o nekoj državnoj instituciji. Ipak, u tim uplatnicama s popratnim sadržajem (pismom) svakomu tko je imalo pismen i poznaje osnovna nepisana pravila lijepog obraćanja jasno je da je prije riječ o tekstu sugestivne naravi koji neiskusnog obrtnika može navesti na zaključak da je uplata obvezna.

Mnogi neiskusni obrtnici nasjednu na to. Oni malo prepredeniji proguglaju o čemu je riječ i nalete na priče (o tome je i Lider pisao nekoliko puta) o prijevarama. Naš obrtnik Vukmirović nakon svega je, iako prvotno nasamaren, pokušao učiniti nešto pišući na razne adrese, ali bez uspjeha.

Svi nemoćno šire ruke

Zvao je Općinu Susedgrad, u kojoj je sjedište obrta, i predložio da u postupku registracije obrta u pismenom obliku obrtniku navedu da se nije potrebno upisati ni u koji dodatni registar te da je riječ o varalicama. Kontaktirao je i s Hrvatskom obrtničkom komorom, prijavio sve policiji, ali hladno su ga odbili, piše u svojoj objavi. Obratio se čak i jednoj udruzi za zaštitu potrošača koja mu, naravno, nije mogla pomoći. Meni se pak svidjela ta ideja da se u pismenom obliku upozore svi novoregistrirani obrtnici da se čuvaju takvih varalica i da se navedu primjeri popratnih pisama kojima se petljanci i lažljivci obraćaju novim obrtnicima. To je pošast koja naoko ne izaziva pozornost mjerodavnih ustanova jer je u takvim prijevarama riječ o malim iznosima, no s obzirom na to da usprkos svemu pisanju proteklih godina takva prevarantska djelatnost ne jenjava (spomenute tvrtke i danas posluju, prema podacima iz Poslovne Hrvatske), mogle bi bar upozoriti nove obrtnike na opasnost od takvih prijevara. Na kraju krajeva, smatram da im je to i dužnost.

POST SCRIPTUM

Naš obrtnik Vukmirović ipak je na kraju spasio svoj novac. Naime, kako piše i savjetuje drugima, ‘ako se itko nađe u takvoj situaciji, pošaljite dopis u roku od četrnaest dana od uplate da ne trebate njihovu uslugu i da vam vrate novac jer na to imate pravo prema Zakonu o zaštiti potrošača. To je i logično jer te prevarantske tvrtke za kojekakve registre ipak moraju poslovati u sklopu zakona, pa ako netko zatraži povrat novca, moraju ga vratiti‘. Dakle, i to je jedno od rješenja.