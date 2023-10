Početak rata za Bliski istok koji daleko nadrasta lokalni sukob Izraela i Hamasa

Hamasova operacija pokrenuta je ponajprije zato da zaustavi normalizaciju odnosa između Izraela i Saudijske Arabije, da istisne američki (zapadni) utjecaj s Bliskog istoka, uz navijanje Putinove Rusije i Xijeve Kine

Hamasov teroristički upad u židovska naselja i IDF-ove vojne baze u južnom Izraelu, pokolj civila i vojnika te odvođenje talaca označili su, vjerojatno, tek početak mnogo većeg rata. Zato je važno izvući pouke iz izraelskih propusta zbog kojih je Hamasov napad iznenađenja mogao uspjeti, kao i sagledati širu sliku i pozadinu rata u kojem je Hamas poslužio tek kao iranska ekspozitura za izvedbu terorističke operacije. Važno je to za Izrael, čija su sigurnost i državni opstanak izravno napadnuti. Ali jednako je važno i za Europu, čija sigurnost izravno ovisi o odnosima na Bliskom istoku, ali i koja se u svakom trenutku, na europskom tlu, može naći suočena sa sličnim scenarijima iz svojih ‘malih Gaza‘ u predgrađima koja izmiču nadzoru vlasti i žive svoja paralelna društva i poretke.

Što je promaknulo sustavu

U analizama uzroka zbog kojih se uopće mogao dogoditi sveobuhvatan Hamasov napad koji je na nekoliko sati potpuno blokirao izraelsku obranu ključni su propusti prepoznati u podcjenjivanju Hamasove snage i organiziranosti, osjećaju superiornosti koji izraelskom vojno-sigurnosnom sektoru daje njegova nadmoć u viskoj tehnologiji i prevelikom oslanjanju na nju, što je rezultiralo neprepoznavanjem stvarnih Hamasovih namjera. Direktor izraelskog MEMRI-ja (Middle East Media Reserach Institute) i bivši savjetnik za sigurnost izraelskih premijera Yigal Camron prije dva mjeseca u svojoj je analizi doslovce napisao scenarij skorašnjeg napada na Izrael iz Gaze u organizaciji Irana, kao uvod u veliki rat.

U slučaju da Iran ostvari svoje nakane na Bliskom istoku, za Europu bi to značilo obrambeno--sigurnosnu kapitulaciju pred istočnim režimima –​ Irana, Rusije i Kine. Zato Europa mora shvatiti da (i) ovo jest duboko njezin rat

No to je promaknulo sustavu. Izraelske službe imale su Hamasove snimke kako uvježbava operaciju. Ali i to u high- -tech sustavu nije prepoznato kao istinska prijetnja. Posljedično, sustav obrane koji je bio ‘uštiman‘ tek za neutralizaciju raketiranja iz Gaze ili pojedinačnih terorističkih napada uopće nije bio pripremljen za mogućnost sveobuhvatne Hamasove invazije iz Gaze (zemlja, voda, zrak, motori, paraglajderi, brodovi), planirane tako da prođe ispod radara. I kad je operacija počela – izraelski sustav obrane na nekoliko se sati raspao.

Ne sumnjam da će izraelski obrambeno-sigurnosni sustav izvući pouke iz svojih propusta i brzo se presložiti. No pitam se prepoznaju li uopće europske vlade da se takav sveobuhvatni teroristički scenarij može dogoditi u manje-više svakoj zapadnoj prijestolnici ako država sponzor terora (recimo Iran) to poželi učiniti. Skupine radikaliziranih islamista iz Molenbeeka sigurno nisu u stanju organizirati sveobuhvatan teroristički napad na europske institucije u Bruxellesu i kao taoce uzeti Ursulu von der Leyen i Charlesa Michela. Ali ako ih u svoju operaciju uveže država koja sponzorira teror, to nije neizvedivo. Europska sigurnost počiva na pretpostavci da takvo što nije u interesu stanovništvu Molenbeeka. No što ako nekomu drugomu to jest u interesu?

Rat za opstanak Europe

I izraelske sigurnosne procjene počivale su na tome da stanovnicima Gaze nije u interesu novo zaoštravanje, a kamoli novi rat, i da Hamas gubi snagu. Otkako su zaživjeli tzv. Abrahamovi sporazumi o normalizaciji odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, a pred dogovorom je, pod američkim pokroviteljstvom, (bio) i sporazum o normalizaciji sa Saudijskom Arabijom, i odnosi između Izraela i Gaze znatno su relaksirani: mnogo je Palestinaca iz Gaze dobilo radnu dozvolu i počelo raditi u Izraelu, povećane su investicije u Gazu, počelo se živjeti bolje… Ali to nije u interesu Iranu, koji se postavlja kao vjerski i geopolitički skrbnik Bliskog istoka, a uništenje Izraela i zapadnog (američkog) utjecaja deklarirani mu je cilj.

Hamasova operacija pokrenuta je ponajprije zato da zaustavi normalizaciju odnosa između Izraela i Saudijske Arabije, da istisne američki (zapadni) utjecaj s Bliskog istoka, uz navijanje Putinove Rusije i Xijeve Kine. Zato je to tek početak rata za Bliski istok koji daleko nadrasta lokalni sukob između Izraela i Hamasa. Zato SAD šalje nosače aviona i dogovara korištenje zračnih luka u Jordanu, zato Iran poziva sve muslimane na borbu protiv Izraela i Zapada. Europa će svakako biti sigurnosno ugrožena bude li se i dalje ponašala kao izbjegličko-migrantsko utočište. A u slučaju da Iran ostvari svoje nakane na Bliskom istoku, za Europu bi to značilo obrambeno-sigurnosnu kapitulaciju pred istočnim režimima – Irana, Rusije i Kine. U tom slučaju Ursulu von der Leyen više ne bi trebalo ni otimati. Zato Europa najprije mora shvatiti da (i) ovo jest duboko njezin rat – rat za opstanak.