Poduzetnik nekad mora platiti za svoje pogrešne poteze i naivnost

Pregledavajući malo Facebook stranicu Udruge Glas poduzetnika pročitao sam pitanje jednoga anonimnog poduzetnika koji je zaposlio stranca. Ispostavilo se da stranac nije bio ono za što se predstavljao, pa mu je ta tvrtka ubrzo dala otkaz. Sad taj stranac prijeti prijavom inspekciji, a tko zna, možda i tužbom na sudu.

Dakle, anonimni poduzetnik piše da je dogovorio posao (ne piše potpisao ugovor, iako to ne znači da nije) sa stranim državljaninom koji mu se predstavio kao osoba određene struke kakvu je poduzetnik tražio. Dalje piše da su stranom radniku plaćeni smještaj i hrana te mu je također prvoga radnog dana na korištenje dano službeno vozilo. ‘Idućih nekoliko dana, koliko je boravio ovdje, ispostavilo se da je lagao sve vezano uza svoju struku i da ne zna obavljati posao za koji se prijavio. Izrada radne dozvole poništena je i s njime je suradnja raskinuta. On sada prijeti inspekcijom rada i traži da mu se plati tih nekoliko dana što je ovdje boravio. Od posla nije obavio ništa‘, piše u nastavku poduzetnik, pitajući postoji li način da se ikako zaštiti ili mu je uza sve što je dobio (stan, hranu, auto) dužan platiti i tih nekoliko dana koliko je radio.

Poduzetnikove pogreške

Ovdje nedostaje, kao što sam naveo, detalja jer nije jasno je li sa stranim radnikom potpisan ugovor o radu ili nije, ali postoji ključni detalj koji poduzetniku govori da će mu u bilo kojem slučaju morati isplatiti tih nekoliko dana koje je odradio, pa makar za vrijeme radnog vremena vozao ‘komade‘ po gradu. Riječ je o radnoj dozvoli koju je poduzetnik zatražio i dobio od mjerodavnih službi da može zaposliti stranca, jer to možemo zaključiti iz napisanog: ‘Izrada radne dozvole je poništena.‘ Ona je dokaz da je stranac ipak angažiran, a postoje i dokazi o smještaju, hrani, autu, svjedoci…

Najprije razmotrimo situaciju da je sa stranim radnikom potpisan ugovor o radu. U tom slučaju, bez obzira na to što radio, za tih nekoliko dana morat će mu platiti. No ono što može zakomplicirati stvar je probni rok koji nije ispoštovan. Ako mu je poduzetnik samo dao otkaz bez završetka probnog roka, stranac bi mogao naći elemente za prijavu inspekciji i tužbu, osim u slučaju da mu je dan izvanredni otkaz zbog povrede na poslu, ali to mora biti obrazloženo.

Tu dolazimo do pogreške koju je napravio poduzetnik. Kako je tek tako olako mogao zatražiti radnu dozvolu za stranca, a da taj stranac nije poslao dokaz o stručnosti za koju je rekao da je ima? A kad je to već uradio, kako je mogao potpisati ugovor o radu s njim ako ovaj prethodno iz džepa nije pokazao neku diplomu? Da ne govorimo o tome, ako je i imao diplomu, da ju je trebalo provjeriti u obrazovnoj ustanovi koja ju je izdala. Dakle, i sâm poduzetnik napravio je nekoliko propusta, zbog čega se doveo u situaciju da mu strani radnik prijeti inspekcijom, možda i tužbom. Mislim da je ispravan komentar jedne osobe koja piše: ‘Platite mu tih nekoliko dana što je ‘radio‘ kod vas. To vam je škola za sljedeći put kada budete birali radnika. Valjda ste provjeravali njegove dokumente i referencije prije zapošljavanja?‘

Radna dozvola je dokaz

To mu je mnogo jeftinije rješenje nego da se zainati jer će se izmrcvariti s inspektorima i sudom i vrlo je upitno hoće li u tim postupcima pobijediti.

Druga je opcija da nije potpisan ugovor o radu. Naime, poduzetnik piše o ‘dogovoru‘ sa strancem, kao i to da je s njime ‘suradnja (a ne ugovor) raskinuta‘. U tom slučaju znači da je stranac tih nekoliko dana radio na crno, što znači da se situacija dodatno komplicira i ne ide mu nikako na ruku, a evidentiran je da je dobio radnu dozvolu za rad u poduzetnikovoj tvrtki. Umjesto zaključka navodim komentar druge osobe: ‘Bili ste dužni sklopiti ugovor o radu i prijaviti ga, to bi vas ujedno štitilo da možete otkazati radniku ne zadovolji li u probnom roku. Ako je radio na crno i niste ga prijavili usprkos izdanoj radnoj dozvoli, to vam je škola. Prijavite ga makar i unazad, obračunajte plaću i platite.‘

POST SCRIPTUM

Najbolje je da mu poduzetnik plati i time sve završi. Dobro je da šteta nije velika. No predložio bih mu da tog stranog radnika odmah prijavi policiji i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ), tako da ga imaju u evidenciji i ne izdaju mu više radnu dozvolu. Predlažem mu i da izađe iz anonimnosti i ispriča svoju priču detaljno, ali i da navede ime i prezime tog stranca. I na kraju, mislim da ne bi bilo dobro da poduzetnik ucijeni stranca da će ga prijaviti policiji i HZZ-u kako bi ovaj odustao od inspekcije ili tužbe. U tom bi slučaju prevarant mogao ponoviti prijevaru kod drugih poduzetnika. A ne bi bilo u redu da oni ispaštaju zbog pogreške jednog poduzetnika.