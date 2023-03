Poduzetniku kaznu u kunama zamijenili za jednak iznos, ali u eurima

Poduzetnika je sredinom prošle godine prekršajno kaznio inspektor. Potkraj studenoga izdan je nalog za plaćanje, a poduzetnik je kaznu platio u prosincu. Međutim, u siječnju je doznao da mora platiti jednak iznos, ali u eurima, nakon čega se sve zakompliciralo

Sljedeća priča trebala bi upozoriti sve one poduzetnike, ali i građane, koji su prošle godine dobili prekršajnu novčanu kaznu jer postoji mogućnost da im se ona povećala nakon Nove godine, kad je kuna konvertirana u euro. Konkretno, onaj tko je kažnjen sa sto kuna, sada mu se u evidenciji možda vodi da mora platiti sto eura.

Javio mi se poduzetnik Mario čija je mala tvrtka u lipnju prošle godine kažnjena s ukupno 8800 kuna (1173 eura) zbog prekršaja (u što je uključeno i 200 kuna, odnosno 26,7 eura koje prekršitelj plaća za prekršajni postupak), za koji i sâm priznaje da ga je napravio. Doduše, tvrdi, napravio ga je nesvjesno jer nije bio upućen u jedan propis na koji se on odnosio. Potkraj listopada taj je prekršaj evidentiran u Poreznoj upravi, a 29. studenoga dobio je nalog za plaćanje uz napomenu da, ako kaznu plati u roku od 15 dana, što znači do 14. prosinca, njezin iznos bit će manji za trećinu.

To znači da bi u tom slučaju platio 5860,80 kuna (781,44 eura). Poduzetnik je to napravio, dakle u zadanom je roku uplatio dvije trećine kazne i mislio je da je sve riješeno.

Preokrenuo je očima

Ali, avaj, ostao je šokiran kad je u siječnju, nakon što je u Hrvatskoj uveden euro, doznao da je i dalje dužan platiti kaznu, ali ne 5860,80 kuna (781,44 eura), nego 5860,80 eura. Pitao sam ga što se dogodilo. Ispričao mi je kako je tek 17. siječnja ove godine kazna evidentirana u sustavu ePorezna, a u papirnatom obliku evidentirana je, kako sam i naveo, 29. studenoga prošle godine, s rokom uplate do 14. prosinca ako želi da mu se kazna smanji za trećinu. Dakle, e-sustav nije funkcionirao u vezi s prekršajnim nalozima pa se dogodilo da je tek u siječnju sustav samo povukao prekršajni nalog iz prošle godine ostavljajući jednak iznos, ali umjesto kuna stajalo je eura.

Poduzetnik je otišao u Poreznu upravu, no u njoj su mu rekli da ne mogu stornirati nalog, već da kontaktira s inspektorom koji ga je kaznio. Naravno, preokrenuo je očima jer sad mora gubiti vrijeme da bi uhvatio inspektora, a već se uplašio da će morati proći kompliciranu proceduru dok se sve to ne riješi. Njegova se bojazan počela ostvarivati kad mu je inspektor rekao da mora podnijeti zahtjev, što je Mario i učinio, no nadajući se da će ipak vrlo brzo sve biti riješeno.

Zahtjev mu je prihvaćen pa su potkraj siječnja u ePoreznoj napokon promijenili iznos duga i datum roka uplate na 14. prosinca (rok za umanjenje kazne za trećinu), čime je trebalo biti evidentirano da je poduzetnik kaznu platio u visini od 781,44 eura, koliko je i uplatio još lani u prosincu. No našem poduzetniku tlak je opet skočio. Naime, umjesto da to bude 14. prosinca 2022., sustav ePorezne ​evidentirao mu je rok uplate 14. prosinca 2023., zbog čega se dogodio poremećaj pa nije zabilježeno da je tu kaznu već platio, nego je i dalje bio dužan platiti taj prekršaj.

Zabrinjavajuća informacija

Nije mu preostalo drugo nego da ponovno pohodi Poreznu upravu kako bi riješio svoj problem. Tada su mu poreznici priznali da je problem u njihovu sustavu, odnosno nisu se najbolje pripremili za konverziju iz kune u euro, što je izazvalo i druge probleme, primjerice da sustav nije mogao vratiti rok uplate na prošlogodišnji datum, nego samo u ovoj godini. Mario mi je rekao da su mu u Poreznoj tako rekli.

I da ne duljim, ova priča ima ipak sretan kraj jer je 23. veljače definitivno ispravljen datum na 14. prosinca 2022., čime je sustav evidentirao, iako mi nije jasno kako (a vjerojatno ni poreznicima), da je Mario platio svoj dug društvu i da ništa ne duguje Poreznoj upravi.

Međutim, zabrinjava što su mu poreznici rekli da vjeruju kako nije jedini koji je imao takav problem, samo što ljudi koji su također platili kazne iz prošle godine još ne znaju da je sustav ePorezne evidentirao takve naloge tek od Nove godine. Zato svi vi koji ste platili kazne lani provjerite jesu li evidentirane.

POST SCRIPTUM

Problem koji je imao poduzetnik Mario i koji bi mogli imati mnogi koje je lani inspektor prekršajno kaznio i k tome su lani platili kazne nije bezazlen. Naime, u Poreznoj upravi poduzetnik Mario i dalje se vodio kao dužnik, što znači da nije mogao dobiti potvrdu o uredno plaćenim obvezama prema državi. A bez te potvrde nije mogao angažirati stranu radnu snagu.

Naime, ovisno o potrebama posla, u njegovoj tvrtki rade i stranci, a prava je sreća što mu u prva dva mjeseca ove godine nije trebao dodatan broj stranih radnika. Osim toga, planirao je ove godine i jednu investiciju, a kredit ne bi mogao dobiti ako bi bio evidentiran u Poreznoj upravi kao dužnik.