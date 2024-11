Pravilnik o korištenju osječkih terasa mora na popravni

U ovoj priči vidjet ćemo primjer jedne u osnovi dobre nakane osječke gradske vlasti koju je zbog gluposti srušio Visoki upravni sud (VUS) Republike Hrvatske. Riječ je o ukidanju Pravilnika o načinu uređenja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga koji je donijelo Gradsko vijeće Osijeka potkraj rujna prošle godine, a izmjene u svibnju 2024. Njime je, između ostalog, nametnuta obveza ugostiteljima da boja platna (tende) bude krem (čl. 4. Pravilnika). Podnositelj prijedloga o ocjeni njegove zakonitosti (ne navodi se tko je, samo inicijali G. Š.) smatra da je nejasno zašto je nužno da to bude baš ta boja. Vjerojatno mu je bilo sporno i to zašto tende uopće moraju biti jednobojne.

Podnositelj smatra da se Pravilnikom ograničava Ustavom zajamčena sloboda tržišnog natjecanja i poduzetništva. Kupnja tendi u jednoj boji, naime, dodatni je trošak za sve ugostitelje koji su zbog toga stavljeni u neravnopravan položaj. Podnositelj ujedno navodi da odredbe Pravilnika traže od ugostitelja da ponovno ulože u opremu terasa, što bi im moglo povećati troškove.

Podnositeljev propust…

Ovdje mi je zanimljivo što podnositelj nije naveo da se Gradsko vijeće pri donošenju Pravilnika pozvalo na pogrešan zakon, a ni to da se možda pozvalo na točan zakon koji tretira tu materiju, ali je pogrešno navelo odredbu tog zakona. Čak i da je podnositelj to htio napraviti, ne bi ni mogao navesti zakon koji daje za pravo jedinicama lokalne samouprave da uređuju to pitanje zato što ga ni samo Vijeće nije navelo. Naime, ono se pri donošenju Pravilnika nije pozvalo ni na jedan zakon, što podnositelj nije primijetio, nego samo na članak 64., stavak 1. Odluke o komunalnom redu, koji propisuje da će se izgled suncobrana i tendi te način uređenja po zonama i lokacijama terasa za pružanje ugostiteljskih usluga urediti posebnim aktom. Podnositelj se pozvao jedino na spomenuto kršenje Ustava, tj. navodno ograničavanje tržišnih sloboda.

Iz Gradskog vijeća Osijeka očitovali su se da je donošenju Pravilnika prethodilo tridesetodnevno savjetovanje s javnošću, međutim nije pristigla nijedna primjedba ili sugestija. Također su naveli da su im nejasni navodi podnositelja o tome da se ugostiteljima ograničava Ustavom zajamčena sloboda tržišnog natjecanja i poduzetništva. Naime, svi se ugostitelji i dalje mogu koristiti javnom površinom za postavljanje terasa, sve u skladu s općim aktima Grada Osijeka. Osporeni Pravilnik odnosi se na sve ugostitelje u određenim zonama i nitko od ugostitelja u istoj zoni nije u drukčijem položaju da bi netko mogao imati monopolistički položaj ili ograničenu poduzetničku slobodu. Nadalje se navodi da je izgled javnih površina odraz izgleda grada jer se terase postavljaju na javne površine, što je jedinica lokalne samouprave dužna propisati svojim općim aktima.

U Gradskome vijeću imaju pravo kad tvrde da se nije ograničila sloboda tržišnog natjecanja. S druge strane, ne samo Osijek nego i mnogi gradovi u svijetu propisuju nešto slično, primjerice kako će izgledati fasade na zgradama, pa čak i prozori, i još mnogo toga, a sve radi stvaranja ljepšeg ambijenta za građane i one koji dolaze u grad. I mislim da je to zaista dobro. No zašto je pao taj inače solidni Pravilnik?

… koji ispravlja VUS

Pa zato što je po tko zna koji put donesen na temelju glupih pogrešaka koje, čini se, nije primijetio ni podnositelj zahtjeva za ocjenu zakonitosti. Ali čini se da je to primijetio VUS pa je, vjerojatno po službenoj dužnosti, ustvrdio da je osporeni Pravilnik donesen primjenom članka 64. Odluke o komunalnom redu, čije odredbe same za sebe, bez odgovarajuće odredbe zakona koji regulira konkretno područje i koje ovlašćuje predstavničko tijelo da svojim općim aktom uredi to područje, nisu valjan pravni temelj. Naime, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ispituje se suglasnost općeg akta u odnosu na odredbe mjerodavnog zakona i statuta kao propisa višeg reda, a ne u odnosu na propis jednake pravne snage, u konkretnom slučaju Odluke o komunalnom redu. I tako je Pravilnik pao.

POST SCRIPTUM

Razumijem ugostitelje koji će imati dodatni trošak zbog kupnje krem​ tendi, naravno, ako osječki gradski oci izglasaju novi pravilnik (ali pozivajući se na određeni zakon, a ne na Odluku o komunalnom redu), no rušenje donesenoga dalo im je vremena da se pripreme. Imam ideju koju želim podijeliti s osječkim ugostiteljima: nastupite zajedno i zatražite ponude od dobavljača tendi. Tako ujedinjeni moći ćete dobiti bolju ponudu s obzirom na broj tendi koje ćete zajedno trebati. Jednostavno, formirajte zadrugu ugostitelja, ako vam i to odgovara.