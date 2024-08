Promjena tvrtkina sjedišta ne bi smjela biti uvjet za povoljnosti u gradnji pogona

Prije nekoliko tjedana objavili smo priču o poduzetniku Zdenku Tici koji se s bratom Ivanom i sestrom Viktorijom Kućas bavi gradnjom solarnih elektrana prema načelu ‘ključ u ruke‘. Svidjela mi se ta priča o uspjehu braće i sestre (zapravo su svi suvlasnici tvrtke ZIV-Tica). Tijekom razgovora mogla se čuti samo pozitiva, a kad je trebalo upozoriti na neki problem, kritika je bila zaista konstruktivna i argumentirana.

Upravo o jednom problemu kojem su svjedočili sestra i braća Tica želim pisati u ‘Pravdi‘. Naime, do 2021. tvrtka ZIV-Tica ​bila je elektroprojektantski biro koji je osim projektiranja pružao uslugu nadzora elektroenergetskih sustava i javne elektroenergetske infrastrukture. Te im je godine novljanski poduzetnik Marijan Vukelić predložio da vode cijeli njegov projekt gradnje solarnih elektrana i kad su to uspješno završili, okrenuli su se tom poslu ostvarivši posljednje dvije godine strelovit uspjeh. To je zahtijevalo dodatna ulaganja u Poduzetničku zonu II – Lipik pa su u njoj sagradili veliki objekt kako bi razvili svoj biznis. Uvjeti su bili vrlo povoljni (besplatno zemljište i infrastrukturni priključci pod uvjetom da objekt sagrade u roku od dvije godine). Obitelj Tica​ zbog toga je pohvalila i gradonačelnika Lipika Vinka Kasinu i Poglavarstvo u kojem su bili susretljivi za svaku situaciju, ali u jednom im gradski oci nisu mogli izići ususret – da izbjegnu registraciju tvrtke u Lipiku.

Lipik niti što dobiva niti gubi

ZIV-Ticino je sjedište u Zagrebu (iako je obitelj podrijetlom iz Lipika), a kako mi je ispričao Zdenko, da bi se investiralo u lipičku poduzetničku zonu, gradska vlast postavila je ‘iracionalan uvjet: tvrtkino sjedište mora biti u Lipiku‘.

– Razgovarao sam s gradonačelnikom, rekao sam mu da nije lako promijeniti sjedište poduzeća jer je to, osim raznih upravnih i pravnih stvari, i financijski i vremenski trošak za nas. Odgovorio mi je da je tako propisano i da se tu ništa ne može učiniti – govori Zdenko Tica.

Zbog toga je sestra Viktorija, koja je u ZIV-Tici radila kao šefica financija, osnovala projektnu tvrtku eViki sa sjedištem u Lipiku. Adresa sjedišta bila je u kući njihovih roditelja jer je u Poduzetničkoj zoni II još bila livada. Registrirana je potkraj 2022., a u listopadu ili studenome očekuje se otvaranje pogona u koji je uloženo šesto tisuća eura. Nedavno je za taj objekt izdana i uporabna dozvola pa će sljedeći korak biti, kada sve krene kako treba, pripajanje tvrtke eViki ZIV-Tici; zapravo će je ugasiti.

– Posve nepotreban administrativni trošak. Pokušali smo shvatiti zbog čega bi netko postavio takav uvjet i zaključili: jedino zbog DZS-a, da mogu reći da je neko poduzeće osnovano u Lipiku. Ali, financijski gledano, Lipik time ništa nije dobio jer jednaku naknadu plaćali bismo bilo u njemu tvrtkino sjedište ili ne. Prema našemu mišljenju, potpuno nepotreban uvjet koji nam je samo oduzeo vrijeme i nešto novca. Sve drugo, ne mogu reći, bilo je jako dobro – kaže Tica.

Uvjet je neobranjiv

Gradonačelnik Kasina ljubazno je odgovorio na moj upit istaknuvši da je eViki perjanica lipičkoga malog poduzetništva. Istaknuo je sve prednosti Poduzetničke zone, što je pohvalno, no moram reći da ipak nije imao argumente za obranu tog uvjeta, osim što je naveo da tvrtke sa sjedištem u Lipiku mogu računati na potpore iz lokalnog proračuna. To je također pohvalno, ali to je mjera da se nekoga privuče da registrira sjedište u Lipiku, a ne da mu postavlja takav uvjet.

Uza sve pohvale lipičkim gradskim ocima, predložio bih ipak da još jednom razmotre je li takav uvjet nužan da bi netko investirao na to područje.

POST SCRIPTUM

Lipički gradonačelnik Vinko Kasina kaže da je Odluku o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni II 2021. donijelo Gradsko vijeće Grada Lipika. Njome se htjelo olakšati ulagačima, ali i zaštititi Grad od nepoštenog postupanja i neregularnog korištenja povlastica.

– Naime, takvim postupanjem s neiskrenim namjerama našli smo se u situaciji da nam je zemljište u Poduzetničkoj zoni zarobljeno opterećenjima u vlasničkom listu, a svrha nije ostvarena, odnosno pogoni nisu sagrađeni i ne posluje se. U tu se svrhu s poduzetnikom najprije sklapa ugovor o pravu građenja prema kojem on bez ikakve zapreke može graditi poslovne prostore. Nakon gradnje objekta slobodno može kupiti zemljište na kojem je sagradio objekt, i to po vrlo povoljnim uvjetima. Tek u trenutku kupnje zemljišta sjedište tvrtke mora biti na području grada Lipika – objasnio je Kasina.