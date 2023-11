Srpsko-rusko preuzimanje Crne Gore pokazuje se kao pomno planirana operacija

Nitko u Washingtonu ili Bruxellesu više ozbiljno ne vjeruje vlasti čiji su čelni ljudi Jakov Milatović i Milojko Spajić, političari proizvedeni u laboratorijima srpskog odnosno ruskog ‘sveta‘, kao trojanski konj preko kojega će Srbija odnosno Rusija (ponovno) preuzeti Crnu Goru

Bjelorusija na Jadranu, kao alternativno ime Crne Gore, više uopće nije ni šaljivo. Doduše, predsjednik nove crnogorske vlade Milojko Spajić najavio je da će njegovi vanjskopolitički prioriteti biti ‘punopravno članstvo Crne Gore u EU-u, aktivno i kredibilno članstvo u NATO-u, unaprjeđenje dobrosusjedskih odnosa i jačanje uloge u multilateralnim organizacijama‘. Njegov stranački kolega i aktualni crnogorski predsjednik Jakov Milatović pripremio je ista takva obećanja za šeficu EK-a Ursulu von der Leyen koja se ovih dana uputila pružiti ‘europsku perspektivu‘ državama zapadnoga Balkana. Uostalom, Europa sad ime je njihove stranke/pokreta s kojom su dovršili svrgavanje s vlasti višedesetljetnog vladara Crne Gore Mile Đukanovića, za čije je vladavine Crna Gora ostvarila državnu samostalnost i postala članica NATO-a.

Kontrola svih poluga vlasti

Ali više se čak ni briselskim političkim namještenicima ne može za ozbiljno prodati priča o prozapadnoj orijentaciji države čiju vladu de facto kontrolira ruski čovjek u Crnoj Gori, četnički vojvoda Andrija Mandić, koji će sa svojom strankom Za budućnost Crne Gore prema koalicijskom sporazumu u prvoj godini podupirati vladu bez sudjelovanja u ministarskim kvotama, a poslije će ga punopravno integrirati.

Nitko u Washingtonu ili Bruxellesu više ozbiljno ne vjeruje vlasti čiji su čelni ljudi Jakov Milatović i Milojko Spajić, političari proizvedeni u laboratorijima srpskog odnosno ruskog sveta, kao trojanski konj preko kojega će Srbija odnosno Rusija (ponovno) preuzeti Crnu Goru. No dok je SAD nakon za Zapad izgubljenih izbornih bitaka u Crnoj Gori, u kojima je zapravo teren prepustio Srbiji i Rusiji, barem otvoreno zabrinut sastavom nove crnogorske vlade, EU, koji se jedva ujedinio oko rusko-ukrajinskog rata i očekivano ozbiljno razjedinio oko palestinsko-izraelskoga, u slučaju Crne Gore pravi se da još ipak mora verificirati tu rusko-srpsku podvalu. Da se nova crnogorska vlada mora pokazati na djelu. Mora se uvjeriti da je politički projekt stvoren u beogradskim i moskovskim laboratorijima, koji provode njihovi pijuni, zaista antizapadno usmjeren. A i ne zna što će kad se uvjeri u to.

Na drugoj strani, srpsko-rusko preuzimanje Crne Gore pokazuje se kao pomno planirana operacija. Glavnu ulogu u njoj odigrala je Srpska pravoslavna crkva (SPC): od organiziranja litija kojima je politički mobilizirala crnogorske Srbe protiv Đukanovića i dovela njegovu stranku do prvoga gubitka vlasti 2020. do potpore političkom projektu Europa sad uoči ovogodišnjih predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Za mnoge je bilo iznenađenje što je SPC uoči parlamentarnih izbora podržao ad hoc pokret/stranku Europa sad, a ne vojvodu Mandića. Sada je svima jasno. Retorički proeuropska stranka Europa sad uz potporu Andrije Mandića osigurala je srpsku kontrolu svih poluga vlasti u Crnoj Gori. Ima predsjednika države (Milatovića), premijera (Spajića) i predsjednika parlamenta (Mandića). Ključni joj je zadatak provesti popis stanovništva u Crnoj Gori. I to takav popis stanovništva koji će pokazati da su Srbi postali većinsko stanovništvo u državi. Osim toga, bilo bi poželjno da Zapad prizna rezultate tog popisa kao vjerodostojne. Ali ako ih i ne prizna, za prosrpske opcije ti će rezultati biti temelj daljnjeg djelovanja.

Nema odgovora na ‘dogovor‘

Prema posljednjem popisu u Crnoj Gori iz 2011. godine, Crnogorci su tvorili 45 posto stanovništva, Srbi 29 posto, a popis 2021. nije održan zbog pandemije korone. Ili realnije objašnjenje: zato što prosrpske političke opcije još nisu kontrolirale sve poluge vlasti. Novi popis, koji će odrediti buduća politička zbivanja u Crnoj Gori, trebao se provesti od 1. do 15. studenoga. Premijer Spajić je zbog poziva iz Bruxellesa i Washingtona najavio njegovu odgodu, ali samo za trideset dana. Crnogorske su stranke pak već najavile njegov bojkot, proglasivši popis srpskim političkim inženjeringom. S druge strane, glavni politički akteri srpskog sveta na zapadnom Balkanu, Milorad Dodik i Aleksandar Vučić, već su duboko u kampanji. Vučić je unaprijed najavio kako će popis pokazati da su Srbi većina u Crnoj Gori, a Dodik pozvao Vučića i patrijarha Porfirija da ‘sjednu zajedno‘ i dogovore se o ujedinjenju Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Dodik, Vučić i Porfirije već su sigurno ‘sjeli zajedno‘ i dogovorili se. Koliko vidim, Hrvatska, a ni Zapad, zasad nema odgovore na taj ‘dogovor‘ koji sigurno vodi u ozbiljnu destabilizaciju. I ozbiljan poraz zapadne politike na Balkanu.