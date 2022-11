Za svaki ugovor vrijedi ona stara: Barem papir trpi sve

Na staru priču objavljenu u ‘Pravdi‘ naletio je Liderov čitatelj koji se požalio na istu stvar. Naime, isti je izvođač građevinskih radova i od njega tražio dodatni novac za radove zbog rasta troškova, a s obzirom na to da se nisu mogli dogovoriti, obustavljena je obnova objekta

Prije mjesec i nešto dana razgovarao sam s dva čovjeka. Prvi je razgovor obavljen telefonom s naručiteljem građevinskih radova, a drugi uz kavu u Supernovi u Buzinu (dio Zagreba) s izvođačem radova. O izvođaču radova sam inače poodavno pisao, ali ovaj ga put neću imenovati kao ni drugog sugovornika jer su zapravo obojica pridonijela međusobnom nesporazumu. A poenta je da sve treba staviti na papir jer papir trpi sve.

Dakle, o izvođaču radova sam onomad pisao jer je tijekom radova na jednom objektu od njegova vlasnika tražio dodatni novac koji nije bio definiran ugovorom. U razgovoru s njim tada pravdao mi se poskupljenjem materijala, ali rekao sam mu da je moguće poskupljenje morao ukalkulirati i uglaviti u ugovor, tim prije što je cijena materijala počela rasti nekoliko mjeseci prije ugovaranja posla. Smatrao sam da griješi i da mora ispuniti uvjete ugovora koji je potpisao, inače vlasnik objekta ima dobar argument za tužbu. Ostao je pri svom stajalištu, a na vlasniku objekta je da pokrene tužbu (koliko znam još nije jer mu se, barem zasad, ne da vući po sudovima).

Evo, i meni isto…

Na tu je priču, nakon dugo vremena, naletio na Liderovu portalu moj nedavni sugovornik, koji mi se požalio na istu stvar – taj je izvođač i od njega tražio dodatni novac za radove zbog rasta troškova, a s obzirom na to da se nisu mogli dogovoriti, obnova objekta zaustavljena je. Nisam mogao vjerovati da to opet radi, pa sam mu poslao upit mailom u kojem sam opisao sve što mi je vlasnik objekta ispričao.

Nije prošlo ni sat-dva, a već mi je zazvonio telefon – zvao me izvođač radova. Razgovor nije najbolje počeo, upitao me ironično kako sam i kako to da se, eto, ponovno čujemo telefonom. Njegova boja glasa, kao da me ismijava – u smislu ‘tko si ti i što mi možeš‘ – moram priznati, dignula mi je tlak te sam mu povišenim tonom poručio da me nema što pitati kako sam, nego da mi odgovori na pitanja, inače ću odmah prekinuti razgovor. Pomalo isprovociran (tako sam mislio) bio sam odmah spreman ‘umočiti pero u tintu‘ i početi stvarati (tekst).

Sasvim smirenim glasom nastavio je ispričavajući mi se ako sam njegovo pitanje ‘kako sam‘ i konstataciju da ponovno razgovaramo shvatio kao ironiju. ‘Ja vas zapravo zovem da vam predložim da se nađemo na kavi. Pokazat ću vam cjelokupnu dokumentaciju i slike odrađenih radova, a onda vi sami procijenite hoćete li što pisati ili ne‘, rekao mi je prozvani izvođač radova. Pristao sam i dogovorili smo se naći u jednom od kafića u Supernovi.

Podijeljena krivnja

Pristojno smo se pozdravili, a ja sam se odmah ogradio da slike koje će mi pokazati neću uzeti u obzir jer nisam stručan na temelju njih procijeniti postotak obavljenih radova. Mene je samo zanimalo što piše u ugovoru. Pokazao mi ga je, i u njemu nije pisalo ništa o korekciji cijene zbog rasta troškova materijala, ali moj se sugovornik zakleo da se s vlasnikom objekta dogovorio da će podići cijenu ako poraste cijena materijala.

Nazvao sam vlasnika objekta, koji mi je potvrdio te riječi. ‘Da, istina je, zaista smo to dogovorili‘, rekao je, no kako sam razumio, to je bio jedini sadržaj usmenog dogovora. Nije definirano koji će se materijal uzeti u obzir, koliko treba poskupjeti nešto da bi se cijena radova korigirala… tako da na kraju, prema mom mišljenju, krivnju snose obojica.

Zato nisam želio ni spominjati njihova imena, čak sam nakon toga i odustao od priče, ali je se sjetih prije neki dan i učini mi se da je ipak zgodno napisati je kako bi drugi izvukli pouku iz nje – definirajte u ugovoru i najsitnije detalje jer ćete tako lakše izbjeći nesporazume ili pak muljanje druge strane. Uostalom, višak ne škodi jer papir ionako trpi sve.

POST SCRIPTUM

Mom sugovorniku, izvođaču građevinskih radova, na kavi sam prigovorio da je ovo već drugi put kako se ljudi žale na njega zbog toga što tijekom projekta mijenja cijene. Rekao sam mu da nemam ništa osobno protiv njega i savjetovao mu da ubuduće bolje definira uvjete ugovora kako ne se bi raskidali te da, ako je potpisao nešto, mora to poštovati do kraja. Moguća promjena cijena na tržištu rizik je na koji moraju biti spremni svi poduzetnici, pa i on.

Osim toga, rekao sam mu, imao je sreće što je vlasnik objekta bio pošten pa mi je priznao da je postojao usmeni dogovor između njih dvojice o promjeni cijene, inače mu nitko ne bi vjerovao, uključujući i mene, ali i sud.