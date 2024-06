Zbog banalnosti izgubio povjerenje ulagača u svoju kompaniju

Jedan poduzetnik ispričao mi je svoju priču koja je dobar primjer kako se može narušiti povjerenje među poduzetnicima. Uložio je novac u projekt koji mu se svidio, a na kraju je bio sretan što je uspio vratiti uloženo.

Iz nekoga svog razloga moj sugovornik (poduzetnik) nije želio da se spominju imena iako sam smatrao da nema baš nikakve prepreke da se objavi i njegovo i ime drugog aktera ove priče. No pođimo redom. Poduzetnik Josip površno je poznavao poduzetnika Antu, ali jednom su se slučajno sreli te su kao znanci otišli na piće. Uz priču ‘Što ima kod tebe?‘ Ante je Josipu počeo pričati o projektu koji priprema. Riječ je o proizvodnom pogonu koji se treba tehnološki opremiti, specifikacije su spremne, ima i dobavljača (kojeg je odabrao uspoređujući njegovu i druge ponude), međutim, Ante je morao povući ručnu.

‘Zašto?‘ pitao je radoznalo Josip, na trenutak se brecnuvši jer možda nije pristojno da ga tako izravno pita. ‘Oprosti ako sam prenaglio, nije moja stvar‘, ispravio se Josip, na što je Ante samo odmahnuo rukom rekavši mu da je sve u redu. Nastupila je neugodna šutnja, a onda je Ante odlučio ispričati o čemu je riječ. Naime, obećan mu je bankovni kredit za gradnju hale, no nedostaje još nekoliko desetaka tisuća eura za nabavu kompletne tehnologije koja će ubrzati postojeću proizvodnju. ‘Pa zar ne možeš dobiti i taj novac koji ti fali?‘ upitao ga je Josip pomalo oprezno, pazeći da previše ne zadire u privatne stvari kolege poduzetnika. ‘Ne mogu, već sam sve mogućnosti iscrpio‘, odgovorio mu je Ante, na što Josip nije dalje reagirao. Popili su piće, rukovali su se i razišli.

I žena vidjela potencijal

Sljedećih dana Josipu nije izlazilo iz glave to što će možda Antin projekt, u najboljem slučaju, morati čekati još neko vrijeme. A svidjela mu se Antina ideja, godinama već ima proizvodnju od koje mu kompanija živi, pa je to odlučio ispričati svojoj ženi i pitati je bi li oni mogli sudjelovati u tom projektu. Naravno, nije bila riječ samo o Josipovoj želji da pomogne, u Antinoj proizvodnji vidio je potencijal, to mu je bila prilika i za malo ulaganje. Žena se složila s njim, s time da ga ipak provjere. Josip se bacio u istragu, raspitivao se o Anti, pretraživao sve moguće izvore. Antina kompanija nije bila u blokadi, činilo se da uredno posluje, pa ga je Josip nazvao i pozvao na novu rundu pića.

Brzo su se složili, Ante je bio iznenađen Josipovom ponudom, a dogovorili su se da Josip u Antinu kompaniju uloži sto tisuća eura te da se na taj način zatvori financijska konstrukcija. Iako je Josipu i dalje bilo malo čudno što banke nisu prepoznale potencijal takve proizvodnje, odnosno nešto ga je ipak škakljalo u cijeloj toj priči, bio je zadovoljan postignutim dogovorom. Ante je zatim predao svu dokumentaciju sa specifikacijama što sve treba nabaviti. Vidjevši to, Josip je uplatio novac i projekt je trebao krenuti. Prošao je tjedan, pa dva, Ante je slao poruke da je sve pod kontrolom. Počeo je i treći, vidi Josip da se ništa ne događa. Nazvao je Antu, ovaj mu se ispričavao jer je zauzet nekim drugim poslom i da će mu se javiti sljedeći tjedan. Sad je već Josip postao sumnjičav. Otišao je do Ante, a ovaj je pognuo glavu priznavši mu da nije bio sasvim iskren.

Platiš dvije, tražiš tri

Samoinicijativno je odlučio, kad mu se Josip već ponudio, naručiti tehnološku liniju s tri trake, a ne s dvije, kako mu je prvotno u dokumentaciji prikazao. Zato je dobavljač tražio dodatni novac, a Ante je pomislio, kad mu se Josip već ponudio, da od njega izvuče još nešto novca i da uloži u liniju s tri trake.

Josip je bio iznenađen, čudio se kako je jedan ozbiljan poduzetnik mogao sâm mijenjati projekt bez konzultacije s partnerom. Zatražio je raskid partnerstva, dobio uloženi novac natrag i zaključio priču s Antom. ‘Eto, vidite, zbog najobičnije gluposti izgubio je moje povjerenje. A da je odmah predstavio projekt s tri trake, možda bih uplatio dodatnih pedeset tisuća eura. No on je mislio da ću na prvu odustati pa je odlučio ‘grickati‘ me pomalo. Žao mi je zbog svega, ali nije ispao korektan‘, rekao je na kraju Josip.

POST SCRIPTUM

Ova je priča malo modificirana u odnosu na originalnu jer Josip nije htio da se Ante u njoj prepozna. Antina je sreća što Josip ne želi otkriti o komu je riječ, što bi bilo zaista pogubno za njega jer je posrijedi gubitak povjerenja. Ipak, odlučio sam je ispričati kako bi se izvukla pouka da s novim partnerima koje ne poznajete treba biti oprezan. Jer, kao što smo vidjeli, čak i uz predočenje dokumentacije Josip nije mogao znati da će Ante povući potez mimo projekta.