[12. susret Žena u biznisu] Dalić: Nikada se nisam bavila poslom čiji je smisao bio sviđanje drugim ljudima

Na Liderovoj konferenciji Žene u biznisu koja se danas održava u zagrebačkoj Laubi, u intervjuu jedan na jedan, Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke otvoreno je pričala o svojim dosadašnjim životnim izazovima i načinu njihovog rješavanja.

S obzirom na veliko iskustvo koje je stekla u javnom sektoru, pogotovo kao ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, ministrica financija i potpredsjednica Vlade, istaknula je kako je u tom dijelu svoje karijere veći dio tih poslova bio izuzetno zahtijevan, ne samo zbog odgovornisti pozicije nego i raznih okolnosti u kojima su se svi ti poslovi odvijali i vremenom se mijenjali. - Najveći kapital koji sam stekla u poslovima iz javnog sektora je kombinacija znanja i iskustva. Samo mijenjanjem poslova možete steći iskustvo da neke probleme sagledate s različitih aspekata. To je za mene najvrjednija imovina koju sam stekla – istaknula je Dalić.

S obzirom na to da se njezino ime, u različitim kontekstima, vrlo često pojavljuje u medijima, i to ne uvijek u pozitivnom kontekstu, Dalić istaknula da postoje ljudi do čijeg joj je mišljenja izuzetno stalo, međutim da se nikada nije bavila poslom čiji je smisao bio sviđanje drugim ljudima.

- Kad sam jednom jednog našeg uglednog ekonomista direktno pitala: ‘Zašto, kada javno govoriš, govoriš stvari koje baš ne stoje i nisu povezive?‘, odgovorio mi je da on prije nastupa malo ‘prođe‘ kroz ljude i na pozornici govori ono što ljudi žele čuti. To nije bio smisao posla s kojima sam se ja bavila. Primjerice, u sektoru financija, u kojem sam provela najveći dio karijere, raspodjeljuje se novac. A u raspodjeli resursa nikad ne možete postići to da su svi zadovoljni. Možete jedino postići to da ne budu jako nezadovoljni. Međutim, kada iza vas stoje vidljivi rezultati, to ljudi prepoznaju – rekla je Dalić. Dodala je i to da, nitko pa ni ona, nije imun na stvari koje se javno izgovaraju. - U tom trenutku ostajete sami sa sobom. Ono što mi je u životu važno, je to da jasno i sigurno znam na temelju kojih argumenata i kriterija sam nešto odlučila. I da vjerujem da su ti kriteriji ispravni – kaže Dalić.

U razgovoru s Gordanom Gelenčer, poslovnom novinarkom i moderatoricom, bilo je i govora o njezinoj ulozi i utjecaju u bivšem Agrokoru te jesu li se stvari mogle ‘spasiti‘ po nekom drugom modelu. Dalić vjeruje da je u datom trenutku Vlada ispravno reagirala. Da nije bilo sličnih primjera niti direktiva u Europi iz kojih su se mogli povući paralele i neka druga rješenja, a slom sustava mogao je jako oštetiti, kako hrvatsku ekonomiju, tako i gospodarstva susjednih zemalja.

- U kontekstu rizika koji su prijetili, mislim da nije postojala mogućnost da Vlada ostane pasivna i odrekne se svoje uloge u rješavanju problema. Svatko tko razumije hrvatsku ekonomiju, zna da postoji puno procesa, pogotovo stečajnih, koji ne funkcioniraju dovoljno efikasno. Fortenova je i danas s nama, sačuvani su i dobavljači i radna mjesta. Vladina intervencija dobila je potvrdu svih institucija u Europi i mislim da je ostvarila svoju svrhu – osvrnula se Dalić, dodajući da je, uz to, cijeli proces prošao bez financijskih troškova za državu, po pravilima tržišne ekonomije.

U svojim predviđanjima ekonomskih kretanja za iduću godinu, Dalić se osvrnula na nagomilane ekonomske rizike koje paralelno prati sigurnosno-politički rizik rata u Ukrajini. - To su jedinstveno teške okolnosti za Europu. Zato smo svi oprezni u svojim poslovnim planovima, naročito u ciljevima profitabilnosti. Prioritetni ciljevi su očuvanje poslovanja i životnog standarda radnika. Brine nas kontinuitet u dostupnost sirovina, visoki troškovi, kupovna moć i povjerenje potrošača. U Podravci nastavljamo investicijski ciklus, poboljšavamo standard radnika, što smo pokazali kroz dva povećanja plaća u ovoj godini te omogućujemo dostupnost naših proizvoda potrošačima. I to čim više oslanjajući se na vlastite rezerve – zaključila je Dalić.