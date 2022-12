[12. susret Žena u biznisu] Nikad nije bilo bolje biti žena nego danas

– Zona komfora je tihi ubojica. Trebamo kretati od sebe i pomicati svoje granice, izložiti se nečemu što nam je neugodno da otkrijemo benefite. Jedino na kraju dana imamo same sebe i jedino na sebe možemo računati – izjavila je Lana Jurčević, pjevačica i osnivačica brenda La Piel, tijekom panela ‘Must have vs. nice to have‘ na jučerašnjoj Liderovoj konferenciji Žene u biznisu.

Svjesna velikog broja pratitelja na njezinim platformama, istaknula je i da se kroz njih, ali i svoj život, trudi osnaživati žene. Kada je pokretala La Piel, nije imala poslovni plan, ali je imala viziju, ‘drive‘, red, rad i disciplinu, što ju je na kraju dovelo do rezultata.

– Oduvijek sam imala poduzetnički duh. Nisam bila samo ‘front face‘ u glazbi, uvijek sam inicirala stvari, išla na sastanke, bila dio organizacije i operative. Ta kreativa je moja nit vodilja, što kroz stvaranje glazbe i pjesama, a jednako tako i kod prirodne kozmetike. Uvijek sam bila netko tko se ne želi prestati igrati, bez obzira što je puno posla, stresa i administracije. Ta vatrica se nikad ne smije ugasiti – poručila je Jurčević.

Poslovne anđelice

Osim Lani, osnaživanje žena, osobito mladih, misija je i Selmi Prodanović, potpredsjednici Europske mreže poslovnih anđela koja iza sebe ima bogato iskustvo u pomaganju ženama u biznisu.

– Poslovne anđelice nečije dobre ideje pretvaraju u konkretan proizvod. Moja misija je da vidim više žena investitorica. Stanje je katastrofalno, nijedna od vas se nije izjasnila da je investitorica, a u suštini svaka od vas ima mogućnosti investirati u neke projekte, ne samo preko brokera, već direktno u startupe – rekla je Prodanović, objasnivši da mnoge žene već jesu poslovne anđelice jer kao mentorice daju svoje znanje i vrijeme, no ne postoji profesionalni investitorski odnos što je bitno promijeniti.

Prodanović je iskoristila priliku i tijekom konferencije također upozorila na problem zvan ‘high functioning pressure‘. Kako je objasnila, taj pojam opisuje žene za koje se ‘na van‘ čini da funkcioniraju i nose se sa stresom i izazovima dobro, dok se iznutra osjećaju loše.

Nužne kvote

Da je situacija sa ženama na rukovodećim pozicijama u Europskoj investicijskoj banci mnogo bolja nego što je bila istaknula je Slađana Ćosić, voditeljica Grupe EIB-a u Hrvatskoj. Doduše, i dalje ih je premalo – u Upravnom odboru EIB-a tri su članice među sveukupno devet članova – ali i to je veliki pomak u odnosu na godine kada u Upravnom odboru nije sjedila niti jedna žena.

Europska komisija prošli je tjedan uvela kvotu za članove izvršnih odbora koje sada propisuju da žena mora biti 40 posto. Ćosić podržava te kvote i misli da su nužne, unatoč činjenici da bi se one mogle popunjavati ‘tek toliko‘ da se mjesta popune.

– Koliko puta su mnogi nekompetentni muškarci dobili posao samo zato što su muškarci? – upitala je Ćosić na konfereciji što je publika, većinom ženska, pozdravila ogromnim pljeskom.

Na globalnoj razini u bankarskom sektoru situacija nije toliko loša na administrativnim pozicijama gdje su žene dobro zastupljene, no na upravljačkim pozicijama samo ih je 26 posto.

– Gledajući povijesno, napravljeni su znatni koraci, danas su žene mnogo više emancipiranije nego prije 100 ili 50 godina, čak smo u boljoj poziciji i u odnosu na generacije naših mama i baka. Imamo tu privilegiju jer žviimo u demokratskom dijelu svijeta gdje je to moguće – zaključila je Ćosić.

U ‘muškim‘ sektorima

Marijana Bačić, članica Uprave Hrvatskog Telekoma i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike, u toj je kompaniji već više od 20 godina tijekom kojih se, kaže, nije susrela s puno predrasuda zbog toga što je žena.

– Nisam ni u jednom trenutku razmišljala na način da me ograničava to što sam žena. Svaki put kad sam kucala na različita vrata, nailazila sam i na muškarce i na žene koji su me bili voljni poslušati i pružiti priliku. A u ono je vrijeme bilo neuobičajeno kucati na vrata sektora u kojima želiš raditi – rekla je Bačić, koju je priroda njezinog karaktera tjerala dalje.

Ipak, dodala je da se ljudi i dalje iznenade kada žene dolaze na sastanke, osobito u IT svijetu. Pravi je izazov biti žena u energetskom sektoru, koji je tradicionalno ‘muška‘ industrija, nadovezala se Zdravka Demeter Bubalo, operativna direktorica službe za potrošače i maloprodaju u Ini. Ona je, pak, naglasila da je jako bitno za te teme zainteresirati i muškarce, kako bi pozitivne promjene dolazile i s te strane.

– U zadnjih 26 godina rada susrela sam se s klišejem da su žene na upravljačkim funkcijama bolje od muškaraca. Moje iskustvo u energetskom sektoru pokazuje da ima puno STEM stručnjakinja koje biraju ekspertne pozicije, umjesto liderskih. Treba nam osnaživanje tih žena. Kao sustav trebamo taj problem adresirati dublje i ranije, jer stereotipe radimo već u vrtiću. Kao društvo dužni smo raditi puno više – rekla je Demeter Bubalo te ipak priznala da se žene često bolje nose s ‘multitaskingom‘.

– U Ini imamo više od trećine žena na rukovodećim pozicijama, ali puno nas posla još čeka. Izazovno je raditi, ne manjka nam kriza u Ini ovih dana. Nedavna afera je naše zaposlenike dodatno motivirala i trudimo se vratiti stari sjaj Ine – dodala je Demeter Bubalo.

Na kraju je Prodanović dodala da su krizne godine 2008.i 2009. donijele startup scenu, pandemija koronavirusa donijela je digitalizaciju, a sadašnja kriza s energentima potiče prijelaz na održivija rješenja.

– Nikad nije bilo bolje biti žena nego danas – zaključila je na kraju konferencije Prodanović.