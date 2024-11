48 sati: Kreativna industrija u svijetu donosi milijarde, Hrvatska se mora snažnije priključiti

Osim što oplemenjuje grad, umjetnost i kreativna industrija može rezultirati i značajnim ekonomskim benefitima. Glavna je to poruka panela ‘Snaga kreativnog grada: Od inovacija do globalne prepoznatljivosti‘ održanog na Liderovoj konferenciji 48 sati. Kako se moglo čuti u uvodu panela, kreativni gradovi postaju ključni akteri u razvoju urbanih zajednica diljem svijeta. Takav način razmišljanja sve je prisutniji i u Hrvatskoj. U tom kontekstu treba podsjetiti na Projekt Ilica: Q‘art, a njegove najvažnije odrednice i kako je do njega došlo predstavila je Ivana Nikolić, koautorica tog festivala-akcije.

Projekt je inicirala tema koja je posljednjih godina jako važna, a to su napušteni prostori i neriješeni imovinsko-pravni odnosi u gradovima, kazala je Nikolić. - Postoji i sindrom propadanja povijesnih središta gradova. Promotrili smo nekoliko iskustava inozemnih gradova, poput Pariza i Berlina i kako ih prenijeti u Zagreb. Tražili smo stoga da kratkoročno dobijemo napuštene prostore - naglasila je Nikolić. Projekt Ilica: Q‘art sada se širi po ostalim zagrebačkim kvartovima. - Uspjeli smo postići participativni model koji oplemenjuje - dodala je Nikolić.

Primjer što može kreativna industrija je i projekt ‘Filming in Croatia‘. Radi se o programu poticanja snimanja audiovizualnih djela, poput filmova i serija, u Hrvatskoj pri čemu Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) omogućuje povrat do četvrtine novca uloženog u produkciju, pojasnila je Tanja Ladović Blažević, rukovoditeljica odjela za poticanje ulaganja u audiovizualnu proizvodnju u HAVC-u. No, kriterij za povrat jest da produkcijski budžet iznosi najmanje 250 tisuća eura. - Do sada je u Hrvatskoj snimljeno 139 projekata koji su u našu zemlju ukupno donijeli 280 milijuna eura - tvrdi Ladović Blažević.

Grad Varaždin odlučio se da ekonomske benefite potraži kroz glazbu. Nakon dva neuspjela pokušaja Varaždin je prošle godine postao UNESCO-ov kreativni grad glazbe, a u tome je uspio nakon što se povezao s mađarskim gradom Veszprémom, istaknuo je gradonačelnik Neven Bosilj. Od gradova u okruženju, Sarajevo je UNESCO-ov kreativni grad filma, a Ljubljana je kreativni grad književnosti. Neven Bosilj ističe kako je apliciranje za taj UNESCO-ov status prilično zahtjevno, a Varaždin je spreman podijeliti svoja iskustva s gradovima koji bi se htjeli pridružiti toj skupini.

- Tu priču pokušavamo širiti, pa će od iduće godine glazbeni festival iz Samobora preseliti u Varaždin gdje će biti podignut na višu razinu - naglasio je Bosilj. Kako je dodao, na Sveučilištu Sjever bit će moguće studirati i smjer filmske glazbe. Koliki ekonomski potencijal ima kultura, umjetnost i kreativne industrije govori i podatak da je sektor kreativnih indsutrija koji ima ukupno 12 grana treći po udjelu u BDP-u na svjetskoj i europskoj razini te zapošljava osam milijuna ljudi, naglasila je Ivana Nikolić.

Konkretne koristi zabilježila je i Hrvatska, posebno njezin turizam zbog snimanja ‘Igre prijestolje‘ na lokacijama u Dubrovniku. Tanja Ladović Blažević podsjetila je na znanstvena istraživanja koja tvrde da ‘Igra prijestolja‘ između 2012. i 2018. godine rezultirala pozitivnim ekonomskim učinkom za Hrvatsku od 400 milijuna eura. - U produkcijskim budžetima u pravilu 12 posto se troši na smještaj u hotelima koji se na taj način pune van glavne sezone - tvrdi Ladović Blažević.

Varaždin je svoje umjetnike i obrtnike, osim na poznatom Špancirfestu, sada angažirao i za Advent. Gradonačelnik Bosilj tvrdi da je za ovogodišnji Advent već najavljeno 34 autobusa posjetitelja iz susjednih država. - Advent u Varaždinu postaje zimski Špancirfest - zaključio je Bosilj.