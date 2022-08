Alojzije Jukić: Cilj Compinga je dugoročna održivost i globalna konkurentnost

Iako smo u sezoni godišnjih odmora, u punom su jeku pripreme za najuzbudljiviji gospodarski dan u ovoj godini, tradicionalni Liderov skup Dan velikih planova, koji će se 21. rujna održati u Zagrebu. S obzirom na sve gospodarske i političke okolnosti koje su nas sustigle nakon pandemije poput ruske agresije na Ukrajinu, divlju inflaciju iza koje se naviruje recesija, još uvijek prisutne nestašice materijala i sirovina te (iako u manjoj mjeri) nestabilne dobavne lance, sigurno je da zanimljivih tema i osvrta na konferenciji neće nedostajati. I to iz prve ruke od čelnih ljudi hrvatskog gospodarstva i financijskog sektora koji će iznijeti svoje prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Sudionici Liderovog skupa imat će priliku slušati i Alojzija Jukića, predsjednika Uprave Compinga, jedne od najvećih IT tvrtki u Hrvatskoj. Jukić kaže da je najvažniji izazov tog sektora – kontinuitet – u svim domenama poslovanja, a posebno u domeni radne snage. Poput mnogih svojih kolega poduzetnika ističe da nove radnike nije lako pronaći, a i kad ih nađu, pitanje je kojom brzinom se novozaposleni mogu uključivati u poslovne procese u tvrtki. Pitanje je, naravno,kako zaposlene i zadržati, da ne bude prevelike fluktuacije.

- Druga domena, kad su izazovi u pitanju, je prepoznavanje segmenata tržišta koji su dugoročno održivi - tu je pitanje u kojim industrijama ima najviše prilika za rast, koja rješenja se najviše traže i na što se treba fokusirati kako bi se ostalo relevantan. Pred svima nama je i izazov izlaska izvan hrvatskih okvira te razvijanje globalne IT konkurentnosti. Događaji koji će to dodatno potaknuti su uvođenje eura i konačni ulazak Hrvatske u Schengenski prostor. Ulaskom u euro područje dobivamo novu poslovnu perspektivu, ali otvaramo se i drugim igračima, pa to treba imati u vidu. Još jedan izazov pred hrvatskim IT tvrtkama jest i novac koji će im trebati za razvoj poslovanja. Informatički sektor, u tom smislu mora poboljšati odnose s financijskim institucijama. Naposljetku, važno je nastaviti i s okrupnjavanjem domaćih IT tvrtki. To je nužno, želimo li se održati na lokalnom i uspjeti na regionalnom i europskom tržištu. Sve su to izazovi pred Compingom, ali i cijelom hrvatskom IT zajednicom – kaže Jukić.

U tom smislu prostora za rast cijele IT industrije ima jer se očekuju važni projekti vezani uz Nacionalni plan oporavka i otpornosti – daljnja tranzicija u digitalno i zeleno. Usto, naglašava čelni čovjek Compinga, na tržištu se uočava i veća potražnja za analitičkim rješenjima i sposobnostima – traže se alati za bolju obradu podataka, odnosno poslovni modeli brže monetizacije podataka jer tvrtke trebaju informacije koje će ih učiniti konkurentnijima i efikasnijima.

- Tu sebe vidimo i u to se dosta usmjeravamo. Razvijamo za to potrebne ljudske resurse i javljamo se na takve projekte. Još jedno područje za rast su tehnologije koje mogu pomoći tvrtkama u ostvarivanju ušteda u poslovanju, prije svega ušteda u potrošnji sve skuplje energije, zatim u osnaživanju kibernetičke zaštite. Te tehnologije, koje su prije ušle u financijski i telekomunikacijski sektor, sada sve više ulaze i u energetski sektor i u druge industrije – kaže Jukić.

Dodaje da su u Compingu svjesni izazova koji stoje pred cijelim gospodarstvom, a jedan od najvećih je inflacija. Zato im je najvažnije održati stabilnost i održivost tvrtke, odnosno dobro balansirati prihodovnu i potrošnu stranu poslovanja.

- Želimo i dodatno povećati otpornost tvrtke, tako da bude sposobna dugoročno poslovati. Radimo i na povećanju efikasnosti svakodnevnih operacija. Želimo održati i nivo investicija koje radimo, bez obzira na izazovna vremena. Riječ je o ulaganjima koja će nam pomoći da lakše prođemo kroz ovo turbulentno razdoblje, a u skladu su s našom strategijom pomicanja ka sve više servisnih aktivnosti. Biramo projekte koji su i dugoročni i nadogradivi. Zaokružujemo ponudu i u domeni tehnologija i usluga koje nudimo u domeni Interneta stvari. Gradimo interni ekosustav koji će biti prihvatljiv i motivirajući i našim sve brojnijim zaposlenicima, kako bismo bili što konkurentniji i na tržištu radne snage. Sve su to segmenti koji su nam prioritetni i u kojima ćemo nastaviti dalje – kaže Jukić.

Comping grupa (Data Target) je generalni sponzor Dana velikih planova koji je u posljednjih 13 godina postao zaštitni znak Liderovih konferencija, okupivši oko 4600 sudionika i 220 govornika, mahom predvodnika različitih industrija te čelnih ljudi iz političkog i javnog života. Konferencija je stekla status nezaobilaznog političko-gospodarskog eventa, a ove će godine obuhvatiti ključne teme kao što su globalni trendovi, očekivanja od sljedeće godine u regiji, monetarno-kreditna politika u 2023, fiskalna politika i učinci na potrošnju, privlačenje investicija i poticanje izvoza te prognoze za 2023.

