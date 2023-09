Dan velikih planova: Započela najvažnija godišnja poslovna konferencija u Hrvatskoj

– U poslovnoj zajednici još uvijek vlada umjereni optimizam, ali osjeća se veća nervoza nego prije. Svi očekuju meko slijetanje. No iskustvo nam kaže da oni koji su u dobrim godinama donosili dobre planove, imaju velike šanse i da lakše prođu i kroz turbulencije poput inflacije i recesije – rekao je Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u uvodnom dijelu 15. za redom Liderove konferencije Dan velikih planova, pred nikad brojnijom publikom u Kristalnoj dvorani zagrebačkog Hotela Westin.

– Nakon desetljeća i pol, usudim se reći da je Dan velikih planova postala najvažnija godišnja poslovna konferencija u Hrvatskoj. Ovaj skup ima nepromjenjiv cilj. U vrijeme kad se rade poslovni planovi za iduću godinu, učinili smo sve što smo mogli da vam danas dovedemo političke, makroekonomske i biznis teme. Nadam se da ćete otići s barem četiri-pet signala koji će vam pomoći u planiranju sljedeće poslovne godine – dodao je Šajatović.

Dan velikih planova prilika je da svi otvoreno kažemo u kojem smjeru trebamo ići i kakva su očekivanja, isktanuo je Mihael Furjan, predsjednik Uprave Plive i predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca, partnera konferencije.

– Mislim da je ključni problem u hrvatskom gospodarstvu kako podići konkurentnost. Za to trebamo podići produktivnost, a za to nam trebaju ljudi. Izazov je kako zadržati ljude, kako im dati veću plaću, a poslodavci dižu plaće. U srpnju je porast bruto plaće bio veći od porasta neto plaće, povećao se porezni klin na dohodak, a HUP je veliki zagovaratelj rasterećenja poreza na rad te se nadamo da će Hrvatska ići u tom smjeru. Nadamo se da će i neto plaće u Hrvatskoj rasti. Mislimo da je to potrebno da bismo zadržali talente, da se olakša oprezivanje rada, jer se druge vrste dohotka oporezuju manje – rekao je Furjan.

Dodao je i da su zahvalni što Hrvatska ima bolji kreditni rejting, nešto niže kamate u odnosu na naše okruženje te što gospodarstvo raste.

– Optimist sam što se tiče budućnosti. Iako mnogo proizvodimo, naša veličina nam omogućava da rastemo, čak i ako će Europa i Njemačka ići u recesiju. Nadam se da možemo nastaviti taj rast – dodao je Furjan.

U nastavku konferencije, mnogobrojnim okupljenim sudionicima obratit će se predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji će govoriti o globalnim političkim rizicima i utjecaju na Republiku Hrvatsku. Ekonomsku politiku Vlade u 2024. godini predstavit će Davor Filipović, izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar gospodarstva i održivog razvoja. O zaoštravanju monetarne politike i uvjetima financiranja govorit će Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke.

Konferenciji će prisustvovati i Phil Hemmings, viši ekonomist u OECD-u, koji će predstaviti globalne i regionalne ekonomske trendove, dok će Dan Bucșa, UniCreditov glavni ekonomist za srednju i istočnu Europu, iznijeti makroekonomske prognoze za Hrvatsku i srednju i istočnu Europu, za godinu velikih odluka.

Emil Tedeschi, vlasnik i predsjednik Uprave Atlantic Grupe, imat će one-on-one razgovor s Miodragom Šajatovićem, glavnim urednikom Lidera.

U drugom dijelu konferencije kroz tri zanimljiva panela raspravljat će se o tome kako se pripremiti za izazove u 2024., kako upravljati rizicima i održivosti te o prilikama i opasnostima za razvoj poslovanja.