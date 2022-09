Dušan Šešok: Imamo solare i mislim da ćemo biti energetski nezavisni

Od sudionika okruglog stola 'Razvoj poslovanja – prilike i opasnosti' na 14. konferenciji Dan velikih planova koju je po 14. put organizirao poslovni tjednik Lider moglo se čuti koje su to praktične smjernice korisne za poduzetnike i menadžere koji izrađuju poslovne planove za 2023., odnosno niz procjena o tome kakva će biti sljedeća poslovna godina. Svi su se pozitivno izrazili o Vladinim mjerama za pomoć poduzetnicima unazad dvije krizne godine.

Dragutin Kamenski, vlasnik Kamgrada, rekao je da su mjere bile nužne, ali je napomenuo da ćemo tek vidjeti hoće li i koliko ublažiti posljedice kod građanstva. Napomenuo je da smo u kolovozu bili na vrhuncu inflacije i očekivanje je da će mjere to ublažiti, no teško je predvidjeti. Matija Nakić, direktorica Farseera, smatra da je dobro da je vlada zaustavila divljanje cijena, pri tom predloživši kao alternativu smanjenje PDV-a, što bi možda bilo suvislije.

I Luka Orešković, predsjednik M Plusa, složio se da su Vladine mjere dobro došlo, iako je svakako moglo biti i boljih rješenja, s čime se složio i vlasnik Iskre Dušan Šešok koji je napomenuo da su mjere u Hrvatskoj i Sloveniji bile približno iste, no naglasio je da je malo iznenađen zato što je velika industrija zanemarena jer je za nju ipak vezano mnogo manjih poduzetnika.

Rekao je da je Iskra totalno robotizirana i digitalizirana i da sada ulažu u obrtna sredstva.

- Nastojimo da se širimo, ali smo oprezni. Nije riječ o pesimizmu, mislim da situacija nije bezizlazna. U svakom slučaju, investirat ćemo u ono što je potrebno. Što se tiče situacije s energentima, imamo solare i mislim da ćemo u tom smislu biti nezavisni – rekao je Šešok, sugeriravši domaćim poduzetnicima i Vladi da ne smiju u Hrvatskoj odustati od brodogradnje.

M Plus se širi akvizicijama. Orešković kaže da uvijek rade na njih desetak, a realiziraju dvije do tri godišnje, a nije ih zaustavila ni godina lockdowna niti prošla koje su bile najbolje za M Plus do sada. Orešković očekuje recesiju.

- Europskim tvrtkama prihodi će rasti, no pitanje je koliki će biti troškovi. Usprkos svemu, ne očekujem da će recesija biti toliko jaka kao ona koja je bila tokom financijske krize od 2008. – rekao je Orešković.

Svi su sudionici govorili i o problemu nedostatka radnika. Nakić je rekla da su, kad je riječ o IT sektoru, najveće promjene bile u velikim tvrtkama.

- To ne mora biti loše jer ćemo dobiti nove start upove. No ovdje je jako teško doći do kapitala za razvoj. Država bi mogla uvesti poreske olakšice za investitore, kao što su to učinile druge zemlje – rekla je Nakić.

Kamenski, inače vlasnik najjače domače građevinske kompanije, na pitanje o obnovi rekao je da je zapela zbog propisa, no da je građevinski sektor inače u vrlo teškoj situaciji zbog poskupljenja građevinskog materijala. Nije se složio s time da je to glavni razlog poskupljenja stanova.

- Kako je prestao prinos na štednju u bankama, ljudi su se okrenuli kupnji nekretnina što je utjecalo na rast potražnje. Cijene stanova rastu unazad nekoliko godina, dakle još prije pandemije – rekao je Kamenski.

Bio je to posljednji panel kojim je zatvoren ovogodišnji 14. Dan velikih planova održan u kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma.